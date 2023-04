Seymour Stein: Πέθανε ο παραγωγός που "ανακάλυψε" τη Μαντόνα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο παραγωγός και ιδρυτής της Sire Records, Seymour Stein (Σέιμουρ Στάιν) ο οποίος "ανακάλυψε" Μαντόνα και σηματοδότησε την καριέρα πολλών σημαντικών καλλιτεχνών.

Ο Στάιν, ο οποίος βοήθησε στην ίδρυση του Ιδρύματος Rock and Roll Hall of Fame και ο ίδιος εισήχθη στο Hall of Fame το 2005, πέθανε από καρκίνο στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του.

Γεννημένος το 1942, ο Στάιν καταγόταν από τη Νέα Υόρκη και στα πρώιμα χρόνια του δούλευε τα καλοκαίρια στην King Records με έδρα το Σινσινάτι, την εταιρεία του Τζέιμς Μπράουν, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 είχε συνιδρύσει την Sire Productions, που σύντομα θα γινόταν Sire Records.

Ο ίδιος ήταν γνωστός για τη βαθιά γνώση και την εκτίμησή του για τη μουσική και θα αποδεικνυόταν οξυδερκής κριτής ταλέντων κατά τη διάρκεια της εποχής του New Wave της δεκαετίας του 1970, έναν όρο που βοήθησε να γίνει δημοφιλής, υπογράφοντας δισκογραφικές συμφωνίες με τους Talking Heads, τους Ramones και τους Pretenders.

Η περίεργη γνωριμία του με τη Μαντόνα

Μία από τις πιο σημαντικές -για τον ίδιο- γνωριμίες, ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν άκουσε τη demo κασέτα μιας ελάχιστα γνωστής τραγουδίστριας-χορεύτριας από τη σκηνή των κλαμπ του κέντρου της Νέας Υόρκης. Το όνομα αυτής; Μαντόνα.

«Μου άρεσε η φωνή της, μου άρεσε η αίσθηση και μου άρεσε το όνομα. Μου άρεσαν όλα και τα έπαιξα ξανά», έγραψε στα απομνημονεύματά του «Siren Song», που εκδόθηκαν το 2018, την ίδια χρονιά που αποσύρθηκε.

Ο Στάιν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με καρδιακή λοίμωξη όταν έμαθε για πρώτη φορά για τη Μαντόνα, αλλά ήταν τόσο ανυπόμονος να τη γνωρίσει που ζήτησε να την φέρουν στο δωμάτιό του.

«Ήταν ντυμένη με φτηνά πανκ ρούχα το είδος του παιδιού του κλαμπ που έμοιαζε παράλογα εκτός τόπου και χρόνου σε ένα καρδιολογικό θάλαμο», έγραψε. «Δεν την ενδιέφερε καν να με ακούσει να της εξηγώ πόσο μου άρεσε το demo της. ‘Το πράγμα που πρέπει να κάνεις τώρα’, είπε, ‘είναι να μου υπογράψεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο’».

Στους καλλιτέχνες της Sire περιλαμβάνονταν οι Ice T, οι Smiths, οι Depeche Mode, οι Replacements και οι Echo and the Bunnymen, μαζί με τους πιο καταξιωμένους Lou Reed και Brian Wilson, οι οποίοι ηχογράφησαν με τη Sire κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

