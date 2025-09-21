Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου: “Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος”

Σκληρή η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην ανακοίνωση Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά και Αυστραλίας ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Σκληρή ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» διεμήνυσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έχω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς εκείνους τους ηγέτες που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε ένα τεράστιο έπαθλο στην τρομοκρατία», ανέφερε σε δήλωσή του την Κυριακή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι, παρά την τεράστια πίεση τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, έχει αποτρέψει εδώ και χρόνια τη δημιουργία αυτού που αποκάλεσε «κράτος-τρομοκράτη».

«Το κάναμε με αποφασιστικότητα και με διπλωματική σοφία. Ακόμα περισσότερο, έχουμε διπλασιάσει τον εβραϊκό εποικισμό στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια — και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία», τόνισε, χρησιμοποιώντας τον όρο που συνηθίζεται στο Ισραήλ για να περιγραφεί η κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η απάντηση στην τελευταία προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα κράτος-τρομοκράτης στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετέ την.», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.