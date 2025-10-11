Συγκλονιστικό βίντεο για τη Γάζα – Δύο χρόνια πολέμου σε 12 λεπτά

Το συγκλονιστικό βίντεο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον πόλεμο και την καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο διάρκειας 12 λεπτών, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιχειρούν να αποτυπώσουν δύο χρόνια πολέμου, φρίκης και καταστροφής στη Γάζα. Μέσα από σκληρές εικόνες και μαρτυρίες ασθενών και μελών του προσωπικού, ξεδιπλώνεται μια ανείπωτη τραγωδία που δεν έχει προηγούμενο.

Από τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.148 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από 18.430 είναι παιδιά, ενώ άλλοι 168.716 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περίπου 44.000 παιδιά έχουν μείνει ορφανά.

Αυτοί οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν πλήρως την έκταση της καταστροφής, καθώς χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Η υγειονομική περίθαλψη στη Γάζα έχει σχεδόν καταρρεύσει. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν σκοτωθεί 1.722 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν πάψει να λειτουργούν, υπό το βάρος των συνεχών βομβαρδισμών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν χάσει 15 συναδέλφους τους στο πεδίο.

Από τον Οκτώβριο του 2023, με εξαίρεση μερικές εβδομάδες εκεχειρίας, οι καθημερινοί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει. Αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με drones αποτελούν πλέον τη σκληρή καθημερινότητα.

Στην πόλη της Γάζας, άμαχοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι, περικυκλωμένοι από άρματα μάχης. Οι μαζικές δολοφονίες έχουν αφανίσει ζωές σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια. Ακόμα και αν η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση τερματιστεί άμεσα, ο αντίκτυπος μιας τέτοιας καταστροφής και ερήμωσης θα είναι τεράστιος για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της περιοχής.

Οι συνέπειες αυτής της γενοκτονίας στην σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων θα είναι μακροχρόνιες και προς το παρόν ανυπολόγιστες.

