Συγκλονίζουν τα τραυματισμένα παιδιά της Γάζας: “Προσευχόμαστε να λάβουμε βίζα πριν πεθάνουμε”

Η Μαριάμ, ο Νάσερ και ο Αχμέτ έφυγαν από τη ζώνη του πολέμου, αλλά τώρα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα αιγυπτιακό νοσοκομείο που δεν μπορεί να θεραπεύσει τα απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, μετά την ξαφνική απαγόρευση του Τραμπ στην είσοδο Παλαιστινίων.

Όσο στη Γάζα συντελείται γενοκτονία και ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επελαύνει, στο φως έρχονται μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά πρωτοφανείς θηριωδίες, μαρτυρίες που συγκλονίζουν και αναδεικνύουν το ανθρώπινο δράμα που βιώνουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι.

Όπως αυτή της Μαριάμ Σάμπα, η οποία είχε αποκοιμηθεί βαθιά, σφιχτά τυλιγμένη σε μια κουβέρτα μαζί με τα αδέλφια της, όταν ένας ισραηλινός πύραυλος χτύπησε το σπίτι της στη Δυτική Γάζα, τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου.

Ο πύραυλος πέρασε ξυστά από τα κοιμισμένα παιδιά, αλλά ενώ η 9χρονη Μαριάμ έτρεχε τρομαγμένη προς τους γονείς της, ένας δεύτερος πύραυλος εξερράγη. “Την είδα να έρχεται προς το μέρος μου, αλλά ξαφνικά ακούστηκε άλλη μια έκρηξη και εξαφανίστηκε μέσα στον καπνό”, λέει η μητέρα της, Φάτμα Σαλμάν.

Καθώς οι γονείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, βρήκαν τη Μαριάμ αναίσθητη μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το αριστερό της χέρι ακρωτηριάστηκε, θραύσματα είχαν διαπεράσει το μικρό της σώμα, και έτρεχε άφθονο αίμα από την κοιλιά της.

Εκτός από τον ακρωτηριασμό του χεριού της, η έκρηξη άφησε τη Μαριάμ με σοβαρούς τραυματισμούς στην κοιλιά, καθώς τα θραύσματα διέσχισαν την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα και το έντερο της. “Η Μαριάμ χρειάζεται εξειδικευμένη παιδιατρική επανορθωτική χειρουργική“, λέει ο Δρ. Μοχάμεντ Ταχίρ, Βρετανός χειρουργός που τη θεράπευσε ενώ έκανε εθελοντική εργασία στο νοσοκομείο αλ-Άκσα στη Γάζα. “Ο ακρωτηριασμός του χεριού της είναι επίσης πολύ ψηλά και απαιτεί επιμήκυνση του μέλους και ειδικά προσθετικά. Χωρίς αυτά, θα είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να ζήσει μια κανονική ζωή“.

Η Μαριάμ είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα που έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις το τελευταίο 23μηνο, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Οι συνεχείς στρατιωτικές επιθέσεις και οι επιδρομές στα νοσοκομεία της Γάζας, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό από το Ισραήλ βασικών αγαθών στην περιοχή, έχουν αφήσει τον τομέα της υγείας σε πλήρη κατάρρευση, με τους γιατρούς να μην διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να περιθάλψουν τους ασθενείς, τους τραυματίες και τους εξαντλημένους από την πείνα ανθρώπους.

Από τον Οκτώβριο του 2023, 7.672 ασθενείς, εκ των οποίων οι 5.332 παιδιά, έχουν μεταφερθεί από τη Γάζα για επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό, αλλά η οργάνωση και η έγκριση μιας ιατρικής μεταφοράς είναι μια αργή, επίπονη και αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία.

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα AP

Μέχρι σήμερα, πάνω από 700 ασθενείς – πολλοί εκ των οποίων παιδιά – έχουν χάσει τη ζωή τους περιμένοντας την έγκριση να φύγουν από τη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αναφέρει ότι η έγκριση για την ιατρική εκκένωση εκδίδεται από την Cogat, το ισραηλινό κυβερνητικό τμήμα, που είναι υπεύθυνο για την έγκριση των εκκενώσεων.

Η Μαριάμ και η οικογένειά της εξασφάλισαν την προσφορά χειρουργικής περίθαλψης από μια ομάδα ειδικών στο Οχάιο, και το κοριτσάκι περίμενε δύο μήνες για να λάβει άδεια από την Cogat να φύγει από τη Γάζα, οπότε η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Τελικά μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, αλλά έμεινε εκεί για μήνες περιμένοντας να εκδοθούν τα ταξιδιωτικά της έγγραφα για τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, λίγες μόνο ημέρες πριν από το ραντεβού της στην πρεσβεία στο Κάιρο για την έγκριση της βίζας της, οι ΗΠΑ σταμάτησαν ξαφνικά να εκδίδουν βίζες για Παλαιστινίους – συμπεριλαμβανομένων και παιδιών – που επρόκειτο να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από μια εκστρατεία πίεσης που άσκησε διαδικτυακά η Λόρα Λούμερ, μία ακροδεξιά influencer κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο με ασθενείς που είχαν εγκαταλείψει τη Γάζα να φτάνουν στο αμερικανικό έδαφος, ρωτώντας: “Γιατί εισέρχονται ισλαμιστές εισβολείς στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ;“.

Παρά τη ρητορική που περιβάλλει την απαγόρευση βίζας – με τη Λούμερ να χαιρετίζει την κίνηση ως νίκη, λέγοντας ότι θα σταματήσει “αυτή την εισβολή στη χώρα μας” – οι ΗΠΑ έχουν δεχτεί συνολικά μόνο 48 ιατρικές διακομιδές από τη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στον Guardian από τον ΠΟΥ. Συγκριτικά, 3.995 και 1.450 άτομα με σοβαρά τραύματα έχουν διακομιστεί από τη Γάζα στην Αίγυπτο και τα ΗΑΕ αντίστοιχα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 13.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις υγείας αναφέρουν ότι περίπου 20 σοβαρά τραυματισμένα παιδιά έχουν επηρεαστεί από την απαγόρευση, και τώρα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε χώρες διέλευσης χωρίς καμία δυνατότητα να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία που θα τους σώσει.

Παλαιστίνιοι ψάχνουν για ξύλα προς πώληση ή για μαγείρεμα, ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Από τη στιγμή που έλαβε την είδηση ότι η κόρη της αποκλείστηκε από τη θεραπεία, η Φάτμα Σαλμάν δεν έχει καταφέρει να παρηγορήσει τη Μαριάμ. “Δεν αφήνει το κρεβάτι της και συνεχώς κλαίει”, λέει. “Η Μαριάμ είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες της να αναρρώσει στη θεραπεία της στις ΗΠΑ”.

Λίγο πιο κάτω στο νοσοκομείο, εγκλωβισμένος επίσης στην Αίγυπτο λόγω της απαγόρευσης θεώρησης των ΗΠΑ, βρίσκεται ο 18χρονος Νάσερ αλ-Νατζάρ, ο οποίος δεν αντέχει πια να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη.

Μετά την εκδίωξή του, ο Νάσερ και η οικογένειά του καταφύγαν σε ένα σχολείο στη Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, όταν το κτίριο χτυπήθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα τον Ιανουάριο. Ο 18χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τη γνάθο που τον άφησαν πλήρως παραμορφωμένο. Έχασε το αριστερό του μάτι, η μύτη του ακρωτηριάστηκε και η γνάθος του θρυμματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνέει, να τρώει ή να μιλά σωστά.

Αφού εκτοπίστηκαν, ο Νάσερ και η οικογένειά του βρήκαν καταφύγιο σε ένα σχολείο στη Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής τον Ιανουάριο. Ο 18χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σαγόνι, τα οποία τον άφησαν εντελώς παραμορφωμένο. Έχασε το αριστερό του μάτι και τη μύτη του, και το σαγόνι του συνεθλίβη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνέει, να τρώει ή να μιλάει κανονικά.

“Κάποτε ένιωθα περηφάνια για την εμφάνισή μου, αλλά τώρα δεν αναγνωρίζω ούτε τον εαυτό μου”, λέει ο Νάσερ, με τη φωνή του τραχιά και αδύναμη από την έλλειψη αέρα.

Ο έφηβος χρειάζεται εκτεταμένη επανορθωτική και αισθητική χειρουργική, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην Αίγυπτο, και οι γιατροί προειδοποιούν ότι χωρίς τις απαραίτητες επεμβάσεις, η κατάσταση του θα επιδεινωθεί.

Του έχει προσφερθεί θεραπεία στο παιδικό νοσοκομείο El Paso στο Τέξας, όπου ειδικοί γιατροί περιμένουν να τον εγχειρήσουν, αλλά τώρα είναι αβέβαιο αν ο Νάσερ θα επιτραπεί ποτέ να ταξιδέψει εκεί.

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι που φεύγουν από τη βόρεια Γάζα (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Η απαγόρευση βίζας ως έμμεση θανατική ποινή για τα πιο αθώα θύματα του πολέμου

Ο Άχμεντ Ντουβέικ ήδη υποφέρει που έχει χάσει το χέρι του, με τους πόνους που εμφανίζονται απρόβλεπτα να τον κάνουν να υποφέρει. Τώρα που γνωρίζει πως το ταξίδι του στις ΗΠΑ μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, ο 10χρονος έχει γίνει κλειστός και συναισθηματικά απαθής.

Ο Άχμεντ κοιμόταν επίσης στο σπίτι του όταν οι πύραυλοι χτύπησαν το προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεϊράτ στη μέση της νύχτας. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, υπέστη φρικτά τραύματα με θραύσματα να διαπερνούν ολόκληρο το σώμα του. Έμεινε με ακρωτηριασμένο χέρι, απώλεια μαλακού ιστού στο δεξί του μηρό και σοβαρές νευρικές και αγγειακές βλάβες.

Ο 10χρονος χρειάζεται σύνθετη επανορθωτική χειρουργική και εφαρμογή προσθετικών μελών, που δεν είναι διαθέσιμα στην Αίγυπτο. Από την επίθεση, έχει αναπτύξει σοβαρό ψυχικό τραύμα και αδυνατεί να κοιμηθεί, ξυπνώντας κάθε νύχτα κλαίγοντας και φωνάζοντας, ενώ κρέμεται από τη μητέρα του γεμάτος φόβο.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι αν καθυστερήσει περαιτέρω η θεραπεία του Άχμεντ, η κατάσταση του θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Ο Δρ. Μοσάμπ Νασέρ, διευθύνων σύμβουλος της FAJR Global, της ιατρικής οργάνωσης που κατάφερε να απομακρύνει τα παιδιά από τη Γάζα και είχε αναλάβει τη διοργάνωση της χειρουργικής τους φροντίδας στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η απαγόρευση βίζας έχει επιβάλει “μια έμμεση θανατική ποινή στα πιο αθώα θύματα αυτού του πολέμου“.

“Μιλάμε για λίγα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρά, επικίνδυνα για τη ζωή τραύματα”, λέει. “Αυτές οι ιατρικές εκκενώσεις είναι σαν σωσίβιο για αυτά τα παιδιά και καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να απορρίψει τέτοια διχαστική ρητορική και να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως προσωρινό καταφύγιο για εκείνους που το χρειάζονται απεγνωσμένα”.

Σε δήλωση προς τον Guardian, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η έκδοση βίζας έχει ανασταλεί και ότι θα αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διεξαγωγή πλήρους και διεξοδικής επανεξέτασης, προσθέτοντας: “Υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο με εξαιρετικά νοσοκομεία που θα έπρεπε να αναλάβουν δράση για την παροχή βοήθειας, όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς“.

Προς το παρόν, ένα αιγυπτιακό νοσοκομείο έχει γίνει το καταφύγιο αυτών των παιδιών, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα στην αβεβαιότητα από την απαγόρευση βίζας, χωρίς εγκεκριμένους γιατρούς και με περιορισμένη ειδική γνώση για τη θεραπεία των εκτεταμένων τραυμάτων τους από τον πόλεμο.

“Νιώθουμε τόσο ανίσχυροι”, λέει η Χατίμπ, καθώς κάθεται δίπλα στον γιο της. “Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε να έρθει η έγκριση της θεώρησης πριν έρθει ο θάνατος”.