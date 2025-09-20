Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Χάος στις πτήσεις

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Κυβερνοεπίθεση που στόχο είχε πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αρκετών μεγάλων αεροδρομίων, περιλαμβανομένων του αεροδρομίου του Λονδίνου, Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η επίθεση, σύμφωνα με το Reuters, οδήγησε σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητοι έλεγχοι και διαδικασίες επιβίβασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

“Η κυβερνοεπίθεση έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις”, ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται εντατικά για να αποκαταστήσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. “Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό”, πρόσθεσαν.

Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε ότι η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, “αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις πτήσεις προς αναχώρηση”.

Οι επιβάτες με προγραμματισμένη πτήση το Σάββατο (20/09) καλούνται να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν προς τα αεροδρόμια.

Στο Βερολίνο, σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, επισημαίνεται πως “λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στον έλεγχο εισιτηρίων. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση”.

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Βερολίνου

Αντίθετα, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την επίθεση, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπός του.

Η αεροπορική εταιρεία EasyJet διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένονται προβλήματα στο πρόγραμμα πτήσεων του Σαββάτου, παρά το ζήτημα που έχει ανακύψει.

“Γνωρίζουμε για τεχνικό πρόβλημα που αφορά περιορισμένο αριθμό αεροδρομίων”, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο πρακτορείο Reuters.

“Προς το παρόν οι πτήσεις μας εκτελούνται κανονικά και δεν αναμένουμε να επηρεαστεί το πρόγραμμα της ημέρας. Παρακολουθούμε ωστόσο στενά την κατάσταση”, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Collins Aerospace

Η Collins Aerospace προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τη “διαταραχή που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση”, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ζήτημα αφορά “συγκεκριμένα αεροδρόμια” και περιορίζεται στα ηλεκτρονικά συστήματα check-in και παράδοσης αποσκευών.

Εκπρόσωπος της Collins Aerospace δήλωσε στην Independent: “Έχουμε ενημερωθεί για κυβερνοσυμβάν που επηρεάζει το λογισμικό μας MUSE σε επιλεγμένα αεροδρόμια. Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία και να προσφέρουμε ξανά πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες μας το ταχύτερο δυνατόν. Η δυσλειτουργία περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και την παράδοση αποσκευών και μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες“.

Ποια είναι η Collins Aerospace

Το χάος που έχει προκληθεί σήμερα, Σάββατο σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια συνδέεται με κυβερνοεπίθεση σε βάρος της εταιρείας Collins Aerospace.

Πρόκειται για αμερικανική εταιρεία αεροπορίας και άμυνας, η οποία ανήκει στον όμιλο RTX. Ο ίδιος όμιλος ελέγχει επίσης την αεροδιαστημική εταιρεία Pratt & Whitney, καθώς και την Raytheon, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η Collins Aerospace παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επλήγησαν από την κυβερνοεπίθεση.