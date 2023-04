Σουδάν: Πώς η Δύση "βοήθησε" στην έκρηξη βίας - Τα λάθη και οι ευσεβείς πόθοι της

Η έκρηξη βίας στο Σουδάν καθώς οι δύο κορυφαίοι στρατηγοί της χώρας αγωνίζονται για την εξουσία, έχει εκτυλιχθεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αλλά, από πολλές απόψεις, η σύγκρουση αυτή ήταν ουσιαστικά υπό εξέλιξη τα τελευταία έτη. Όσα συμβαίνουν τώρα στην αφρικανική χώρα αποτελούν το αποκορύφωμα των ετών που ξόδεψε η διεθνής κοινότητα νομιμοποιώντας τους δύο στρατιωτικούς αντιπάλους ως πολιτικούς παράγοντες, εμπιστεύοντάς τους τη μετάβαση στη δημοκρατία, παρά τα πολλά μηνύματα ότι δεν είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, όπως επισημαίνουν ειδικοί.

Τις τελευταίες μέρες οι δύο άνδρες, που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους στα πεδία του Νταρφούρ, της δυτικής περιοχής όπου ξέσπασε μια φυλετική εξέγερση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κοντράρονται με το ενδεχόμενο να διαλύσουν το Σουδάν να είναι πιο υπαρκτό από ποτέ. Η Αφρικανική Ένωση έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση «θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια πλήρη σύγκρουση», διαταράσσοντας τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, στρατιωτικός ηγέτης και αρχηγός του στρατού του Σουδάν, και ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό (ευρέως γνωστός ως Χεμέντι), αναπληρωτής ηγέτης της χώρας και επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), είχαν μοιραστεί την εξουσία από τότε που έκαναν πραξικόπημα το 2021, αποθώντας πολιτικούς από μια μεταβατική κυβέρνηση. Αυτή η συμμαχία, που σφυρηλατήθηκε με μια αμοιβαία περιφρόνηση για τις δημοκρατικές φιλοδοξίες του σουδανικού λαού, έχει καταρρεύσει σε κάτι που τώρα μοιάζει με μάχη μέχρι θανάτου.

Τις εβδομάδες πριν από την έκρηξη της σύγκρουσης, οι δύο στρατηγοί φλέρταραν με μια συμφωνία που είχε ως στόχο να αμβλύνει τις εναπομείνασες διαφωνίες τους - κυρίως τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και την ενσωμάτωση του RSF στον στρατό - και να οδηγήσει τη χώρα σε μια πολυαναμενόμενη, πολιτικά οδηγούμενη δημοκρατία. Συναντήθηκαν με ξένους μεσολαβητές και δεσμεύτηκαν να παραδώσουν την εξουσία. Την ίδια ώρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τανκς είχαν θεαθεί να κυκλοφορούν στους δρόμους, οχυρώνοντας και ενισχύοντας και τις δύο πλευρές, όπως αναφέρει το CNN.

Οι στρατηγοί Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν τον Νοέμβριο του 2021 AP

«Το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις ήταν έτοιμες να καταλήξουν σε αυτό το επίπεδο βίας τόσο γρήγορα δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για κανέναν», δήλωσε ο Κάμερον Χάντσον, πρώην αναλυτής της CIA, τώρα ειδικός στην Αφρική στο think tank Center for Strategic and International Studies, προσθέτοντας ότι οι ξένες δυνάμεις που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις - οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη και οι αφρικανικές και αραβικές κυβερνήσεις - είχαν κάνει σοβαρό λάθος υπολογισμό πιστεύοντας ότι και οι δύο στρατηγοί ήταν πρόθυμοι για συμφωνία.

Ο Χάντσον, ο οποίος υπηρέτησε ως αρχηγός του επιτελείου των διαδοχικών ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ για το Σουδάν κατά τη διάρκεια της απόσχισης του Νοτίου Σουδάν και της γενοκτονίας στο Νταρφούρ, είπε: «Όσοι από εμάς παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι από έξω και σίγουρα όσοι από εμάς έχουμε ιστορία στις διαπραγματεύσεις με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν ή τις RSF γνωρίζουν ότι αυτοί οι άνδρες είχαν μεγάλο παρελθόν να λένε το ένα και να κάνουν το άλλο».

Οι στρατηγοί ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πάρουν τα όπλα εναντίον του άλλου. Καθώς η σύγκρουση προχωράει για δεύτερη εβδομάδα και εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, ξένες κυβερνήσεις - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν εμπλακεί στην ειρηνευτική διαδικασία - αποσύρουν τους πολίτες τους, ενώ πολλοί Σουδανοί παραμένουν παγιδευμένοι στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα, τροφή ή νερό, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής . Περισσότεροι από 400 έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί στις μάχες.

Λίγες ώρες από τις επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 15 Απριλίου, ο Χεμέντι έδωσε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera εναντίον του τέως συντρόφου του και νυν αντιπάλου του, χαρακτηρίζοντας τον Μπουρχάν «εγκληματία» που είχε «καταστρέψει το Σουδάν» και απειλώντας τον με σύλληψη. «Ξέρουμε πού κρύβεσαι και θα σε πιάσουμε και θα σε παραδώσουμε στη δικαιοσύνη, διαφορετικά θα πεθάνεις όπως κάθε άλλο σκυλί», είπε, προτού ισχυριστεί ότι οι RSF ασκούν την «κυριαρχία του λαού».

Όταν βρέθηκε τηλεφωνικά, ο Μπουρχάν είπε στο CNN ότι ο Χεμέντι είχε «στασιάσει» και, εάν συλληφθεί, θα δικαστεί σε δικαστήριο. «Πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος και εξέγερση κατά του κράτους», είπε.

Η αλλαγή υπογράμμισε πόσο μικρή πρόοδος είχε σημειωθεί από το 2019, όταν μια λαϊκή εξέγερση οδήγησε στην απομάκρυνση του μακροχρόνιου Σουδανού δικτάτορα προέδρου Ομάρ αλ-Μπασίρ. Τέσσερα χρόνια μετά, αντικαταστάθηκε από δύο στρατιωτικούς ηγέτες που ανέβηκαν τα σκαλιά της εξουσίας υπό τη διεφθαρμένη και βάναυση 30ετή διακυβέρνησή του.

«Είναι ένας αγώνας μεταξύ δύο εταίρων σε ένα έγκλημα, [το] πραξικόπημα της 25ης Οκτωβρίου 2021, για τα λάφυρα του εγκλήματος τους. Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο κακών που και οι δύο δεν έχουν το συμφέρον αυτής της χώρας στις καρδιές τους», δήλωσε ο Amgad Fareid, πρώην σύμβουλος του έκπτωτου πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ , σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο blog. Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα βοήθησε στη δημιουργία της τρέχουσας κατάστασης που εκτυλίσσεται στο Σουδάν, συνεχίζοντας να πιέζει για το σχηματισμό κυβέρνησης με οποιοδήποτε κόστος. Προσφέροντας νομιμότητα στον Χεμέντι και τον Μπουρχάν ως πολιτικούς παράγοντες, ακόμη και όταν προσπάθησαν να ματαιώσουν τη διαδικασία και να αποφύγουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

«Ακριβώς όπως η ηγεσία του στρατού δεν είναι ειλικρινής στην έκκλησή της για τη διαδικασία μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, ούτε ο Χεμέντι ήταν ειλικρινής στις δηλώσεις του υπέρ της πολιτικής μετάβασης και του δημοκρατικού μετασχηματισμού στο Σουδάν. Ο Χέμεντι χρησιμοποιεί αυτόν τον λόγο για να διατηρήσει την επιρροή του και τις στρατιωτικές του δυνάμεις για μελλοντική χρήση», είπε ο Fareid.

Ο διοικητής των "διαβόλων με άλογα"

Από μια υποφυλή της φυλής Mahariya Rizeigat, νομάδες που έβοσκαν καμήλες στο Νταρφούρ, ο Χεμέντι ξεκίνησε ως διοικητής των Janjaweed. Η πολιτοφυλακή, γνωστή ως «διάβολοι με άλογα», προερχόταν από τις περισσότερες σουδανοαραβικές φυλές, που είχαν στρατολογηθεί για να πολεμήσουν τους μη Άραβες αντάρτες Νταρφούρ που πήραν τα όπλα εναντίον της σουδανικής κυβέρνησης. Οι δυνάμεις κατηγορούνται για μερικές από τις πιο μεγαλύτερες φρικαλεότητες που πραγματοποιήθηκαν στο Νταρφούρ, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, δολοφονιών και μαζικών βιασμών, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύγκρουση, που ξεκίνησε το 2003, άφησε εκατομμύρια εκτοπισμένους και περισσότερους από 300.000 νεκρούς.

Σε μια συχνά αναφερόμενη συνέντευξη από την περιοχή του νότιου Νταρφούρ το 2008, ο Χεμέντι, με ένα τουρμπάνι τυλιγμένο γύρω από το πρόσωπό του και ντυμένος με στρατιωτική στολή αγγαρείας, είπε στη Nima Elbagir του CNN, τότε δημοσιογράφο του βρετανικού Channel 4, ότι ο Μπασίρ του είχε ζητήσει προσωπικά να ηγηθεί της εκστρατείας κατά της εξέγερσης. Ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη σε επιθέσεις εναντίον αμάχων και είπε ότι είχε αρνηθεί τις κυβερνητικές εντολές να το πράξει. Σε αντίθεση με τον πρώην δικτάτορα του Σουδάν, ο Χεμέντι δεν έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η βαναυσότητα που επέδειξε στο πεδίο της μάχης κέρδισε την πίστη του Μπασίρ, ο οποίος φέρεται να τον αποκαλούσε «Hamayti» - ο προστάτης μου. Μπροστά στη διεθνή κατακραυγή για τις ενέργειες των Janjaweed στο Νταρφούρ, ο Μπασίρ τους επισημοποίησε, βάζοντάς τους στις Μονάδες Πληροφοριών των Συνόρων. Το 2013, ίδρυσε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης με διάταγμα και διόρισε τον Χεμέντι να ηγηθεί, βασιζόμενος όλο και περισσότερο στην παραστρατιωτική ομάδα ως πραιτοριανή φρουρά.

Όταν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας βγήκαν στους δρόμους του Χαρτούμ στις αρχές του 2019, ο Μπασίρ στρατολόγησε τις ένοπλες δυνάμεις του Μπουρχάν και τα παραστρατιωτικά στρατεύματα του Χεμέντι για να καταστείλουν την εξέγερση. Αλλά το δίδυμο άδραξε την ευκαιρία να στραφεί κατά του Μπασίρ, ενώνοντας τις δυνάμεις του για να τον καθαιρέσει.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, καθώς νεαροί διαδηλωτές οργάνωσαν μια ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από το αρχηγείο του στρατού ζητώντας ταχεία μετάβαση στην πολιτική εξουσία, οι δυνάμεις του Χεμέντι ξεκίνησαν αιματηρή καταστολή. Σε μια τραγωδία που άφησε πίσω της τουλάχιστον 118 νεκρούς, οι RSF φέρεται να έκαψαν σκηνές, βίασαν γυναίκες διαδηλώτριες και πέταξαν πτώματα στον ποταμό Νείλο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι κάποιοι φώναζαν: «Συνηθίζατε να φωνάζετε ότι όλη η χώρα είναι Νταρφούρ. Τώρα φέραμε το Νταρφούρ σε εσάς, στο Χαρτούμ».

Ο Χεμέντι αρνήθηκε εμπλοκή στη βία και οι κυρώσεις που ζητήθηκαν από ορισμένα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ με στόχο τα οικονομικά του συμφέροντα δεν επιβλήθηκαν ποτέ. Αργότερα εκείνο το καλοκαίρι, διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής του Μεταβατικού Κυρίαρχου Συμβουλίου που κυβερνούσε το Σουδάν σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Επικεφαλής του ορίστηκε ο Μπουρχάν.

"Αναλάμβαναν δεσμεύσεις μόνο για να τις παραβιάσουν"

Το κοινό αίσθημα ατιμωρησίας του στρατηγού υπογραμμίστηκε τον Οκτώβριο του 2021, όταν οργάνωσαν πραξικόπημα, συλλαμβάνοντας τον Χάμντοκ και το υπουργικό συμβούλιο του. Ο Τζέφρι Φέλτμαν, ο οποίος ήταν ο πρώτος ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Κέρας της Αφρικής εκείνη την εποχή, είπε ότι η σειρά των γεγονότων προκάλεσε σοκ. Μόλις πέντε ώρες νωρίτερα, αυτός και η ομάδα του είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, καθώς και με τους Χεμέντι και τον Μπουρχάν, οι οποίοι είπαν ότι θα συμφωνούσαν σε ένα σχέδιο ανανέωσης μιας πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.

«Η δράση τους απέδειξε ότι ποτέ δεν σκόπευαν να ανταποδώσουν. Από τότε, η ιστορία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά: οι ηγεσίες των SAF και RSF έχουν αναλάβει δεσμεύσεις μόνο για να τις παραβιάσουν στη συνέχεια», είπε ο Φέλτμαν σε πρόσφατο άρθρο στην Washington Post.

Το αν η συμφωνία πλαίσιο για τη δημιουργία μιας πολιτικής κυβέρνησης στις αρχές Απριλίου θα ήταν αξιόπιστη είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο, είναι ότι η διεθνής κοινότητα έκανε λάθος πιστεύοντας ότι ο Μπουρχάν και ο Χεμέντι ενδιαφέρονται για τη μεταρρύθμιση, είπε ο Φέλτμαν.

«Αποφύγαμε τις απαιτητικές συνέπειες για επαναλαμβανόμενες πράξεις ατιμωρησίας που διαφορετικά θα μπορούσαν να αναγκάσουν μια αλλαγή στον λογισμό. Αντίθετα, φιλοξενήσαμε τους δύο πολέμαρχους. Θεωρούσαμε τους εαυτούς μας πραγματιστές. Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για ευσεβή πόθο».

Η βία έχει πυροδοτήσει κατηγορίες και ενδοσκόπηση στην Ουάσιγκτον, με τον γερουσιαστή Τζιμ Ρις, τον κορυφαίο Ρεπουμπλικανό στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν για αποτυχία να λογοδοτήσει ο στρατός του Σουδάν για καταχρήσεις.

"Δεν τους τιμωρήσαμε και έτσι τους νομιμοποιήσαμε"

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Σουδάν, όπως το 2019 και το 2021, αντικατοπτρίζουν ένα σαφές πρότυπο συμπεριφοράς στο οποίο ισχυροί άνδρες προσπαθούν να κυβερνήσουν τη χώρα μέσω της βίας. Δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα και οι περιφερειακοί παράγοντες έπεσαν θύματα, και πάλι, της εμπιστοσύνης στους στρατηγούς της χούντας Μπουρχάν και Χεμέντι όταν είπαν ότι θα έδιναν την εξουσία σε πολιτικούς», είπε ο Ρις σε δήλωση, καλώντας την κυβέρνηση να επιβάλει κυρώσεις στους στρατηγούς.

Στα χρόνια μετά την επανάσταση του Σουδάν, οι RSF αυξήθηκαν γρήγορα σε δεκάδες χιλιάδες, και μαζί η επιρροή του Χεμέντι διευρύνθηκε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ανέπτυξε τις δυνάμεις του για να πολεμήσει στην Υεμένη με τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Έχει επίσης συσσωρεύσει τεράστια ποσά προσωπικής περιουσίας, κατάσχοντας βασικά ορυχεία χρυσού στο Νταρφούρ και συνεργαζόμενος με τους Ρώσους . Όπως το έθεσε ο ειδικός του Σουδάν Alex de Waal το 2019, ο Χεμέντι έχει γίνει το πρόσωπο της «βίαιης, πολιτικής αγοράς» της χώρας, χτίζοντας μια παραστρατιωτική δύναμη ισχυρότερη από τον στρατό.

«Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθήσαμε τον Χεμέντι να προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό του μέσω εκστρατειών δημοσίων σχέσεων, μέσω του προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει όλη αυτή την αιματηρή ιστορία… Αλλά δεν έχει κανένα σημάδι στο ιστορικό του», είπε ο Χάντσον, υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν επιβάλει κυρώσεις σε αυτόν και στους RSF μετά τη βίαιη καταστολή τον Ιούνιο του 2019.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν επιβάλει κυρώσεις και στον Μπουρχάν, μετά το πραξικόπημα. Αντίθετα, ο στρατηγός και ο Χεμέντι μπόρεσαν να συνεχίσουν να παρουσιάζονται ως εταίροι των πολιτικών κομμάτων του Σουδάν και να καλλιεργήσουν την εικόνα τους ως αξιόπιστοι πολιτικοί παίκτες.

«Υπήρχαν δύο ευκαιρίες να απομακρυνθούν από την πολιτική σκηνή. Δεν το κάναμε αυτό. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα λάθη μας», είπε ο Χάντσον, εξηγώντας ότι το τρίτο επρόκειτο να καταλήξει σε μια πολιτική συμφωνία πλαίσιο πέρυσι που τους έδινε την ίδια θέση με τους πολιτικούς.

«Με το να μην τους τιμωρήσουμε, τους νομιμοποιήσαμε de facto και τους κάναμε πολιτικούς παράγοντες ενώ δεν έπρεπε».

