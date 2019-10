Στο σφυρί πούρο που μισοκάπνισε ο Τσώρτσιλ το 1953

Μια βραδιά του Ιανουαρίου του 1953, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και η σύζυγός του, Κλέμενταϊν κατέφθασαν στο Coliseum στο West End του Λονδίνου να παρακολουθήσουν το μιούζικαλ «Call Me Madam». Κάποια στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός τράβηξε δυο τζούρες από το πούρο του και το πέταξε. Από το έδαφος, το σήκωσε η ταξιθέτρια Βάιολετ Κινγκ και το τσέπωσε. Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, το σαλιωμένο από τον Τσώρτσιλ πούρο βγαίνει σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Hansons Auctioneers στις 11 Δεκεμβρίου.

Η αγάπη του Τσώρτσιλ για τα πούρα ήταν θρυλική. Ο Μπάρι Σίνγκερ -συγγραφέας, ο οποίος έχει και βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη αποκλειστικά και μόνο με βιβλία του Τσώρτσιλ ή για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ-, γράφει στο βιβλίο του «Churchill Style: The Art of Being Winston Churchill» ότι όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός ταξίδευε με αεροπλάνο «είχε κοντά του μία ειδικά σχεδιασμένη μάσκα οξυγόνου που του επέτρεπε να παίρνει οξυγόνο - σ.σ. ο κίνδυνος της πνευμονίας ήταν μόνιμος - και να καπνίζει πούρο, ταυτοχρόνως».

Μόλις έφτασε σπίτι της με το μισοκαπνισμένο πούρο, η Βάιολετ Κινγκ έγραψε στον Τσώρτσιλ, ζητώντας του να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του ευρήματός της. Η Τζέιν Πόρταλ, η ιδιαιτέρα του πρωθυπουργού, απάντησε σε επιστολόχαρτο της πρωθυπουργικής κατοικίας, Ντάνουνινγκ Στριτ, αριθμός 10, διαβεβαιώνοντας την Κινγκ ότι ο Τσώρτσιλ «βεβαίως και δεν έχει αντίρρηση να πείτε στους φίλους σας ότι το πούρο που βρήκατε είναι δικό του». Η Κινγκ κράτησε την απαντητική επιστολή, η οποία παρουσιάζεται μαζί με το μισοκαπνισμένο πούρο.

Ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι αυτό το πούρο μπορεί να πιάσει μεταξύ 5.000 και 6.000 δολάρια. Τον Δεκέμβριο, κάποιος θα βρεθεί ιδιοκτήτης αυτής της γόπας - αν και πρόκειται για φημισμένο πούρο με το σάλιο ενός διάσημου ανδρός κι όχι για τσιγάρο. «Λέγεται ότι τα πούρα ήταν το "υποστύλωμά" του σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπιζε» υπογράμμισε, σε ανακοίνωση Τύπου, ο Τσαρλς Χάνσον, ιδιοκτήτης του οίκου δημοπρασιών. «Τραβούσε ρουφηξιές στο σπίτι, στη δουλειά και, όπως τώρα ξέρουμε, και μέσα σε κινηματογραφικές και θεατρικές αίθουσες» πρόσθεσε.