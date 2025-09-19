Τα ΜΜΕ πληρώνουν το τίμημα της προσπάθειας εξευμενισμού του Τραμπ

Ανάλυση του CNN αναδεικνύει τις συνέπειες έχει για τα ΜΜΕ η στρατηγική της υποχώρησης των μεγάλων εταιρειών μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ABC News κατέβαλε16 εκατομμύρια δολάρια ούτως ώστε να διευθετήσει μια αγωγή συκοφάντησης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από περίπου έναν χρόνο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης φαίνεται να διαψεύδουν τις προσδοκίες του σταθμού. Αν και αρχικά φαινόταν μια λογική επιχειρηματική κίνηση — «πληρώστε, ζητήστε συγγνώμη και όλα θα ηρεμήσουν» — η πραγματικότητα δείχνει ότι ο Τραμπ, δεν μένει ευχαριστημένος από αυτή τη συμπεριφορά, αλλά αντίθετα ενισχύει τις αξιώσεις του για περισσότερα.

Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το CNN, το ABC συμφώνησε τον Δεκέμβριο να δωρίσει 15 εκατομμύρια δολάρια στη βιβλιοθήκη του Τραμπ και να καλύψει 1 εκατομμύριο δολάρια σε νομικά έξοδα για την εταιρεία του δικηγόρου του, ενώ παράλληλα δημοσίευσε μια σημείωση από τον εκδότη για να εκφράσει τη λύπη του για ένα λάθος που είχε κάνει ο δημοσιογράφος Τζορτζ Στεφανόπουλος. Η αγωγή αφορούσε μια ασαφή δήλωση του Στεφανόπουλου σχετικά με την δικαστική απόφαση του 2023, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ κρίθηκε υπεύθυνος για τη σεξουαλική κακοποίηση της E. Jean Carroll τη δεκαετία του 1990.

Μετά την υποχώρηση του ABC, την ίδια στρατηγική ακολούθησε και το CBS, το οποίο κατέβαλε επίσης 16 εκατομμύρια δολάρια για να αποφύγει μια αγωγή από τον Τραμπ. Η συμφωνία αυτή, που περιλάμβανε νομικά έξοδα και δωρεά στη βιβλιοθήκη του Τραμπ, φάνηκε ως παραχώρηση από την εταιρεία, η οποία προσπαθούσε να εξασφαλίσει μια συγχώνευση με την Skydance Media. Παρά την άρνηση των εταιρειών και του Τραμπ να συσχετίσουν τη συμφωνία με τη συγχώνευση, η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις.

Εντωμεταξύ, το CBS και άλλα δίκτυα υποστήριξαν ότι η διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ήταν μια απόφαση που σχετιζόταν με τις χαμηλές τηλεθεάσεις και όχι με πολιτικά κίνητρα. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν ότι ο Κίμελ είχε κακές τηλεθεάσεις. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι η χρονική στιγμή της απόφασης προκαλεί αμφιβολίες.

Ο Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σχετικά με τα δίκτυα που ασχολούνται συνεχώς με αυτόν ότι «πρέπει να τους αφαιρεθούν οι άδειες» και ότι αυτά τα δίκτυα «δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτό που κάνουν».

Ο δημοσιογράφος Τζεφ Τζάρβις, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «αν ο Κόλμπερτ έχανε χρήματα, γιατί δεν τον ακύρωσαν πέρυσι; Εάν ο Κίμελ δεν έβγαζε κέρδος, γιατί δεν τον ακύρωσαν πριν;»

Η σιωπηλή απόφαση να σταματήσουν οι εκπομπές του Κίμελ και του Κόλμπερτ φέρνει στη δημοσιότητα την αληθινή αιτία πίσω από την απόφαση, με τον δημοσιογράφο να αναφέρει: «Δεν είναι επιχειρηματική. Είναι πολιτική απόφαση, τέλος».

Η αντίδραση εναντίον του ABC και της μητρικής εταιρείας της Disney, για την απομάκρυνση ενός αγαπημένου κωμικού, άρχισε ήδη να εντείνεται, με διάφορους να καλούν σε μποϊκοτάζ κατά της Disney και των περιουσιακών της στοιχείων.

Η στρατηγική των εταιρειών να «παίξουν καλά» με τον Τραμπ, στην ελπίδα να εξασφαλίσουν κάποιο καλό θέλημα, αποδεικνύεται ατελέσφορη. Ο Τραμπ δεν σταματάει με τον Κίμελ και πλέον έχει ανακοινώσει ότι οι εκπομπές του Σέθ Μέγιερς και Τζίμι Φάλον, όπως και του Κίμελ, θα πρέπει να βρίσκονται στη λίστα της NBC για κατάργηση.

Το μήνυμα είναι σαφές: Όταν υποχωρούν μπροστά στην πίεση, οι εταιρείες προσφέρουν στον Τραμπ μόνο περισσότερη δύναμη.