Τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ στους ουρανούς των ΗΠΑ

Ημέρες 1967 και 1992 θυμίζουν οι τελευταίες στις ΗΠΑ, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να πληθαίνουν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα βγάλει τον στρατό στο δρόμο, στοχοποιώντας το αντιφασιστικό κίνημα, έχουν πυροδοτήσει κατακραυγή στους κόλπους των προοδευτικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών των ΗΠΑ, ενώ πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, τα λόγια του Τζορτζ Φλόιντ γίνονται σύνθημα κατά της αστυνομικής βίας, της καταστολής και της κοινωνικής αδικίας.

Ο καλλιτέχνης Jammie Holmes πρωτοστάτησε σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία, "στέλνοντας" τα τελευταία λόγια του άτυχου Φλόιντ στους ουρανούς των ΗΠΑ. Η δράση έγινε από κοινού με τη γκαλερί "Library Street Collective" του Ντιτρόιτ, ενώ φωτογράφοι είναι οι Hayden Scott, Andre De Aguilar, Mark LaBoyteaux, Ricky Fabrizio και SUEKWON.

Τα banner που αναρτήθηκαν έγραφαν ανά πόλη:

DETROIT: PLEASE I CAN’T BREATHE.

MIAMI: MY STOMACH HURTS.

DALLAS: MY NECK HURTS.

LOS ANGELES: EVERYTHING HURTS.

NEW YORK: THEY’RE GOING TO KILL ME.⁠

"Απαντώντας στη πρόσφατη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία της Μινεάπολης δημιουργήσαμε μια δημόσια διαμαρτυρία που αναπτύχθηκε σε 5 πόλεις το Σάββατο, 30 Μαίου. Αεροπλάνα με μπάνερ παρουσίασαν τα τελευταία λόγια του Φλόιντ ενώνοντας αυτές τις πόλεις απ' άκρη σ' άκρη των ΗΠΑ, για να συμπαρασταθούμε με αυτό τον τρόπο στις εθνικές κινητοποιήσεις κατά τις αστυνομικής βίας εναντίον της κοινότητας των Αφροαμερικανών", ήταν το μήνυμα που συνόδευε την όλη δράση.

Παράλληλα, συλλογές υπογραφών για τον τερματισμό της αστυνομικής βίας γίνονται online, υπενθυμίζοντας τα τελευταία λόγια του Φλόιντ.

"Είναι το πρόσωπό μου φίλε

δεν έκανα τίποτα σοβαρό φίλε

δε μπορώ να αναπνεύσω

ρε φίλε δε μπορώ να αναπνεύσω, το πρόσωπό μου

δε μπορώ να αναπνεύσω

σε παρακαλώ, ένα γόνατο στο λαιμό μου

δε μπορώ να κουνηθώ

μαμά

είμαι τελειωμένος

έχω κλειστοφοβία

πονάει το στομάχι μου

πονάει ο λαιμός μου

πονάει όλο μου το σώμα

λίγο νερό, κάτι

παρακαλώ

δε μπορώ να αναπνεύσω αστυνόμε

μη με σκοτώσεις

δε μπορώ να αναπνεύσω"

Θυμίζουμε πως τις τελευταίες ημέρες οι διαδηλώσεις έφτασαν έξω από το Λευκό Οίκο με τον Τραμπ να μεταφέρεται σε καταφύγιο, με τον ίδιο να προειδοποιεί για ακόμα πιο βίαιη καταστολή αμέσως μετά. Διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού, πραγματοποιούνται και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα επεισόδια συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Τουλάχιστον 40 πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά οι περισσότεροι πολίτες την αγνόησαν, γεγονός που προκάλεσε ένταση και βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές. Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προεδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών διαδηλώσεων.

Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσινγτον αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς. Από την έναρξη των διαδηλώσεων μέχρι το ξημέρωμα της 1ης Ιουνίου είχαν συλληφθεί 5,600 διαδηλωτές συνολικά σε όλες τις Πολιτείες, ενώ διαμαρτυρίες έχουν σημειωθεί σε τουλάχιστον 200 πόλεις.

Ο Τραμπ, που αυτοανακηρύχθηκε "πρόεδρος του νόμου και της τάξης", τόνισε χθες πως λαμβάνει μέτρα για να "τερματιστεί η βία και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην Αμερική", καθώς τα επεισόδια συνεχίζονταν.

"Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για να προασπίσουν τις ζωές και τις ιδιοκτησίες των κατοίκων τους, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα γι’ αυτές", απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου.

"Αυτά δεν είναι λόγια προέδρου. Αυτά είναι λόγια δικτάτορα", έκρινε η γερουσιάστρια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις αντιδρώντας στην παρέμβαση του Τραμπ, ενώ στηλίτευσε επίσης το ότι η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων προτού εξαπολύσει έφοδο για να απωθήσει διαδηλωτές προκειμένου ο Τραμπ να πάει να φωτογραφηθεί σε μια εκκλησία αμέσως μετά το διάγγελμά του.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, που συγκρούστηκε επανειλημμένα με τον Τραμπ για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χαρακτήρισε "ντροπή" τη συμπεριφορά του προέδρου. Χρησιμοποίησε "τον στρατό για να διώξει ειρηνικούς διαδηλωτές ώστε να πάει να τον φωτογραφίσουν μπροστά σε μια εκκλησία. Όλα είναι ριάλιτι σόου για αυτόν τον πρόεδρο. Ντροπή", ήταν το καυστικό σχόλιό του.