Τερμίτες εγκλωβίστηκαν σε κεχριμπάρι ενώ ζευγάρωναν πριν 38.000.000 χρόνια

H αγάπη ενός ζευγαριού τερμιτών κράτησε κυριολεκτικά για πάντα. Εγκλωβίστηκαν σε κεχριμπάρι, ενώ ζευγάρωναν, πριν 38.000.000 χρόνια

Μελέτη αποκάλυψε πως αφενός οι τερμίτες ζούσαν πριν εκατομμύρια χρόνια, αφετέρου ζευγάρωναν με τον τρόπο που το κάνουν και σήμερα.

Η εργασία ανήκει σε διεθνή ομάδα ερευνητών που βρήκαν δυο έντομα εγκλωβισμένα σε κεχριμπάρι, ηλικίας 38 εκατομμυρίων ετών, σε θέση που παραπέμπει σε ζευγαρώμα.

Η ένωση των εγκλωβισμένων τερμιτών Auburn University

«Τα απολιθώματα που περιέχουν περισσότερα από ένα δείγματα, παρέχουν σπάνιες άμεσες αποδείξεις συμπεριφορικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ εξαφανισμένων οργανισμών» εξηγεί σχετικό άρθρο του Auburn University, μέλος του οποίου πήρε μέρος στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Οι τερμίτες -ένα αρσενικό και ένα θηλυκό– που εγκλωβίστηκαν σε Βαλτικό κεχριμπάρι, δείχνουν να έχουν μια επαφή από το κεφάλι με την κοιλιά που μοιάζει με τη συμπεριφορά ερωτοτροπίας των τερμιτών -σήμερα ονομάζεται tandem run.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπεριφοράς του ζευγαρώματος, τα έντομα εμφανίζουν συντονισμένες κινήσεις για να εξασφαλίσουν ότι παραμένουν μαζί, ενώ εξερευνούν μια νέα τοποθεσία φωλιάς.

Ωστόσο, ένας από τους εξαφανισμένους τερμίτες γυρνά παράλληλα με τη σύντροφό του – μια μεταβλητή από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Ο επίκουρος καθηγητής Εντομολογίας και Παθολογίας Φυτών στο Auburn University, Nobuaki Mizumoto εξήγησε πως η θεωρία των ερευνητών είναι ότι όταν οι τερμίτες απολιθώθηκαν (εγκλωβίστηκαν σε κολλώδη ρητίνη δέντρων) σε διαδικασία που δεν ήταν στιγμιαία, άρα οι θέσεις τους μπορεί να άλλαξαν.