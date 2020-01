The Witcher: Σάλος από τη δήλωση του Andrew Klavan περί "φεμινιστικού statement" στη σειρά του Netflix

Ο Andrew Klavan είναι Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και γνωστός για επιτυχίες όπως το "Another Kingdom", το "The Great Good Thing: A Secular Jew Comes to Faith in Christ" και το "Warewolf Cop".

Πρόσφατα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με μια δήλωσή του που αφορούσε τη νέα επιτυχία του Netflix "The Witcher".

Σε ένα podcast της ιστοσελίδας "The Daily Wire" περιγράφει την ενόχλησή του για έναν από τους χαρακτήρες της σειράς, την "Queen Calanthe".

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: "Αμέσως μου προκάλεσε ενόχληση το γεγονός πως υπήρχε μια βασίλισσα, η οποία πολεμάει σαν άντρας. Υπάρχουν μερικές σκηνές που γυναίκες πολεμάνε με σπαθιά. Άπλα μισώ αυτές τις σκηνές, διότι καμία γυναίκα δεν μπορεί να πολεμήσει με σπαθί. Μηδέν γυναίκες μπορούν να πολεμήσουν με σπαθί.

Αυτό που εννοώ είναι πως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχεις άντρες εξειδικευμένους πολεμιστές, θα πεθάνεις 100% αν είσαι γυναίκα. Μια γυναίκα με σπαθί θα μπορούσε να σκοτώσει μόνο κάποιον που δεν ξέρει καθόλου να πολεμάει. Αλλά στην περίπτωση του πολέμου, όταν κουβαλάς ένα σπαθί που ζυγίζει 5-10 κιλά απέναντι σε άντρες πολύ, πολύ, πολύ πιο δυνατούς από εσένα, θα σε σκοτώσουν.

Θα έπρεπε να είχαν κάνει τον χαρακτήρα άντρα. Είναι άντρας. Περιπλανιέται και κάνει ανθρώπους "με τα κρεμμυδάκια" και τους ξεσκίζει με τα δόντια της. Η επιλογή αυτή ήταν ένα φεμινιστικό "statement" και σκέφτηκα "Ας χαλαρώσουν". Δεν ξέρω αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο αλλά καμία γυναίκα δεν συμπεριφέρεται έτσι.

Φυσικά οι χρήστες στο Twitter δεν άφησαν το σχόλιο αναπάντητο.