Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν για Γάζα και Ουκρανία

Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν AP

Για τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία μίλησαν ο Ρώσος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.

