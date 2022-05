Tim Samaras: 9 χρόνια από τον θάνατο του πολυβραβευμένου κυνηγού ανεμοστρόβιλων

Έχουν περάσει 9 χρόνια από τις 31 Μαίου 2013 όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος εύρους 4,2 χιλιομέτρων (ο ευρύτερος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα) σαρώνει την περιοχή του Ελ Ρίνο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ παρασύροντας στο θάνατο 8 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον ερευνητή ανεμοστροβίλων Τιμ Σαμαράς με την ομάδα του. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο γιός του Σαμαρά ο Paul Samaras και το μέλος της ομάδας TWISTEX, Carl Young (μετεωρολόγος), 45 ετών.

Ο βίαιος σφηνοειδής ανεμοστρόβιλος συνοδεύονταν από ανέμους ταχύτητας 295 mph ( 475 km/h) κοντά στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του El Reno, στην Οκλαχόμα. Στη διάρκεια παρατήρησης του ανεμοστροβίλου τραυματίστηκαν και κινδύνεψαν και άλλοι ερευνητές όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο του Weather Channel

Ο θάνατος του Tim Samaras και της ομάδας του συγκλόνισε τη μετεωρολογική κοινότητα καθώς επρόκειτο για πρωτοπόρο της έρευνας και πολύ σοβαρό παρατηρητή φαινομένων που έθεσε νέα δεδομένα για την μελλοντική παρακολούθηση και έρευνα. Όλοι όσοι παρακολουθούσαν το έργο του, ειδικοί, ερασιτέχνες και απλοί παρατηρητές και θαυμαστές του καιρού, πιστεύαμε ότι θα ήταν το τελευταίο πρόσωπο που θα έχανε τη ζωή του!

Ο Σαμαράς ήταν αυτοδίδακτος Έγινε ραδιοερασιτέχνης σε ηλικία 12 ετών και κατασκεύασε πομπούς χρησιμοποιώντας παλιές τηλεοράσεις. Ως ενήλικας κατείχε άδεια Extra Class, την υψηλότερη κατηγορία ραδιοερασιτεχνών που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ήταν γνώστης και του κώδικα Μορς. Επικοινωνούσε με ερασιτεχνικό ραδιόφωνο όταν κυνηγούσε τις καταιγίδες και ήταν επίσης παρατηρητής καταιγίδων, αναφέροντας θεάσεις επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Στα 16 του, ήταν τεχνικός ραδιοφώνου και στα 17 του ήταν επιστάτης καταστήματος σέρβις. Αμέσως μετά το λύκειο και χωρίς βιογραφικό, προσλήφθηκε ως υπάλληλος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Ντένβερ. Έλαβε άδεια ασφαλείας από το Πεντάγωνο στα 20, δοκιμάζοντας και κατασκευάζοντας οπλικά συστήματα. Ο Σαμαράς έγινε εξέχων μηχανικός στην Applied Research Associates εστιάζοντας αρχικά σε δοκιμές έκρηξης στις έρευνες αεροπορικών δυστυχημάτων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) τον αναγνώρισε για τις έρευνές του σχετικά με τη συντριβή του TWA Flight 800. Η έρευνά του περιελάμβανε φωτογραφίες υψηλής ταχύτητας, όπως στη βαλλιστική.





Εργάστηκε επίσης στην National Technical Systems and Hyperion Technology Group. Εκτός από τους ανεμοστρόβιλους, ενδιαφερόταν για όλες τις πτυχές των καταιγίδων με ιδιαίτερη ερευνητική εστίαση στους κεραυνούς, για τους οποίους χρησιμοποίησε κάμερες που τραβούσαν έως και 1,4 εκατομμύρια fps. Ο Σαμαράς ήταν ο ιδρυτής μιας ερευνητικής ομάδας πεδίου με την ονομασία Tactical Weather Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment (TWISTEX) που προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα τους ανεμοστρόβιλους. Το έργο του χρηματοδοτήθηκε από την National Geographic Society (NGS), η οποία του απένειμε 18 επιχορηγήσεις για την εργασία του.

Ο Σαμαράς σχεδίασε και κατασκεύασε τα δικά του μετεωρολογικά όργανα, γνωστά ως ανιχνευτές, και τα τοποθέτησε στα μονοπάτια των ανεμοστρόβιλων προκειμένου να αποκτήσει επιστημονική εικόνα για την εσωτερική λειτουργία ενός ανεμοστρόβιλου Με έναν τέτοιο επιτόπιο ανιχνευτή, κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης, 100 hPa (mb) σε λιγότερο από ένα λεπτό, που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτό συνέβη όταν όταν ένας ανεμοστρόβιλος F4 χτύπησε έναν από τους πολλούς ανιχνευτές που τοποθετήθηκαν κοντά στο Μάντσεστερ της Νότιας Ντακότα στις 24 Ιουνίου 2003. Το επίτευγμα καταγράφεται στα Ρεκόρ Γκίνες ως «η μεγαλύτερη πτώση πίεσης που μετρήθηκε σε ανεμοστρόβιλο».

Στο παρακάτω βίντεο-αφιέρωμα του National Geographic (στα αγγλικά και με αγγλικούς υπότιτλους κατ΄επιλογήν) ακούμε και βλέπουμε την τελευταία αποστολή της ομάδας του Samaras, μικρά αποσπάσματα από παλαιότερες αυνντεύξεις του, συνεντεύξεις άλλων ερευνητών που σκιαγραφούν την προσωπικότητά του και αναλύουν τα γεγονότα που του κόστισαν τη ζωή.

Ο Σαμαράς και η ομάδα του έκαναν πάνω από 35.000 μίλια (56.000 χλμ.) οδήγησης κατά τη διάρκεια των δύο μηνών αιχμής της εποχής των ανεμοστρόβιλων κάθε χρόνο. Όταν ρωτήθηκε, ο Σαμαράς είπε ότι το πιο επικίνδυνο μέρος για την παρακολούθηση ανεμοστρόβιλων δεν είναι οι ίδιες οι πραγματικές καταιγίδες, αλλά οι κίνδυνοι που συναντώνται στο δρόμο.

Συνολικά, εντόπισε περισσότερους από 125 ανεμοστρόβιλους κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Οι συνάδελφοί του τον θεωρούσαν έναν από τους πιο προσεκτικούς κυνηγούς στην επιχείρηση. Εργάστηκε επίσης για την Boeing, κάνοντας δοκιμές πεδίου σχετικά με την ανθεκτικότητα των αεροπλάνων στο χαλάζι Σύμφωνα με την Eileen O'Neill, πρόεδρο των δικτύων Discovery, το έργο του Σαμαρά ήταν άμεσα υπεύθυνο για την αύξηση των χρόνων προειδοποίησης πριν από τους ανεμοστρόβιλους. Ο Σαμαράς συνέγραψε, μαζί με τους Stefan Bechtel και Greg Forbes, το Tornado Hunter: Getting Inside the Most Violent Storms on Earth (ISBN 978-1426203022), το 2009. Ο Σαμαράς έγραψε ή συνέγραψε περίπου δώδεκα επιστημονικές εργασίες.

Μην παραλείψετε το παρακάτω εξαιρετικό ενδιαφέρον βίντεο που αναλύει με εικονικές αναπαραστάσεις τον τεράστιο ανεμοστρόβιλο του El Reno και την απρόβλεπτη συμπεριφορά του, καθώς εκαι τον τρόπο με τον οποίο εγκλωβίστηκε το όχημα του Samaras.

