Το ευχαριστώ της Χαμάς στον Τραμπ – Δεν συμφωνεί με την επιλογή Μπλερ

Η Χαμάς ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ, ωστόσο επέκρινε τα σχέδια για την ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου από τον Τόνι Μπλερ στο μέλλον της Γάζας.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Δρ Μπασέμ Νάιμ, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, κατέστησε σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Τόνι Μπλερ, δεν πρέπει να έχει ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα.

Συγκεκριμένα, σχολίασε ότι «η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ», αλλά επέμεινε ότι «πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ για να τηρήσει τη συμφωνία».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Χαμάς θα ήταν πρόθυμη να παραχωρήσει τη θέση της σε ένα παλαιστινιακό όργανο για να κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο, αλλά η οργάνωση θα παραμείνει επί ποδός».

«Επομένως, ναι, ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ και τις προσωπικές του προσπάθειες να παρέμβει και να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να τερματίσει αυτή τη σφαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει προσωπικά και να ασκεί τη μέγιστη πίεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, επέκρινε τα σχέδια για την ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου από τον Τόνι Μπλερ στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας ότι η Χαμάς και οι Παλαιστίνιοι ήταν εξοργισμένοι από τον ρόλο του σε προηγούμενους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

«Δυστυχώς, εμείς οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι, και ίσως και άλλοι σε όλο τον κόσμο, έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, ο Μπλερ θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός διεθνούς εποπτικού οργάνου.

Το διεθνές όργανο, το Συμβούλιο Ειρήνης ή Επιτροπή Ειρήνης, θα κυβερνά σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από τον Νετανιάχου. Το όργανο θα κατέχει την περισσότερη εξουσία, ενώ θα εποπτεύει τη διοίκηση των Παλαιστινίων τεχνοκρατών που διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις. Θα έχει επίσης τον ηγετικό ρόλο της καθοδήγησης της ανοικοδόμησης στη Γάζα.