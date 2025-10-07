Το Ισραήλ αποκλείστηκε από το Dubai Airshow

Έξι ισραηλινές εταιρείες του αμυντικού τομέα του Ισραήλ αποκλείστηκαν από το Dubai Airshow που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.

Οι εταιρείες Άμυνας του Ισραήλ αποκλείσθηκαν από το επόμενο αεροναυτικό σαλόνι του Ντουμπάι έπειτα από «τεχνική αξιολόγηση», ανακοίνωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης.

«Οι (ισραηλινοί) εκθέτες που επρόκειτο να έρθουν δεν θα συμμετάσχουν», δήλωσε ο Τιμ Χόους, διευθυντής της Informa Markets στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου σχετικά με το Dubai Airshow που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Έγινε τεχνική αξιολόγηση, που κάνουμε για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν», διευκρίνισε. Η απόφαση ελήφθη από «τεχνική επιτροπή», πρόσθεσε.

Τα ισραηλινά περίπτερα ήταν έρημα κατά την πρώτη συμμετοχή του Ισραήλ στο Dubai Airshow του 2023, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκατέστησαν σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ το 2020. Όμως, ο πόλεμος στη Γάζα έχει δημιουργήσει εκ νέου δυσαρέσκεια για τις ενέργειες του Ισραήλ στους άραβες γείτονές του.