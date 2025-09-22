Το Ισραήλ λέει ότι δεν θα επιτρέψει στον Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.