March to Gaza: Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ για στοχοποίηση

Ακτιβιστές της ελληνικής αποστολής “March to Gaza” καταγγέλλουν έκθεση Υπουργείου του Ισραήλ η οποία τους παρουσιάζει ως συμμάχους της Χαμάς.

Τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από το ισραηλινό υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού καταγγέλλει η ελληνική αποστολή March to Gaza.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν πως το εν λόγω υπουργείο δημοσιοποίησε έκθεση 22 σελίδων, η οποία έχει τίτλο: «Global Sumud Flotilla: Μια ανθρωπιστική κάλυψη με τεκμηριωμένους δεσμούς με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη έκθεση φέρεται να καταγράφεται η δράση και η παρουσία Ελλήνων ακτιβιστών μεταξύ των οποίων ο Σωτήρης Λαπιέρης και ο Πάρης Λαυτσής, μέλη του «March to Gaza Greece», οι οποίοι μίλησαν στις “Εξελίξεις Τώρα”.

Όπως καταγγέλλουν οι ακτιβιστές, πριν την έκθεση του ισραηλινού υπουργείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δημιουργηθεί ένα γράφημα, από έναν ανώνυμο χρήστη.

Στο συγκεκριμένο γράφημα, το οποίο κυκλοφόρησε και στο ελληνικό δίκτυο, επιχειρείται να συνδεθεί η δράση συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών, με τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική αδελφότητα, λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο παγκόσμιος στόλος global sumud flotilla έχει ξεκινήσει το ταξίδι του με στόχο να σπάσει αποκλεισμός της Γάζας. Στον στόλο συμμετέχουν και πλοία με Έλληνες ακτιβιστές.