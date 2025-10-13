Το “καρφί” του Τραμπ στην Νορβηγία λόγω Νόμπελ Ειρήνης

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του προς τη Νορβηγία, στον απόηχο της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο αντί για τον ίδιο.

Μετά την εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας Ειρήνης για τη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, εκφράζοντας την «τεράστια ευγνωμοσύνη» του προς τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη που βοήθησαν να καταστεί δυνατή αυτή η πρόοδος.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες που παρευρέθηκαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, χαιρετίζοντας τους έναν-έναν.

Ενδιαφέρον παρουσίασε ο τρόπος που απευθύνθηκε στον Νορβηγό ηγέτη, όπου γέλασε με νόημα και είπε: «Ω, Νορβηγία, πού είσαι;». Ο Νορβηγός πρωθυπουργός δεν βρισκόταν στο πλάνο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήρε πολύ ψύχραιμα την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Όπως είχε μεταδώσει και η βρετανική εφημερίδα The Guardian, το ενδεχόμενο να μην απονεμηθεί το βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ είχε πυροδοτήσει φόβους για διπλωματική κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Νορβηγίας, καθώς πολλοί αξιωματούχοι αναμένουν απρόβλεπτη αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.