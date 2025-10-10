Οργή Τραμπ για το Νόμπελ – “Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πήρε πολύ ψύχραιμα την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τη δήλωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να είχε εκδηλώσει ανερυθρίαστα την επιθυμία του να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης 2025, λέγοντας ότι η ολιγωρία της νορβηγικής επιτροπής να τον τιμήσει θα αποτελέσει «μεγάλη προσβολή» για τις ΗΠΑ, ωστόσο η Νορβηγική Επιτροπή απένειμε το βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο λόγος; Σύμφωνα με την Επιτροπη «για την άοκνη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, τον τελευταίο χρόνο, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ «αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη, ωστόσο, παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μία επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

«Οταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, θάρρος και αποφασιστικότητα» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πριν ανακοινωθεί η νικήτρια, υπήρξε έντονη φημολογία για την πιθανότητα απονομής του βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ. Φήμες που εν μέρει τροφοδοτήθηκαν από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ενισχύθηκαν από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οχι, φέτος δεν θα είναι ο Τραμπ» έλεγε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουηδός καθηγητής Πέτερ Βάλενστεν, ειδικός επί διεθνών θεμάτων. «Ισως όμως την ερχόμενη χρονιά; Μέχρι τότε, η σκόνη θα έχει κατακάτσει γύρω από τις διάφορες πρωτοβουλίες του, κυρίως σχετικά με την κρίση στη Γάζα».

Ειδικοί θεωρούσαν πολύ υπερβολικό τον απολογισμό «ειρηνοποιού» που διεκδικεί ο Αμερικανός πρόεδρος και εξέφραζαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο της γραμμής του «Πρώτα η Αμερική».

«Πέρα από τις απόπειρές του να μεσολαβήσει για τη Γάζα, διαπιστώνουμε πολιτικές που αντιβαίνουν στις προθέσεις και στις αρχές που αναφέρονται στη διαθήκη του Νόμπελ» δηλαδή τη διεθνή συνεργασία, την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών και τον αφοπλισμό, επεσήμαινε η διευθύντρια του Ινστιτούτου Ερευνας για την Ειρήνη του Οσλο (PRIO), Νίνα Γκρέγκερ.

Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Αποχώρηση από διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς συνθήκες, εμπορικός πόλεμος «ακόμα και εναντίον παλαιών φίλων και συμμάχων», βλέψεις κατά της Δανίας, προσφυγή στον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, επιθέσεις εναντίον της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης: ο κατάλογος των παραπόνων ήταν μακρύς.

«Βλέπουμε τον πίνακα στο σύνολό του» εξηγούσε προ ημερών ο Γέργκεν Βάντε Φρίντνες, ο πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης. «Αυτό που μετράει είναι η οργάνωση ή η προσωπικότητα στο σύνολό τους. Ομως αυτό που εξετάζουμε πριν απ’ όλα είναι τι έχουν συγκεκριμένα επιτύχει στην υπηρεσία της ειρήνης» έλεγε.

Σήμερα, δε, αφού ανακοίνωσε την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, ρωτήθηκε σχετικά με τις επίμονες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο. «Η επιτροπή λαμβάνει χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο και αποφασίζει με θάρρος και ακεραιότητα» απάντησε. Ένα σχόλιο που, μάλλον, δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ που προέβη -όπως αναμενόταν- σε σχετική δήλωση μέσω του… Λευκού Οίκου.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Στίβεν Τσέουνγκ καταδίκασε την Επιτροπή Νόμπελ για το γεγονός ότι δεν επέλεξε τον Τραμπ για το βραβείο. «Ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν αυτόν που μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του» έγραψε ο Τσενγκ στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πάντως, πως, επιλέγοντας τη Ματσάδο, η Επιτροπή απένειμε το βραβείο σε μια πολιτική προσωπικότητα που έχει επαινέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και αντίστροφα. Σε δημόσιες δηλώσεις της, έχει επαινέσει τον Τραμπ για την «δέσμευσή του στην ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα». Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο Τραμπ μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο, αλλά το κέρδισε ο… τραμπισμός.