Το σατιρικό The Onion απέκτησε το ακροδεξιό Infowars με σκοπό να το μετατρέψει σε μια “ανόητη” πλατφόρμα

Η σατιρική ιστοσελίδα The Onion απέκτησε τον ιστότοπο Infowars του ακροδεξιού, συνωμοσιολόγου Αλεξ Τζόουνς, με σκοπό να τον μετατρέψει σε μια «πολύ αστεία, πολύ ανόητη» πλατφόρμα

Ο ιστότοπος The Onion που εξειδικεύεται στην πολιτική σάτιρα υπέβαλε αίτημα σε πλειστηριασμό προβλεπόμενο από τον πτωχευτικό νόμο για να αποκτήσει την επωνυμία και τον ιστότοπο Infowars του ακροδεξιού, συνωμοσιολόγου Αλεξ Τζόουνς, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Πέμπτη.

Ο Τζόουνς, ο οποίος υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2022 μετά από δικαστικές αποφάσεις που τον διέταξαν να πληρώσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση των οικογενειών 20 μαθητών και έξι μελών του προσωπικού που σκοτώθηκαν σε μαζική επίθεση στο Δημοτικό Σχολείο Σάντι Χουκ το 2012 στο Νιούταουν του Κονέκτικατ.

Ο ακροδεξιός συνωμοσιολόγος ισχυριζόταν ότι η σφαγή στο δημοτικό σχολείο ήταν σκηνοθετημένη και ότι παιδιά και γονείς ήταν ηθοποιοί.

Ο Τζόουνς, μην μπορώντας να πληρώσει τα ποσά, αναγκάστηκε να βγάλει σε δημοπρασία περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Infowars, κηρύσσοντας πτώχευση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της The Onion, Μπεν Κόλινς, επιβεβαίωσε την εξαγορά του Infowars μέσω ανάρτησης στο Bluesky την Πέμπτη, δηλώνοντας: «Η The Onion, με τη βοήθεια των οικογενειών του Sandy Hook, απέκτησε το Infowars. Σχεδιάζουμε να το μετατρέψουμε σε έναν πολύ αστείο, πολύ ανόητο ιστότοπο. Έχουμε συνεργαστεί με διακεκριμένα μέλη της The Onion και του Clickhole για να το επιτύχουμε αυτό». Πρόσθεσε επίσης: «Ανυπομονώ να σας δείξω τι έχουμε ετοιμάσει».

Σε άλλη ανάρτηση στο Bluesky, ο Κόλινς ανέφερε ότι «μέρος του λόγου που αγοράσαμε το Infowars είναι επειδή άνθρωποι στο Bluesky μας είπαν ότι θα ήταν αστείο να το αγοράσουμε», προσθέτοντας ότι «αυτοί οι άνθρωποι είχαν δίκιο» και ότι «αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ».

Η εξαγορά περιλαμβάνει την απόκτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας του Τζόουνς, όπως ο ιστότοπος, οι λίστες πελατών, το απόθεμα, ορισμένοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο εξοπλισμός παραγωγής. Το ποσό της προσφοράς δεν έχει αποκαλυφθεί.

Μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του Infowars από την The Onion, ο Τζόουνς ξεκίνησε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πώληση του ιστότοπού του. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, επιτέθηκε στην The Onion και άλλους, δηλώνοντας ότι είναι «ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι εδώ, αντιστεκόμενος στους τυράννους». Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν του είπε ότι δεν μπορεί να μεταδίδει ζωντανά.

Στη συνέχεια, ο Τζόουνς αναφέρθηκε στην επερχόμενη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο υποστηρίζει θερμλα διαχρονικά, λέγοντας στους θεατές του: «Αυτή είναι η μάχη. Αν νομίζετε ότι το βαθύ κράτος έχει παραιτηθεί, ξανασκεφτείτε το… Η Αμερική είναι τώρα ξύπνια».

Οι οικογένειες των οκτώ θυμάτων της ένοπλης επίθεσης στο σχολείο του Σάντι Χουκ στο Κονέκτικατ υποστήριξαν την προσφορά της Onion, λέγοντας ότι αυτό θα έδινε «ένα τέλος στη μηχανή παραπληροφόρησης» που χειριζόταν ο Τζόουνς.

