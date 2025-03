Το στοίχημα της ευρωπαϊκής “πυρηνικής ομπρέλας” μετά τις αμφισβητήσεις του Τραμπ

Μπορούν οι ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις να εγγυηθούν την ασφάλεια της ηπείρου ή παραμένουν εξαρτημένες από τις ΗΠΑ;

Σαφές έχει καταστήσει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ πως η αδιαμφισβήτητη αμερικανική δέσμευση για την άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία αποτελεί παρελθόν.

Η Ευρώπη πρέπει «να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στην ίδια της την άμυνα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, στο Μόναχο τον Φεβρουάριο.

Όπως σημειώνει ο Joseph Ataman σε ανάλυσή του στο CNN, μέχρι στιγμής, η ευρωπαϊκή απάντηση έχει επικεντρωθεί στη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, τόσο εντός των χωρών όσο και για την Ουκρανία, με έμφαση στην αγορά ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, έχει προταθεί και μια πιο ριζοσπαστική λύση: μια ευρωπαϊκή «πυρηνική ομπρέλα».

Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανέκαθεν ο «μεγάλος αδελφός» της Ευρώπης, όμως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εδώ και καιρό πυρηνικές δυνάμεις – και κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες διερωτώνται αν η άμυνα απέναντι στη Μόσχα θα μπορούσε να προέλθει από την ίδια την Ευρώπη.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως ανήκει στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, η Γαλλία διαθέτει περίπου 290 πυρηνικές κεφαλές, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο 225 πυραύλους Trident αμερικανικού σχεδιασμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κάνει μια σειρά από δηλώσεις υπέρ της ενίσχυσης της κοινής άμυνας υπό μια βρετανική ή γαλλική πυρηνική ομπρέλα, καθώς η αξιοπιστία της Ουάσιγκτον φαίνεται να κλονίζεται.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να «ανοίξει τη στρατηγική συζήτηση σχετικά με την προστασία των συμμάχων μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσω της αποτρεπτικής μας ικανότητας».

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την έκκληση του Γερμανού πολιτικού Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος θεωρείται ο επόμενος Καγκελάριος, για συνομιλίες με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επέκταση της πυρηνικής τους προστασίας.

AP

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι η γαλλική πρόταση «δεν είναι νέα» και έχει τεθεί επανειλημμένα στις συνομιλίες, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ιδέα.

Άλλοι ηγέτες, ακόμη και από χώρες με ιστορική αποστροφή προς τα πυρηνικά όπλα, όπως η Σουηδία και η Δανία, επίσης καλωσόρισαν τη γαλλική πρωτοβουλία.

Από τότε που ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ ίδρυσε τη γαλλική πυρηνική δύναμη στα τέλη της δεκαετίας του 1950, εν μέρει για να διατηρήσει τη Γαλλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων αποφάσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας παρέμεινε κυρίαρχο – «γαλλικό από την αρχή μέχρι το τέλος», όπως το περιέγραψε ο Μακρόν.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γαλλία προσπάθησε να φέρει ευρωπαίους συμμάχους υπό την πυρηνική της προστασία, ανέφερε στο CNN ο ιστορικός Γιανίκ Πινσέ του Διατομεακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Γαλλίας (CIENS).

Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την πλευρά του, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια πρόταση για την επέκταση ή την αλλαγή της πυρηνικής του προστασίας. Ωστόσο, οι πολεμικές του κεφαλές εξακολουθούν να είναι ενταγμένες στη διοίκηση του ΝΑΤΟ, που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, παρέχοντας έτσι ήδη μια μορφή στρατηγικής προστασίας στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι ηγέτες συνεχίζουν να ελπίζουν για υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ο Πολωνός Πρόεδρος Αντρέι Ντούντα κάλεσε τον Τραμπ να αναπτύξει αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Πολωνία, συγκρίνοντας την κίνηση αυτή με την απόφαση της Ρωσίας να τοποθετήσει δικούς της πυρηνικούς πυραύλους στη Λευκορωσία το 2023.

«Πιστεύω ότι όχι μόνο έχει έρθει η ώρα, αλλά θα ήταν ασφαλέστερο αν αυτά τα όπλα ήταν ήδη εδώ», δήλωσε ο Ντούντα στους Financial Times.

Χωρίς ένα οπλοστάσιο αντίστοιχο σε κλίμακα με εκείνο της Ρωσίας, η Γαλλία ήταν σε θέση μόνο «να απειλήσει με στρατηγικά αντίποινα, δηλαδή να πλήξει τον αντίπαλο πολύ σκληρά ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά», δήλωσε στο CNN ο ιστορικός των πυρηνικών Yannick Pincé.

Το σχετικά μικρό μέγεθος του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου σε σύγκριση με αυτό των ΗΠΑ το καθιστούσε εύκολο να αγνοηθεί, ακόμη και από τους κορυφαίους στρατηγούς της Δύσης, ανέφερε στο CNN ο απόστρατος στρατηγός Michel Yakovleff, πρώην αναπληρωτής διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Πέρα από την τεράστια ισχύ του, το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο έχει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα στον πυρηνικό πόλεμο: τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης μιας θερμοπυρηνικής ανταλλαγής. Οι ΗΠΑ «μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό που αποκαλούμε σταδιακή απάντηση», δήλωσε ο Pincé, ώστε ενδεχομένως να εξαπολύσουν ένα μεμονωμένο πλήγμα αντί να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το οπλοστάσιό τους.

Αντίθετα, η γαλλική πυρηνική δύναμη –με υποβρύχια οπλισμένα με πυραύλους και βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα– είχε ιστορικά σχεδιαστεί ως έσχατη λύση, εάν οι ρωσικές δυνάμεις της Ψυχροπολεμικής περιόδου απειλούσαν το γαλλικό έδαφος, πιθανώς εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων σε σημαντικά σημεία στις σοβιετικές σφαίρες επιρροής για να αναγκάσουν τον εχθρό σε υποχώρηση.

Είναι διαφορές όπως αυτές που αποτελούν βασική πρόκληση για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα.

AP

Η «πυρηνική κουλτούρα» της Ευρώπης

«Ένα πράγμα που δεν έχουν οι Ευρωπαίοι είναι η πυρηνική κουλτούρα. Δεν την κατανοούν, επειδή πάντα υπέθεταν ότι οι Αμερικανοί θα το αναλάμβαναν», δήλωσε ο Yakovleff. «Υποψιάζομαι ότι ο Μακρόν σκέφτεται να εκπαιδεύσει όσους το επιθυμούν στον πυρηνικό διάλογο».

Ο Μακρόν πρότεινε τη συμμετοχή των συμμάχων στις μυστικές γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, ώστε να δουν από πρώτο χέρι τις ικανότητες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Γαλλίας.

Ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει το «πυρηνικό κουμπί» του ούτε σε συμμάχους ούτε στις Βρυξέλλες. Η απόφαση για εκτόξευση ενός πυρηνικού πλήγματος «πάντα παρέμενε και θα παραμείνει» στα χέρια του, δήλωσε σε εθνικό διάγγελμα.

Ο βρετανικός στρατός έχει υπάρξει «πολύ δραστήριος όσον αφορά την αύξηση αυτού που αποκαλείται “πυρηνική αποτρεπτική νοημοσύνη” στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Lukasz Kulesa, διευθυντής του προγράμματος διάδοσης και πυρηνικής πολιτικής του βρετανικού think tank RUSI, εξασφαλίζοντας ότι «όλοι οι σύμμαχοι γνωρίζουν και κατανοούν τη “γραμματική” της πυρηνικής αποτροπής».

Αυτό σημαίνει ότι αν η πρόταση του Μακρόν γινόταν πραγματικότητα, «η Γαλλία δεν θα αναλάμβανε έναν εντελώς κενό καμβά. Πρόκειται για χώρες που εδώ και δεκαετίες καλύπτονται από την εκτεταμένη πυρηνική αποτροπή», δήλωσε στο CNN η Heather Williams, διευθύντρια του Project on Nuclear Issues στο Center for Strategic and International Studies.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δηλώσει πως αποσύρονται από τη δέσμευσή τους να προστατεύουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Αυτή την εβδομάδα, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό ικανό να φέρει πυρηνικά όπλα πέταξε πάνω από τη Στοκχόλμη, σηματοδοτώντας την πρώτη επέτειο από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ – μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση.

Εν τω μεταξύ, μια έκθεση του Φεβρουαρίου από την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων ανέφερε «συγκεντρωμένες ενδείξεις από τρία χρόνια συλλογής τεκμηρίωσης και παρατηρήσεων», οι οποίες δείχνουν ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επανατοποθετήσουν πυρηνικές κεφαλές στην κύρια αεροπορική τους βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 15 χρόνια. Το CNN ζήτησε σχόλιο από το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας.

Μια τέτοια κίνηση μπορεί να σηματοδοτεί πόσο σοβαρά βλέπει η Ουάσιγκτον την αυξανόμενη ένταση στην Ευρώπη.

Είναι ικανό το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο να αποτρέψει την Μόσχα;

Με όρους μεγατόνων, το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο δεν συγκρίνεται με αυτό της Μόσχας.

Η ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Ευρώπης θα ήταν ένα «ζήτημα ετών, αν όχι δεκαετιών» επενδύσεων και ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Kulesa του RUSI.

Ωστόσο, η αποτροπή δεν αφορά μόνο τον αριθμό των πυραύλων· η επίδειξη της επιχειρησιακής αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων είναι επίσης κρίσιμη.

Η στενότερη συνεργασία με συμμάχους στον τομέα των πυρηνικών δυνάμεων θα ενίσχυε σημαντικά την αποτροπή, δήλωσε ο Kulesa. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει εναέριο ανεφοδιασμό από συμμάχους για την υποστήριξη των γαλλικών βομβαρδιστικών ή δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου για την προστασία των βρετανικών ή γαλλικών πυρηνικών υποβρυχίων.

Δεδομένων των δεκαετιών συρρίκνωσης των επενδύσεων στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, έχουν εγερθεί ερωτήματα σχετικά με την αποτρεπτική ικανότητα των συμβατικών και πυρηνικών όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα λόγω της εξάρτησής του από την αμερικανική εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναγνωρίσει δημόσια δύο αποτυχημένες δοκιμές πυρηνικών πυραύλων, εκ των οποίων η μία έγινε στα ανοιχτά της Φλόριντα, όπου οι εκπαιδευτικοί πύραυλοι δεν εκτοξεύτηκαν όπως προβλεπόταν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα αυτό που η κυβέρνηση περιέγραψε ως «τη μεγαλύτερη επένδυση σε αμυντικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου», σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο κόσμο.

Άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χωρίς πυρηνικά όπλα αυξάνουν τις δαπάνες τους για συμβατικά όπλα – και αυτό έχει σημασία, λένε οι αναλυτές.

Βασικά, «τα πυρηνικά όπλα δεν είναι ένα μαγικό εργαλείο», δήλωσε ο Kulesa.

Οποιαδήποτε ουσιαστική αποτροπή έναντι της Ρωσίας θα χρειαστεί τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές δυνάμεις, πρόσθεσε, και υπό τον Τραμπ, «το ερώτημα είναι αν μπορείς να βασιστείς στη δέσμευση και την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών».