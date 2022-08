To "You'll never walk alone" του Σολτς στους πολίτες ενόψει του δύσκολου χειμώνα

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους Γερμανούς πολίτες, ενόψει του δύσκολου χειμώνα, στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, ο Όλαφ Σολτς χρησιμοποίησε τον στίχο "You'll never walk alone".

Με την προσφιλή του πλέον φράση «You'll never walk alone» (Δεν θα βαδίσεις ποτέ μόνος) από το μιούζικαλ Carousel και τον ύμνο της Λίβερπουλ, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς επιχείρησε σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης θερινής συνέντευξης Τύπου, να καθησυχάσει τους πολίτες ενόψει των προκλήσεων του ερχόμενου χειμώνα, υποσχόμενος ότι οι πιο αδύναμοι θα στηριχθούν επαρκώς. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές, διότι «οι πολίτες είναι έξυπνοι», ενώ σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-Ex, περιορίστηκε να δηλώσει -επανειλημμένα- ότι δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής παρέμβασης τους ιδίου. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δεν ήταν σήμερα το κυρίαρχο θέμα της συνέντευξης, ο καγκελάριος επανέλαβε ότι θα τελειώσει μόνο με απόφαση του Κιέβου, απέκλεισε εκ νέου μια υπαγορευμένη από τη Μόσχα ειρήνη και περιέγραψε την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας ως έργο που θα πρέπει να αναλάβει η διεθνής κοινότητα και θα είναι μεγαλύτερο από το Σχέδιο Μάρσαλ. «Διανύουμε σοβαρούς καιρούς (…) Τους επόμενους μήνες η Γερμανία θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις», προειδοποίησε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατά την πρώτη του θερινή συνέντευξη ως καγκελάριος, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση θα κάνει το παν προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες. «You'll never walk alone», επανέλαβε, απευθυνόμενος κυρίως στους πολίτες με το πιο περιορισμένο εισόδημα. «Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα συνολικό πακέτο ώστε κανείς να μη μείνει μόνος, κανείς να μην αντιμετωπίσει άλυτα προβλήματα και κανείς να μην αναγκαστεί να επωμιστεί μόνος τις προκλήσεις που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές», δήλωσε ο κ. Σολτς. "Τ ι θα γίνει αν δεν παίρνουμε καθόλου αέριο από τη Ρωσία;" Αναφερόμενος στις σχετικές προτάσεις που παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς θεωρήθηκαν άδικες για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, έκανε λόγο για «καλή συνεισφορά» στη διαδικασία, αλλά σημείωσε ότι «πρέπει να συγκεντρωθεί ένα συνολικό πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του πληθυσμού», αποκλείοντας όμως εκ νέου το ενδεχόμενο αύξησης φόρων για τα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σολτς αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια ενόψει του χειμώνα και να περιορίσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, τονίζοντας ότι «εργαζόμαστε για όλες τις παραλείψεις των τελευταίων ετών, οι οποίες ήταν πραγματικά μεγάλες». «Ήδη από πέρυσι θέτω το ερώτημα: τι θα γίνει αν δεν παίρνουμε πλέον καθόλου αέριο από τη Ρωσία; Και είναι προφανές ότι κανένας έως τότε δεν είχε αναρωτηθεί (…) Βρισκόμαστε σε εντατική προετοιμασία», είπε εμφατικά. Σε κάθε περίπτωση, ο καγκελάριος αναμένει πάντως ότι οι δεξαμενές φυσικού αερίου θα έχουν φέτος πολύ μεγαλύτερη πληρότητα από ό,τι πέρυσι, ενώ οι δύο τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα είναι έτοιμοι στη διάρκεια του χειμώνα. «Το αέριο είναι αυτή τη στιγμή ακριβό. Αλλά θα προμηθευόμαστε πάντα αρκετό, αυτό είναι το θέμα», είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο τρομερός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε όμως να στηρίζουμε την Ουκρανία, στρατιωτικά, οικονομικά, ηθικά». Στη σκιά της ενεργειακής κρίσης Αναφερόμενος στις προσπάθειες διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας, ο Όλαφ Σολτς εξήγησε ότι θα συνεχιστεί η χρήση του λιγνίτη και ότι «σύντομα» θα ληφθεί η απόφαση και σχετικά με ενδεχόμενη παράταση της λειτουργίας των τριών πυρηνικών σταθμών της χώρας. Παράλληλα, προχωρά, διαβεβαίωσε, η διαδικασία απεξάρτησης από τις ορυκτές πηγές και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Με κάθε ανεμογεννήτρια, με κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα, με κάθε νέα γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας που τίθεται σε λειτουργία, μειώνεται η εξάρτηση της Γερμανίας από τις εισαγόμενες ορυκτές πηγές», δήλωσε ο κ. Σολτς και υποσχέθηκε στη βιομηχανία προσιτή ενέργεια σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. «Το σημαντικότερο είναι η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών. Πρέπει να τοποθετηθούμε κατά τρόπο ο οποίος θα μας επιτρέψει έπειτα από πέντε - δέκα χρόνια μεταβατικής περιόδου να πούμε ότι έχει διασφαλιστεί η προμήθειά μας», πρόσθεσε, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί στην Ευρώπη. «Ο αγωγός μεταξύ Ροστόκ και Σβεντ είναι εξαιρετικά σημαντικός και ένας αγωγός από την Πορτογαλία, μέσω Ισπανίας και Γαλλίας, θα προσέφερε μεγάλη ανακούφιση», ανέφερε. Ερωτώμενος αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο κοινωνικών εντάσεων και διαδηλώσεων σε περίπτωση ενεργειακής ανεπάρκειας, ο Όλαφ Σολτς εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση: «Όχι δε νομίζω ότι θα υπάρξει αναταραχή στη χώρα. Και αυτό γιατί αυτή η χώρα είναι ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο πρέπει σε αυτή τη στιγμή να είναι αποτελεσματικό (…) Τα μέτρα ελάφρυνσης θα γίνουν αισθητά. Οι πολίτες είναι έξυπνοι. Έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε καλά την κρίση, ακόμη και αν είναι δύσκολη», δήλωσε και ανέφερε ότι για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, αλλά και ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το σχέδιο για επιστροφή στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς από το 2023. Ο "χασάπης" Πούτιν Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο καγκελάριος ρωτήθηκε αν θεωρεί τον ρώσο πρόεδρο «χασάπη» και εγκληματία πολέμου», για να απαντήσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για αυτόν τον πόλεμο. «Εκείνος αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει πόλεμος. Αθέτησε τις συμφωνίες που λένε ότι δεν επιτίθεται κανείς στον γείτονά του», σημείωσε ο Όλαφ Σολτς και, σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία του κ. Πούτιν, δήλωσε ότι «θα επιδιώξουμε ό,τι μπορούμε να προσδιορίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο». Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα μπορούσε ποτέ να είναι και πάλι χρήσιμος ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Στην περίπτωση της τουρμπίνας του αγωγού Nord Stream 1 «παρείχε μόνο ψεύτικα επιχειρήματα, αντί να βοηθήσει», τόνισε. Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, αλλά ούτε και η ένταση γύρω από την Ταϊβάν, δεν αποτελούν λόγο περιορισμού των επαφών του Βερολίνου με το Πεκίνο, ανέφερε ακόμη ο καγκελάριος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και επισήμανε ότι συζητείται ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Επίσκεψη σχεδιάζει, όπως είπε, στις αραβικές χώρες. Το σκάνδαλο της Warburg Bank Ο καγκελάριος δέχθηκε αλλεπάλληλες ερωτήσεις σχετικά με το σκάνδαλο φοροδιαφυγής δισεκατομμυρίων μέσω της Warburg Bank του Αμβούργου, κατά την περίοδο που ο ίδιος ήταν Δήμαρχος/Κυβερνήτης της πόλης-κρατιδίου. Την επόμενη εβδομάδα ο κ. Σολτς θα καταθέσει μάλιστα στην αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του τοπικού κοινοβουλίου. «Τι γνωρίζετε για τα χρήματα που βρέθηκαν στη θυρίδα του συντρόφου σας στο κόμμα Γιοχάνες Καρς;», ερωτήθηκε κατ' επανάληψη ο καγκελάριος για τον πρώην στενό συνεργάτη του, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο. «Τίποτα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι έως τώρα έρευνες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση στην υπόθεση. Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης Τύπου αφορούσε την προκάτοχο του κ. Σολτς, 'Αγγελα Μέρκελ. «Σας λείπει; Αν όχι, γιατί, αν ναι, γιατί;», ρώτησε η δημοσιογράφος. «Τηλεφωνιόμαστε ευχαρίστως, αλλά είμαι τώρα ευχαρίστως καγκελάριος», απάντησε χαμογελώντας ο Όλαφ Σολτς. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

