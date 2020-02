Τόκιο-Κοροναϊός: Ακυρώθηκε η συμμετοχή 38.000 δρομέων στον Μαραθώνιο

Οι διοργανωτές του Μαραθωνίου του Τόκιο ανακοίνωσαν την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου την απόφαση τους να ακυρώσουν τις συμμετοχές των ερασιτεχνών αθλητών λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της επιδημίας του κοροναϊού.

Από τους περίπου 38.000 δρομείς από όλο τον κόσμο που θα έτρεχαν την Κυριακή 1 Μαρτίου, θα τρέξουν μόνο οι δρομείς της κατηγορίας Elite και επίσης οι δρομείς με τα αναπηρικά αμαξίδια.

Οι υπόλοιποι θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν το 2021.

Επίσης ακυρώνεται η Marathon Expo 2020 και οι διοργανώσεις Tokyo Marathon Family Run 2020, Tokyo Marathon Friendship Run 2020, Tokyo Marathon 1MILEs 2020 και Tokyo Marathon Week 2020 – Marunouchi Naka-dori Event, “Let’s go see the Finish Area!” που ήταν προγραμματισμένες την επόμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των θυμάτων του κοροναϊού Covid-19 έχει ήδη ξεπεράσει τα θύματα του ιού SARS, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες επιδημίες παγκοσμίως.