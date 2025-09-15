Τουρκία: Στο Αιγαίο για έρευνες το “Πίρι Ρέις”

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τις προσεχείς 10 ημέρες το “Πίρι Ρέις” θα βρίσκεται για έρευνες στο Αιγαίο. Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX.

Όπως γνωστοποίησε η Τουρκία, το ωκεανογραφικό σκάφος “Πίρι Ρέις“ θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου για τις επόμενες 10 ημέρες.

Η πορεία του πλοίου, όπως τουλάχιστον αυτή έχει προαναγγελθεί βάσει της NAVTEX 0863/25 του Σταθμού Σμύρνης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, ακολουθεί στίγματα στα δυτικά της Λέσβου και στη συνέχεια στα νότια της Χίου μέχρι τη νησίδα Καλόγερος που βρίσκεται μεσοπέλαγα ανάμεσα στη Χίο και την Ανδρο.

Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας.

Αναμένεται να φανεί πώς θα κινηθεί το πλοίο τα αμέσως επόμενα 24ωρα, προφανώς υπό την παρακολούθηση της Αθήνας και επί του πεδίου.