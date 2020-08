Τουρκία: Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ δεν έχει καμία ισχύ

Την οργή της Άγκυρας φαίνεται πως έχει προκαλέσει η υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου για την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, με το ΥΠΕΞ της Τουρκίας να εκδίδει μία ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, ενώ η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

«Η συμφωνία δεν έχει καμία ισχύ για την Τουρκία. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή αυτή» αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών «δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Για την Τουρκία δεν έχει καμία ισχύ η δήθεν συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιας ευθύνης που ανακοινώθηκε πως υπεγράφη σήμερα. Αυτή η άποψη μας να γίνει γνωστή και στο μέτωπο και στο τραπέζι».

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η περιοχή ευθύνης «βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. χλμ με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση το 2003 τώρα με την δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιες ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τουρκίας

"Δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Η αποκαλούμενη "συμφωνία οριοθέτησης" της ΑΟΖ, που υπεγράφη σήμερα δεν λεχει καμία ισχύ για την Τουρκία. Θα το αποδείξουμε και στο πεδίο και στο τραπέζι. Η αποκαλούμενη "οριοθετημένη περιοχή" είναι τοποθετημένη εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας η οποία έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ.

Η Αίγυπτος, που εγκατέλειψε 11,5000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με την συμφωνία που υπέγραψε το 2003 με την ελληνοκυπριακή διοίκηση, χάνει ξανά την θαλάσσια δικαιοδοσία της με αυτή τη "συμφωνία" με την Ελλάδα.

Με αυτή την συμφωνία επιχειρείται ο σφετερισμός των δικαιωμάτων και της Λιβύης.

Τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, δεν επιτρέπουν καμία δραστηριότητα σε αυτές της περιοχές, τις οποίες η χώρα μας και οι τουρκοκύπριοι αδερφοί μας στην ανατολική Μεσόγειο, αναμφίβολα θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται".

Και νέα NAVTEX από την Τουρκία

Με NAVTEX αποφάσισε να απαντήσει η Τουρκία στην υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Όπως αναφέρει το euronews, η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.