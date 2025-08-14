Τραμπ-Πούτιν: Στις 22:30 την Παρασκευή το ραντεβού στην Αλάσκα – Όλες οι λεπτομέρειες

Ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο η ώρα της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα.

Στις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής (15/08) θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ.

Η συζήτηση θα αρχίσει με κατ’ ιδίαν συνομιλία παρουσία διερμηνέων, στην οποία θα συμμετάσχουν πέντε μέλη από κάθε αντιπροσωπεία.

Η διάρκεια των συνομιλιών “θα εξαρτηθεί από την πορεία της συζήτησης“, δήλωσε ο Ουσακόφ, ενώ στο τέλος της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου. Η ρωσική αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει από το Άνκορατζ αμέσως μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι φυσικά η Ουκρανία και η “διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης“, λαμβάνοντας υπόψη και τις επαφές που είχαν προηγηθεί στο Κρεμλίνο με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών περιλαμβάνονται επίσης θέματα όπως η συνεργασία και το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σεργκέι Λαβρόφ, Γιούρι Ουσάκοφ, Αντρέι Μπελούσοφ, Αντον Σιλουάνοφ και Κιρίλ Ντμίτριεφ. Η σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας έχει ήδη οριστικοποιηθεί, αλλά, όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ, θα την ανακοινώσει η Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίς το Σάββατο ότι “οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη γη τους σε κατακτητές” μετά την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι ο τερματισμός του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει “κάποια ανταλλαγή εδαφών“. “Οποιαδήποτε απόφαση εναντίον μας, Οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την Ουκρανία, είναι επίσης απόφαση κατά της ειρήνης. Δεν θα πετύχουν τίποτα“, διατείνεται ο Ζελένσκι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλά στα χέρια του.

Το Bloomberg ανέφερε πως η συμφωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες θα μπορούσε να εδραιώσει ορισμένα από τα εδαφικά κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία, ουσιαστικά παγιώνοντας τις γραμμές μάχης στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ο Πούτιν έχει διεκδικήσει τέσσερις ουκρανικές περιοχές στο σύνολό τους, αν και μεγάλο μέρος της επικράτειάς τους παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονταν πάνω σε μια συμφωνία βάσει της οποίας η Ρωσία θα σταματούσε την επίθεσή της με αντάλλαγμα κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις, ανέφερε συγκεκριμένα το Bloomberg.

Από την άλλη ο Ζελένσκι “ποντάρει” στην Ευρώπη και ειδικά στην Πολωνία, ως προς τον σχεδιασμό της κατάπαυσης πυρός και μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Απέναντι σε αυτά έρχονται οι μάλλον προσχηματικές δηλώσεις Τραμπ πως “ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής”. Μιλώντας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα πιέσει για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής εάν η συνάντησή του με τον Πούτιν πάει καλά – αυτή τη φορά συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού ομολόγου του.

Η συνάντηση των δύο πολιτικών ηγετών θα γίνει στη Συμμαχική Βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα, η οποία υπήρξε κρίσιμη για την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο μέχρι σήμερα.

Η βάση δημιουργήθηκε το 2010 από τη συγχώνευση της Αεροπορικής Βάσης Elmendorf και του Στρατοπέδου Fort Richardson και είχε καίριο στρατηγικό ρόλο στην παρακολούθηση και αποτροπή της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Καθ’ όλη τη μακρά ιστορία της, φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών και συντόνιζε τη λειτουργία διαφόρων σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης, που είχαν στόχο την ανίχνευση στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνη την περίοδο απέκτησε το σύνθημα “Top Cover for North America” (“Η κορυφαία κάλυψη για τη Βόρεια Αμερική”), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βάσης.

Παρότι μεγάλο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού έχει πλέον απενεργοποιηθεί, η βάση εξακολουθεί να φιλοξενεί σημαντικές μοίρες αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων το μαχητικό stealth F-22 Raptor. Από εκεί απογειώνονται αεροσκάφη που αναχαιτίζουν ρωσικά αεροπλάνα τα οποία εισέρχονται στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Η επιλογή αμερικανικής στρατιωτικής βάσης για τη συνάντηση δίνει στους δύο ηγέτες τη δυνατότητα να αποφύγουν τυχόν διαδηλώσεις και να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με τον Benjamin Jensen, ανώτερο ερευνητή για θέματα άμυνας και ασφάλειας στο Center for Strategic and International Studies, στην Ουάσιγκτον.

Γιατί επιλέχθηκε η Αλάσκα ως τοποθεσία;

Η επιλογή της Αλάσκας ως τόπου συνάντησης αποφεύγει τις “νομικές επιπλοκές” που θα προέκυπταν αν ο Πούτιν ταξίδευε σε κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Όπως υπενθυμίζει το firstpost.com, ο Ρώσος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης που εκρεμεί από το ΔΠΔ, το οποίο εκδόθηκε σε σχέση με φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που σημαίνει ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη-μέλη του ΔΠΔ θα ήταν υποχρεωμένα να τον συλλάβουν αν εισερχόταν στην επικράτειά τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του, οπότε δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση να συλλάβουν τον Πούτιν.

Η γεωγραφική θέση της Αλάσκας την καθιστά επίσης μια πρακτική επιλογή. Το ηπειρωτικό τμήμα της πολιτείας απέχει μόλις περίπου 88 χιλιόμετρα από τη Ρωσία, μέσω του στενού του Μπέρινγκ, ενώ μερικά από τα μικρότερα νησιά της βρίσκονται ακόμη πιο κοντά.

Αν και το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως προτείνει και άλλες πιθανές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στην ανακοίνωσή του ότι θα φιλοξενήσει τον Πούτιν στην Αλάσκα.