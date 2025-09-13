Τραμπ: “Έτοιμος να επιβάλω μεγάλες κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ”Διαβάζεται σε 3'
Ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, εάν το ΝΑΤΟ σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου και επιβάλει δασμούς στην Κίνα για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Την πρόθεσή του να επιβάλει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αν και μόνο αν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στην επιστολή του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ, την οποία και ανήρτησε στο Truth Social, αναφέρει ότι η αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία από ορισμένα κράτη μέλη της Συμμαχίας έχει μειώσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Δύσης απέναντι στη Μόσχα, και δηλώνει πως η αγορά αυτή «κλονίζει τη θέση του ΝΑΤΟ» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι «έτοιμος να δράσει» όταν το ΝΑΤΟ προχωρήσει σε συνολική αποχή από το ρωσικό πετρέλαιο και συμφωνήσει για την επιβολή κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει επανειλημμένα εκφράσει την πεποίθηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν εκείνος στην εξουσία, πρόσθεσε πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναλάβει δράση για να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και να σωθούν χιλιάδες ζωές.
Επιπλέον, ο Τραμπ πρότεινε την επιβολή δασμών 50%-100% στις εξαγωγές από την Κίνα, προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή του Πεκίνου στη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι η Κίνα ασκεί ισχυρή πίεση στη Ρωσία και ότι οι εν λόγω δασμοί θα «σπάσουν» αυτή την επιρροή.
Όπως τόνισε, η απόφαση να επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις και δασμοί θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία λήξη του πολέμου και να σώσει αμέτρητες ζωές, τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών.
Ο Τραμπ κατέληξε ότι αν το ΝΑΤΟ δεν ακολουθήσει τη συμβουλή του και δεν επιβληθούν οι κυρώσεις και οι δασμοί, «χάνονται πολύτιμος χρόνος και χρήματα» και ότι η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συνεχιστεί.
«Είναι το μόνο που μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο και να σώσει χιλιάδες ζωές», επανέλαβε, ενώ προσδιόρισε ότι αυτή η κίνηση δεν είναι “πόλεμος του Τραμπ”, αλλά μια πρωτοβουλία για να βάλει τέλος στον πόλεμο που προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες.