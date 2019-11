Ο Τραμπ Junior γράφει βιβλίο και το αφιερώνει στους "αξιολύπητους"

Το παρουσιάζει ως «το βιβλίο που οι ελίτ της αριστεράς δεν θέλουν να διαβάσετε»: ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορεί σήμερα ένα βιβλίο επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας σθεναρός και πολύ προβοκατόρικος υπέρμαχος του πατέρα του, ενώ δεν αποκλείει να ριχθεί κι ο ίδιος στον στίβο της πολιτικής.

Με τίτλο «Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us» (σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, Σκανδαλισμένος: πώς η αριστερά θρέφεται με μίσος και θέλει να μας φιμώσει), το βιβλίο με περίπου 300 σελίδες περιέχει απόψεις εσκεμμένα εμπρηστικές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αφιερώνει το βιβλίο του στους «αξιολύπητους», σε μια αναφορά στην ατυχή δήλωση της Χίλαρι Κλίντον, η οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, είχε χαρακτηρίσει τους ψηφοφόρους του Τραμπ «συμμορία αξιολύπητων». Επιπλέον, καλεί τους «πεπεισμένους αριστεριστές ή τους διψασμένος για κοινωνική δικαιοσύνη» να το «πετάξουν αμέσως» ή να «ζητήσουν από το αγαπημένο βίγκαν εστιατόριό τους να φτιάξουν με αυτό μενού».

Το βιβλίο, την έκδοση του οποίου ανέλαβε ένας συντηρητικός εκδοτικός οίκος, ο Center Street (Hachette), βρίσκεται σήμερα στην τρίτη θέση των πωλήσεων της Amazon, έπειτα από την προώθησή του χθες στο Twitter με ένα μήνυμα του Αμερικανού προέδρου.

Γνωστός για τις σφοδρές επιθέσεις του εναντίον των ΜΜΕ, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ηλικίας 41 ετών, ο οποίος παρέμεινε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον αδελφό του Έρικ αναλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις του πατέρα τους, κατηγορεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλουν να λογοκρίνουν τον ίδιο και όλους τους συντηρητικούς.

«Αυτό ισοδυναμεί με την ολοκληρωτική καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε να γίνεται αυτό» γράφει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε αυτοσυγκράτηση: «Θα μπορούσα να πάω τα πράγματα πολύ πιο μακριά και να ανοίξω πυρ, δεν το έκανα».

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι πολλοί (και από τις δύο πλευρές της πολιτικής σκακιέρας) επιδιώκουν να υπονομεύσουν την προεδρία του πατέρα του.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά του, καθώς δεν κάνουν ό,τι εκείνος θέλει, κάνουν ό,τι θεωρούν ότι είναι το καλύτερο για το δικό τους μέλλον».



Η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα, που ανέλαβε χρέη συμβούλου στον Λευκό Οίκο μαζί με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, θεωρείτο αρχικά ως η πιο «πολιτικοποιημένη» από τα τρία παιδιά από τον πρώτο γάμο του μεγιστάνα. Ωστόσο, ο Ντον Τζ., ο οποίος «οργώνει» τη χώρα εδώ και μήνες για να στηρίξει τον πατέρα του, παραδέχεται ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν τον αφήνει αδιάφορο.

«Δεν αποκλείω τίποτα» σημείωσε στη συνέντευξή του στο CBS.

«Μου αρέσει το κομμάτι της «εκστρατείας» (…), μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή με αληθινούς ανθρώπους και να βλέπω πώς οι πολιτικές του πατέρα μου επηρεάζουν τις ζωές τους. Όμως, δεν ξέρω, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, εάν θα ήθελα να το κάνω αυτό όλη μέρα».