Τραμπ: Πώς "γύρισε" το κατηγορητήριό του σε προεκλογική καμπάνια

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να μπει σε μια δικαστική αίθουσα του Μανχάταν τόσο ως κατηγορούμενος όσο και ως υποψήφιος, σχεδιάζοντας τις τελευταίες του κινήσεις για την παράδοσή του την Τρίτη, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αξιοποιήσει τη σύλληψή του για πολιτικό όφελος.

Μετά την απόφαση σώματος ενόρκων την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του οποίου απαγγέλλονται κατηγορίες.

Ενώ κανείς δεν θα ήθελε να του απαγγελθούν κατηγορίες, ο Ντόνταλντ Τραμπ, κατά μία έννοια, βρίσκεται ακριβώς εκεί που του αρέσει να βρίσκεται: στην κεντρική αρένα του "τσίρκου", με όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του. Από τη στιγμή που το σώμα ενόρκων του απήγγειλε κατηγορίες, αυτός περνούσε τις ημέρες ζώντας τη στιγμή, απολαμβάνοντας την προσοχή, όπως κανείς άλλος στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική.

Εστελνε το ένα email -για τη συγκέντρωση χρημάτων- μετά το άλλο, με τίτλους που άλλοι πολιτικοί θα φοβόντουσαν, όπως «Breaking: President Trump indicted» (Εκτακτη είδηση: Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορείται) και «Rumored details of my arrest» (Φημολογούμενες λεπτομέρειες για τη σύλληψή μου) και «Yes I’ve been indicted, but…» (Ναι, κατηγορούμαι, αλλά…) – με το “but” να σημαίνει ότι μπορεί ακόμη κάποιος να του δώσει χρήματα. Και όταν αποδείχθηκε ότι όντως συγκέντρωσε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την καμπάνια του, μέσα στις 24 ώρες που ακολούθησαν την παραπομπή του, το διατυμπάνισε κι αυτό όσο περισσότερο μπορούσε.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ την Κυριακή προγραμμάτισε συνέντευξη τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου ο κ. Τραμπ αναμένεται να παραδοθεί.

Ο σχεδιασμός αυτός, αντανακλά την πεποίθηση του Τραμπ ότι το κατηγορητήριο θα ενισχύσει τελικά τη θέση του στην τρίτη του υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές, με τους Ρεπουμπλικάνους που εξέταζαν εναλλακτικές, να συσπειρώνονται τελικά στο πλευρό του. Η πρόσφατη δημοσκόπησή του ήταν από τις ισχυρότερες της προεκλογικής εκστρατείας του για το 2024.

Αντί να αποφύγει τον εξευτελισμό να παραδοθεί στις Αρχές αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε ένα πρόγραμμα σαν να επρόκειτο για προεκλογική περιοδεία, ενημερώνοντας τους πάντες πως θα πετούσε τη Δευτέρα από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια, την Τρίτη, θα παραδινόταν για φωτογραφίες, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και απαγγελία κατηγοριών.

«Το κόλπο, φυσικά, είναι να καταλάβει όλο τον αέρα -να απαιτήσει όλη την προσοχή, όλο τον χρόνο, να μετατρέψει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της δικής του κατηγορίας, σε μια ευκαιριακή στιγμή», δήλωσε η Γκουέντα Μπλερ, συγγραφέας του βιβλίου «Οι Τραμπ», της επίσημης βιογραφίας πολλών γενεών της οικογένειας του τέως προέδρου.

Αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως θέαμα και όχι ως σοβαρό ζήτημα, μπορεί να την απαξιώσει, τουλάχιστον στα μάτια των υποστηρικτών του. Αντί να σκύψει το κεφάλι από ντροπή, όπως θα έκαναν πολλοί που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο φυλάκισης, το ζει ως ακόμη ένα δράμα σε μια ζωή γεμάτη από τέτοια γεγονότα.

Φράκτες, οδοφράγματα και "τσίρκο"

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Νέα Υόρκη από τη Φλόριντα και να περάσει τη νύκτα του στον Πύργο Τραμπ, προτού εμφανιστεί αύριο στο δικαστήριο.

Οι αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη προετοιμάζονται για μια χαοτική ατμόσφαιρα, με διαδηλώσεις γύρω από τον Πύργο Τραμπ και κοντά στο δικαστικό μέγαρο, η οποία θα θυμίζει "τσίρκο". Η αστυνομία έχει στήσει μεταλλικούς φράκτες και οδοφράγματα, ενώ έχει αποκλείσει δρόμους.

Ο Τζο Τακοπίνα, ένας από τους δικηγόρους του, επεσήμανε χθες ότι αναμένει σήμερα περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί την Τρίτη, ενώ πρόσθεσε ότι η Μυστική Υπηρεσία, που προστατεύει τον νυν πρόεδρο αλλά και τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ, θα έχει κάποιο ρόλο.

Οι αστυνομικοί προειδοποιήθηκαν ότι μπορεί να κληθούν για έλεγχο του πλήθους γύρω από το δικαστήριο. Και η παρουσία του πιο διάσημου κατηγορούμενου που έχει δει ποτέ το Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν, με τις δικές του μοναδικές ανάγκες ασφάλειας, έχει οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στον τρόπο που θα λειτουργήσει το δικαστήριο εκείνη την ημέρα.

Οι σύμβουλοι του κ. Τραμπ προσπαθούν να του επισημάνουν την ανάγκη να αποφύγει να ξεσηκώνει τους υποστηρικτές του με τρόπο που να οδηγεί σε βία, είπαν άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου.

Ωστόσο, παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη βία, ιδιαίτερα μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ από έναν όχλο υπέρ του Τραμπ, υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις ότι μια επανάληψη ήταν πιθανή.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανήρτησε χθες στο Twitter πρόσκληση προς τους υποστηρικτές του κόμματος να διαδηλώσουν μαζί της κοντά στο κτίριο του δικαστηρίου την Τρίτη, λέγοντας «στόχος τους δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ, στόχος τους είμαστε εμείς, εκείνος απλώς βρίσκεται στη μέση».

Κάποιοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ζητήσει να εκτελεστούν ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Άλβιν Μπραγκ και τα μέλη του σώματος ενόρκων που ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες στον Τραμπ, σύμφωνα με την οργάνωση Site Intelligence Group.

Αξιωματούχος του δικαστηρίου δήλωσε ότι ο Τραμπ πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή στις 14:14 (τοπική ώρα, 21:15 ώρα Ελλάδας), την Τρίτη. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Φλόριντα και αναμένεται να κάνει δηλώσεις από το Μαρ-α- Λάγκο στις 20:15 (03:15 ώρα Ελλάδας), επεσήμανε το γραφείο του.

