Τραμπ: “Θα αποχωρήσω εάν η συνάντηση με τον Πούτιν δεν πάει καλά”

Αποφασισμένος να “γυρίσει γρήγορα σπίτι του” σε περίπτωση που η σύνοδος με τον Πούτιν δεν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: “Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία“.

“Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα… Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα“, είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. “Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί“.

Παράλληλα, Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η σύνοδος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξελιχθεί άσχημα, “θα αποχωρήσει”.

“Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά, κι αν δεν πάει, θα γυρίσω σπίτι πολύ γρήγορα“, είπε ο Τραμπ σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξης που θα μεταδοθεί αργότερα στο Fox News.

“Αν δεν πάει καλά, θα αποχωρήσετε;”, τον ρώτησε ο παρουσιαστής Μπρετ Μπάιερ.

“Θα αποχωρούσα, ναι”, απάντησε ο Τραμπ.