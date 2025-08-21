Κόσμος Πόλεμος στην Ουκρανία

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να σηκώσει το βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Τζέι Ντι Βανς
Τζέι Ντι Βανς AP PHOTO

Για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η Ευρώπη πρέπει να έχει τη “μερίδα του λέοντος” ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη (21/08) πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος»των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

