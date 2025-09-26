Τζέιμς Κόμι: Πώς ο πρώην διευθυντής του FBI έγινε ένας από τους βασικούς εχθρούς του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, απολύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017. Από τότε αποτελεί έναν από τους μόνιμους στόχους του πρώην προέδρου.

Η μακροχρόνια εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ να πείσει κάποιον από την κυβέρνησή του να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Τζέιμς Κόμι, του πρώην διευθυντή του FBI που απέλυσε το 2017, ολοκληρώθηκε τελικά την Πέμπτη (25/09), όταν και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις.

Ωστόσο, η απέχθεια του Αμερικανού προέδρου προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου, πλέον, αξιωματούχου και η επιθυμία του να τον δει στη φυλακή, είναι τόσο εμφανής, που μπορεί να μην του βγει “σε καλό”, καθώς θα είναι δύσκολο για τους εισαγγελείς να πείσουν το σώμα ενόρκων ότι η εν λόγω δίωξη δεν υποκινείται από πολιτικά κίνητρα.

Η ρήξη στη σχέση των δύο αντρών κρατά από το 2017, όταν ο Κόμι φέρεται να αρνήθηκε να δώσει “όρκο πίστης” στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και κατόπιν αποκάλυψε στο Κογκρέσο ότι το FBI διεξήγαγε έρευνα αντικατασκοπείας για ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016 υπέρ του Τραμπ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σχετικό δημοσίευμα του TheGuardian, η απόλυση Κόμι γύρισε μπούμερανγκ, οδηγώντας τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Ροντ Ρόζενσταϊν, να διορίσει τον πρώην διευθυντή του FBI, Ρόμπερτ Μιούλερ ως ειδικό ανακριτή, για να “επιβλέψει την ήδη επιβεβαιωμένη έρευνα του FBI για τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016 και σχετικά ζητήματα“.

Αν και η έκθεση Μιούλερ, που δημοσιεύτηκε το 2019, δεν απέδειξε συνωμοσία ή συνεργασία της εκλογικής καμπάνιας Τραμπ με τη Μόσχα, αποκάλυψε ότι η Ρωσία πράγματι προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα, και απέδειξε ότι “η ρωσική κυβέρνηση πίστευε πως θα ωφελούνταν από την εκλογή Τραμπ και εργάστηκε για να διασφαλίσει αυτό το αποτέλεσμα”.

Ο Μιούλερ υπογράμμισε ότι η εκστρατεία Τραμπ προσδοκούσε εκλογικό κέρδος από τις πληροφορίες που είχαν κλαπεί και δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω ρωσικής παρέμβασης.

Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος το 2016 απάντησε «αν ισχύει, το λατρεύω» σε πρόταση Ρώσου μεσάζοντα να παραδώσει “επίσημα έγγραφα που θα έβλαπταν τη Χίλαρι Κλίντον”, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω κίνηση ως “μέρος της υποστήριξης της Ρωσίας και της κυβέρνησής της προς τον κ. Τραμπ”.

Στη συνέχεια, κανόνισε συνάντηση στον Πύργο Τραμπ με τον επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας, Πωλ Μάναφορτ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Tζέιμς Κόμι (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

Η δίωξη Κόμι έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ισχύ του υπουργείου Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που συνδέθηκε με την έρευνα για τη «ρωσική ανάμιξη», την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως “κυνήγι μαγισσών” και “απάτη”.

Μία από τις ειρωνείες της υπόθεσης είναι ότι ο Κόμι, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αυστηρά ακομμάτιστος αξιωματούχος επιβολής του νόμου, έπαιξε δυσανάλογο ρόλο στο να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί εξαρχής.

Το καλοκαίρι του 2016, αποφάσισε να μην προτείνει κατηγορίες κατά της Χίλαρι Κλίντον για τον ιδιωτικό της server, αλλά έδωσε συνέντευξη Τύπου λέγοντας πως εκείνη και το επιτελείο της υπήρξαν «εξαιρετικά απρόσεκτοι». Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, όμως, άνοιξε ξανά την υπόθεση, κίνηση που αποδείχθηκε καταστροφική για την Κλίντον, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειξαν πτώση της και, τελικά, ήττα.

Ο Τραμπ αγκάλιασε αυτή τη γραμμή επίθεσης, ειδικά μετά τη δημοσίευση από το WikiLeaks, emails συνεργατών της Κλίντον που είχαν κλαπεί από Ρώσους χάκερ.

Μια άλλη ειρωνεία είναι ότι ο Κόμι κατηγορήθηκε από τον νέο, διορισμένο από τον Τραμπ, ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Ανατολικής Βιρτζίνια, σε γραφείο όπου ο ίδιος είχε υπηρετήσει κάποτε ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας. Με καριέρα που πέρασε από κορυφαίες θέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και κορυφώθηκε με τον διορισμό του ως διευθυντή του FBI από τον Μπαράκ Ομπάμα το 2013, ο Κόμι βλέπει τώρα το όνομά του να επιστρέφει στο επίκεντρο με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η δίωξη του Κόμι έρχεται σχεδόν εννέα χρόνια αφότου η Χίλαρι Κλίντον παρατήρησε, σε ένα debate το 2016: «Είναι πραγματικά καλό που κάποιος με τον χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τον έλεγχο του νόμου στη χώρα μας».

Και η απάντηση του Τραμπ ήταν: “Γιατί τότε θα ήσουν στη φυλακή”.