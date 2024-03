Βαλτιμόρη: Φόβοι για “ντόμινο” στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

Μετά τον Covid και την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης επιφέρει νέο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιπτώσεις από τις μεταφορές αυτοκινήτων μέχρι τις εξαγωγές άνθρακα.

Σημαντικές είναι οι οικονομικές προεκτάσεις από την κατάρρευση της γέφυρας “Francis Scott Key”, νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/3), ύστερα από την πρόσκρουση φορτηγού πλοίου με σημαίας Σιγκαπούρης που στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα που εκτελούσαν εργασίες. Eιδικοί εκφράζουν φόβους για επιπτώσεις – ντόμινο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Εκτός από τον καταστροφικό αντίκτυπο στις οικογένειες των θυμάτων, γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τα διαδοχικά σοκ του Covid19 και της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με μήκος που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, η γέφυρα αυτή αποτελεί μια ζωτική αρτηρία στην καρδιά της βιομηχανίας της Βαλτιμόρης. Xρειάστηκε εννέα χρόνια για να σχεδιαστεί και σχεδόν πέντε για να κατασκευαστεί, αλλά κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να καταρρεύσει.

Βαλτιμόρη: Ένα κομβικό πέρασμα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

Διάχυτος είναι ο φόβος για “ντόμινο” επιπτώσεων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού με τις αρχές να δηλώνουν ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του λιμανιού – η οποία πέρυσι ανήλθε σε περισσότερους από 47 εκατομμύρια τόνους ξένου φορτίου – θα ανασταλεί “μέχρι νεωτέρας”.

Η αναστολή αυτή μπορεί να έχει “σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού”, δήλωσε στο BBC ο Marco Forgione, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου.

Αν και δεν είναι το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ, από το λιμάνι της Βαλτιμόρης διακινούνται δεκάδες εκατομμύρια τόνοι φορτίου κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών αυτοκινήτων και εξαγωγών άνθρακα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, μόνο το κλείσιμο του λιμανιού θα μπορούσε να κοστίσει έως και 15 εκατ. δολάρια την ημέρα μέχρι να λειτουργήσει ξανά κανονικά, όπως επισημαίνει το BBC.

Η σπασμένη γέφυρα που εκτείνεται απέναντι από το λιμάνι είναι, επίσης, μέρος ενός μεγάλου αυτοκινητόδρομου – του Interstate 695 – που συνδέει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Είναι πλέον απροσπέλαστη για τους περίπου 30.000 κατοίκους του Μέριλαντ που διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά.

Οι αξιωματούχοι της Πολιτείας στον τομέα των μεταφορών δεν έχουν ακόμη δώσει κάποια εκτίμηση για το πότε το λιμάνι θα μπορούσε να ανοίξει ξανά για τα πλοία.

Οι άμεσες συνέπειες από το κλείσιμο της γέφυρας έχουν να κάνουν με το ότι όλα τα πλοία στο λιμάνι της Βαλτιμόρης είναι παγιδευμένα, δήλωσε ο Salvatore Mercogliano, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Campbell και του What Is Going on With Shipping? στο YouTube.

“Αυτό σημαίνει ότι τα πλοία που βρίσκονται εκεί θα πρέπει να περιμένουν να ξαναστηθεί η γέφυρα και προφανώς αυτό θα είναι μια μακρά διαδικασία” είπε, προσθέτοντας ότι ένας αριθμός πλοίων περιμένουν επίσης για να έχουν πρόσβαση στο λιμάνι.

Η Βαλτιμόρη είναι το ένατο πιο πολυσύχναστο λιμάνι στις ΗΠΑ και το πιο πολυσύχναστο για τις μεταφορές αυτοκινήτων, διακινώντας τουλάχιστον 750.000 οχήματα το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Λιμενικής Αρχής του Μέριλαντ. Είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι των ΗΠΑ σε όγκο για τη διακίνηση γεωργικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται αμερικανικές, βρετανικές και ευρωπαϊκές μάρκες όπως η General Motors, η Ford, η Jaguar Land Rover, η Nissan, η Fiat και η Audi. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά αντιπροσωπεύουν το 42% του συνόλου των εισαγωγών στο λιμάνι της Βαλτιμόρης.

Το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι των ΗΠΑ για τις εξαγωγές άνθρακα

Παράλληλα, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι των ΗΠΑ για τις εξαγωγές άνθρακα. Σχετικά με αυτό, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Pete Buttigieg δήλωσε ότι “δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός αυτό θα έχει σημαντικές και παρατεταμένες επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού”. “Είναι πολύ νωρίς για να προσφέρουμε εκτιμήσεις σχετικά με το τι θα χρειαστεί για να καθαρίσει το κανάλι και να ανοίξει ξανά το λιμάνι”, πρόσθεσε.

Η Βαλτιμόρη είναι, επίσης, ένα από τα λιμάνια μέσω των οποίων διακινούνται εμπορευματοκιβώτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 265.000 εμπορευματοκιβώτια διακινήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Αντίθετα, το λιμάνι της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ διακίνησαν περίπου 2 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια την ίδια περίοδο και το λιμάνι του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια 850.000. Η ροή εμπορευματοκιβωτίων προς τη Βαλτιμόρη μπορεί πιθανώς να αναδιανεμηθεί σε μεγαλύτερα λιμάνια, δήλωσε ο κ. Jensen.

Αρχικά υπήρχαν ανησυχίες ότι οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα μπορούσαν να επηρεαστούν, αλλά ο τερματικός σταθμός Cove Point LNG στον κόλπο Chesapeake Bay, ο οποίος συνήθως εξάγει περίπου 500.000 τόνους LNG το μήνα σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ, δήλωσε ότι οι δραστηριότητές του δεν επλήγησαν από την κατάρρευση της γέφυρας.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ “θα κινήσει γη και ουρανό για να ανοίξει ξανά το λιμάνι και να ξαναχτίσει τη γέφυρα το συντομότερο δυνατό”, αλλά πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα “πάρει κάποιο χρόνο”.

Εκτός από τη θαλάσσια κυκλοφορία, το λιμάνι της Βαλτιμόρης είναι άμεσα υπεύθυνο για περίπου 15.000 θέσεις εργασίας και υποστηρίζει άλλες 140.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Μετά το ατύχημα, ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk, του οποίου το φορτίο μετέφερε το Dali, δήλωσε ότι “θα παραλείψει τη Βαλτιμόρη σε όλες τις υπηρεσίες για το άμεσο μέλλον”.

Την ίδια στιγμή, ορισμένες εταιρείες σιδηροδρόμων και άνθρακα προειδοποιούν επίσης τους πελάτες τους για διαταραχές στις εξαγωγές άνθρακα.