Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος – Αναφορές για τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και αρκετά παιδιά.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές στην περιοχή Βέντινγκ του Βερολίνου καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζέεστράσε (Seestraße)

Σύμφωνα με την Bild, υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά που φέρονται να έχουν τραυματισθεί ελαφρά.

Το περιστατικό φαίνεται να ήταν ατύχημα.