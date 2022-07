Victoria's Secret - Angels and Demons: Το σκανδαλώδες παρελθόν του CEO και η σχέση με τον Epstein

Μια συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε διαφορετικές πλατφόρμες μέσα στις επόμενες ημέρες, ρίχνοντας φως στη σκοτεινή πλευρά ενός κόσμου που, τελικά, δεν ήταν αγγελικά πλασμένος, αυτού της Victoria's Secret.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι χωρισμένο σε τρία μέρα και αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια αποκλειστικές συνεντεύξεις και σημαντικές αποκαλύψεις γύρω από το σκανδαλώδες παρελθόν του πρώην CEO , Les Wexner και της σχέσης του με τον αυτόχειρα χρηματιστή Jeffrey Epstein, που είχε δηλώσει ένοχος για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, σύμφωνα με τις οποίες ήταν ο "εγκέφαλος" οργάνωσης σωματεμπορίας ανήλικων κοριτσιών.

ADVERTISING

Η μίνι σειρά ντοκιμαντέρ περιγράφει την άνοδο και την πτώση του διάσημου brand εσωρούχων, αποκαλύπτοντας όσα κρύβονται πίσω από τα "φτερωτά" μοντέλα, τα "αγγελικά" πρόσωπα και τα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονταν χαρακτηρίζοντας σχεδόν δύο δεκαετίες. Ένας "σκοτεινός" κόσμος γεμάτος ανησυχητικά μυστικά, εκφοβισμούς, παρενοχλήσεις, πίσω από τον μανδύα της ομορφιάς, της εξουσίας και της λάμψης.

Στα επεισόδια του "Angels and demons" θα μιλήσουν δύο πρώην CEOs της Victoria's Secret, καθώς και άλλα βασικά στελέχη της, μεταξύ αυτών και αρκετά "αγγελάκια", ενώ θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό που αναμένεται να ταράξει τα νερά σε ένα ντοκιμαντέρ σκηνοθεσίας και παραγωγής του βραβευμένου σκηνοθέτη Matt Tyrnauer, ο οποίος, μετά το Studio 54 και το Valentino: The Last Emperor, αποφάσισε να εξερευνήσει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα brands του κόσμου.

Ο Tyrnauer σκιαγραφεί την κατάρρευση των προτύπων, την αποδόμηση του καταναλωτισμού, σκαλίζοντας τον "πάτο" του "ακραίου, σχεδόν κωμικού rebranding" to 2019, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Guardian.

Το "Victoria's Secret: Angels and Demons" θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Ιουλίου στο Hulu, ενώ, από τις 15 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις