Βίντεο: Χάσκυ ανίχνευσε διαρροή αερίου και έσωσε μια ολόκληρη γειτονιά

Ένα χάσκυ από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έγινε παγκόσμιος “ήρωας” στα social media, καθώς έσωσε μια γειτονιά από έκρηξη μετά από διαρροή αερίου.

Η περιγραφή του Guardian είναι ακριβής. Κάποια σκυλιά κερδίζουν τον τίτλο του “καλού παιδιού” επειδή υπακούουν στις εντολές του “κηδεμόνα” τους, άλλα επειδή σώζουν ολόκληρη τη γειτονιά τους, όπως έγινε στην περίπτωση του Kobe.

Το συμπαθέστατο χάσκυ από τη Philadelphia των ΗΠΑ, έγινε viral σε όλο το διαδίκτυο καθώς έσωσε ένα οικοδομικό τετράγωνο από διαρροή αερίου.

Στο βίντεό της , η ιδιοκτήτρια του Kobe, Chanell Bell, αφηγείται το πώς ο Kobe άρχισε να σκάβει μια μεγάλη τρύπα στην μπροστινή αυλή του σπιτιού, κάτι που σταδιακά την έκανε να καταλάβει πως το χάσκυ προσπαθούσε να της υποδείξει κάτι.

Δεδομένου ότι αυτή δεν ήταν η τυπική του συμπεριφορά, εκείνη κατάλαβε πως πράγματι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η Bell είχε στην κατοχή της μια συσκευή ανίχνευσης αερίων, καθώς είχε προηγηθεί και άλλη διαρροή αερίου στο σπίτι της που είχε αποκατασταθεί, νωρίτερα, τον Δεκέμβριο. Έτσι, αποφάσισε να κάνει έλεγχο στην τρύπα που άνοιγε ο Kobe, για να δει τι συμβαίνει.

Πράγματι, η συσκευή ανίχνευσε αέριο που προερχόταν από την τρύπα που έσκαψε το χάσκυ, με την ιδιοκτήτριά του να επικοινωνεί αμέσως με τις αρχές. Όπως έγινε γνωστό, η διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των περιοίκων, με τον κίνδυνο μεγάλης έκρηξης να είναι ορατός.

Κατά την επισκευή το συνεργείο αποκατάστασης αποκάλυψε τρεις διαρροές αερίου στην περιοχή που είχαν να κάνουν με παλιούς σωλήνες, οι οποίοι και άλλαξαν.

Οι επισκευές κράτησαν τρεις μέρες, μέσα στα Χριστούγεννα, με τον Kobe να γίνεται πραγματικά “ήρωας” και διασημότητα μέσα στις επόμενες βδομάδες. Κατά τη διάρκεια των επισκευών, το συνεργείο μάλιστα επαίνεσε τον Kobe για την “προσφορά” του.

Όπως σημειώνει και ο ιστότοπος που αφορά ειδήσεις και φροντίδα κατοικίδιων ζώων WagWalking.com , οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα ικανοί να ανιχνεύουν διαρροές από αγωγούς φυσικού αερίου, με ανάλογα περιστατικά να έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Η όλη ιστορία του Kobe έγινε ήδη βιβλίο με τίτλο “The Dog That Saved The Block Before Christmas” καταγράφοντας πολύ καλές αγορές στην κυκλοφορία του στην κατηγορία των παιδικών βιβλίων.

Η Chanell Bell δημιούργησε και τον ιστότοπο “Good Boy Kobe” που παρέχει πληροφορίες για το βιβλίο, αλλά και για τον ανιχνευτή που χρησιμοποίησε επιτυχώς η ίδια για τη διαρροή.

Περισσότερο Kobe, μπορείτε να απολαύσετε εδώ.