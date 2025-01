Βρετανία: Θλίψη στη drag σκηνή – Πέθανε η “The Vivienne” σε ηλικία 32 ετών

Η drag queen “The Vivienne”, που έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το δημοφιλές σόου “RuPaul’s Drag Race” άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 32 ετών.

Σε ηλικία μόλις 32 ετών έφυγε από τη ζωή ο James Lee Williams, γνωστή drag queen με το όνομα “Τhe Vivienne”, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (5/1) ο εκπρόσωπός του.

Συγκεκριμένα, ο Simon Jones έγραψε στο Instagram:

«Με τεράστια θλίψη σας ενημερώνουμε πως ο αγαπημένος μας James Lee Williams – The Vivienne, έφυγε από τη ζωή αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο James ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός, ζεστός και μοναδικός άνθρωπος. Η οικογένειά του είναι συντετριμμένη από την απώλεια του γιου, αδελφού και θείου τους. Είναι πολύ περήφανοι για όσα κατάφερε στη ζωή και την καριέρα του.

Δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ζητάμε να δοθεί στην οικογένεια ο χρόνος και η ιδιωτικότητα που χρειάζεται για να επεξεργαστεί αυτή την απώλεια».

Ο Williams, που εμπνεύστηκε το drag όνομά του από τη σχεδιάστρια μόδας Vivienne Westwood, έγινε γνωστός το 2015 όταν ανακηρύχθηκε πρεσβευτής του RuPaul’s Drag Race στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε μια συνέντευξή της το 2019, η The Vivienne είχε δηλώσει: «Το στυλ μου είναι σαν μια γυναίκα από το Λίβερπουλ που βρήκε χρήματα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, τα σπατάλησε όλα και επέστρεψε. Λατρεύω την κωμωδία στη σκηνή, αλλά και τις φωνητικές μιμήσεις. Από την Kim Woodburn μέχρι τον Donald Trump – για το σωστό τίμημα, κάνω τα πάντα!».

Το 2019 κέρδισε την πρώτη σεζόν της βρετανικής έκδοσης του σόου, με μια αξέχαστη εμφάνιση στο τραγούδι “I’m Your Man” των Wham! στον τελικό.

Η The Vivienne συμμετείχε επίσης στην έβδομη σεζόν του RuPaul’s Drag Race All Stars και το 2023 έφτασε μέχρι τον τελικό του “Dancing on Ice”, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση. Πιο πρόσφατα, έπαιξε τον ρόλο του Childcatcher στο θεατρικό έργο Chitty Chitty Bang Bang, ενώ προηγουμένως είχε υποδυθεί τη Wicked Witch of the West στη μουσική παράσταση του Wizard of Oz.

Οι κινηματογραφικές της εμφανίσεις περιλάμβαναν το “Absolutely Fabulous: The Movie” ενώ στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί και στο “Emmerdale”. Το 2020, πρωταγωνίστησε στη σειρά του BBC Three, “The Vivienne Takes on Hollywood”, όπου δημιούργησε το πρώτο της μουσικό βίντεο.

“Σπαρακτικό. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πώς νιώθω. Η αγαπημένη μου @thevivienne_, γελούσαμε, δημιουργούσαμε, μοιραζόμασταν. Είσαι φάρος για τόσους πολλούς” έγραψε η θρυλική κριτής του RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage, σε ανάρτησή της στα social media.

Η Lisa Riley από το “Emmerdale” έγραψε, “Απίστευτος άνθρωπος… αναπαύσου εν ειρήνη. Η λάμψη σου θα μας φωτίζει για πάντα. Αγάπη και δύναμη στην οικογένειά σου».

Η Tia Kofi, νικήτρια του RuPaul’s Drag Race UK vs The World, σημείωσε: «Απώλεια για τη βρετανική drag σκηνή και τον κόσμο. Ήταν μέντορας, έμπνευση και φίλη».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2022, ο Williams είχε δεχτεί επίθεση μίσους, όταν ένας άνδρας τον χτύπησε στο Λίβερπουλ. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την επίθεση ομοφοβική, αλλά ο δράστης, Alan Whitfield, έλαβε αναστολή ποινής. Παρά την οδυνηρή εμπειρία, ο Williams είχε δηλώσει: «Ευτυχώς, είμαι ένας πρώην παίκτης ράγκμπι, 1.80 ύψος, και μπορώ να δεχτώ μια γροθιά».