Βρετανία: Βασιλικό δείπνο σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ – Σήμερα το τετ α τετ με Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υποδοχή του στο Λονδίνο ως μία από τις “υψηλότερες τιμές” της ζωής του.

Το τέλος μιας ημέρας γεμάτης πολυτέλεια και λαμπρότητα επισφραγίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/09) με το επίσημο δείπνο του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στους υψηλούς προσκεκλημένους του, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, στο Ουίνδσορ.

Σε μία «εκστρατεία γοητείας», όπως τη χαρακτηρίζει το BBC, ο πρίγκιπας Ουίλλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ καλωσόρισαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

PA via AP, Pool Aaron Chown

Στην υποδοχή του Τραμπ στο Ουίνδσορ, το κάστρο που αποτελεί τη βρετανική βασιλική κατοικία, έγινε η μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή για επίσκεψη αρχηγού κράτους τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Τραμπ, δηλωμένος θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογενείας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, αφού έγινε ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που προσεκλήθη δύο φορές επισήμως στη Βρετανία για να συναντηθεί με τον μονάρχη.

Pool via AP Anna Moneymaker

Κατά την ομιλία του στο επίσημο δείπνο, ο Τραμπ εξήρε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ λέγοντας ότι θα έχει «απίστευτη επιτυχία στο μέλλον», χαρακτηρίζοντας τη σύζυγό του, Κάθριν «λαμπερή, υγιή και πανέμορφη».

PA via AP, Pool via AP Yui Mok

Η καλή σχέση μεταξύ του βασιλιά και του προέδρου αποτυπώθηκε σε ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ο Κάρολος φαίνεται να τον προειδοποιεί χαριτολογώντας να προσέχει το σπαθί ενός από τους στρατιώτες της παρέλασης.

Ο πρόεδρος, θαυμαστής της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, επισκέφθηκε τη συλλογή βασιλικών αντικειμένων και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται θαμμένη η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

«Τι μέρος, τι μέρος», αναφώνησε κατά την ξενάγηση στο παρεκκλήσι, ενώ εξετάζοντας τα ιστορικά έγγραφα της Βασιλικής Συλλογής σχετικά με την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, σχολίασε: «Το αυθεντικό πράγμα».

Μεταξύ των δώρων που ανταλλάχθηκαν ήταν και η σημαία που κυμάτιζε πάνω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Το επίσημο δείπνο

Στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ παρακάθησαν περίπου 160 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο CEO της Blackstone Στιβ Σβάρτσμαν με τη σύζυγό του, ο CEO της Apple Τιμ Κουκ, ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο Σαμ Αλτμαν της OpenAI, αλλά και ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αλλά και ο πρωταθλητής γκολφ του US Masters, Νικ Φάλντο.

Οι 160 καλεσμένοι κάθισαν γύρω από ένα εντυπωσιακό τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων, που στην επιφάνειά του είχαν τοποθετηθεί 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι της βασιλικής αυλής διασφάλισαν την άρτια εξυπηρέτηση όλων των καλεσμένων.

Pool via AP Evan Vucci

Το μενού που σερβιρίστηκε με χρυσοποίκιλτα σερβίτσια και με αυστηρά πρωτόκολλα, «πάντρευε» βρετανικές και αμερικανικές γεύσεις, από το φιλέτο κοτόπουλου Νόρφολκ μέχρι το κοκτέιλ «Transatlantic Whisky Sour».

Το στήσιμο του τραπεζιού, σύμφωνα με το BBC, διήρκεσε μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ενώ το στρώσιμο των σερβίτσιων έγινε τη Δευτέρα. Η διάταξη των καθισμάτων βασίστηκε σε λίστες καλεσμένων που πρότειναν η βρετανική κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος.

Pool via AP Evan Vucci

Ήπιας ισχύος διπλωματία

Στο χθεσινοβραδινό επίσημο δείπνο στο ανάκτορο του Ουίνδσορ, στο οποίο συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η βρετανική πλευρά ήλπιζε να ανανεώσει την «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο κρατών, να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς, να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, να συζητήσει το θέμα των δασμών και να πιέσει τον Τραμπ στα ζητήματα της Παλαιστίνης και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακοινώθηκαν επενδύσεις των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο ύψους 150 δισ. λιρών, συμπεριλαμβανομένων 22 δισ. λιρών από τη Microsoft.

Ο βρετανικός Τύπος έδωσε τα εύσημα στον βασιλιά Κάρολο Γ’ που «διέθεσε» το παλάτι του Ουίνδσορ για την «αποθέωση της ήπιας διπλωματίας».

«Σε αντάλλαγμα για την απόλυτη εμπειρία του κόκκινου χαλιού, τις τιμητικές φρουρές, τις ιστορικές άμαξες, το συμπόσιο και την μεγαλοπρέπεια, ο Σερ Κιρ Στάρμερ αναμένει τον αμερικανό πρόεδρο στην εξοχική του κατοικία, το Τσέκερς, για να τεθούν δύσκολα ζητήματα όπως η Ουκρανία και οι εμπορικοί δασμοί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Times ο Βρετανός πρωθυπουργός σχεδιάζει να προχωρήσει σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, πριν προχωρήσουν σε αυτό το βήμα αρκετές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Βασιλιάς Κάρολος σε ευαίσθητη θέση με τις γνωστές απόψεις για το περιβάλλον και η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη δεν βρέθηκε εμφανώς απέναντι από τις θέσεις του Τραμπ, χάρη στο φορτωμένο πρόγραμμα στριμωγμένο σε μιάμιση ημέρα», σχολιάζει το BBC.

Pool via AP Yui Mok

Μετά τη βασιλική υποδοχή, το τετ α τετ με Στάρμερ

Ο Τραμπ συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό σήμερα, Πέμπτη για συνομιλίες, στο επίκεντρο των οποίων αναμένεται να βρεθούν διεθνή ζητήματα και όχι εσωτερικά, όπου το Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανοιχτά μέτωπα. Αναμένεται επιπλέον να ανανεώσουν τη λεγόμενη «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, σε πανηγυρικό κλίμα αναμένεται να παρουσιάσουν επίσημα το πακέτο αμερικανικών επενδύσεων ύψους 150 δισ. λιρών στη Βρετανία. Θα παρουσιάσουν επίσης συμφωνίες σε τεχνολογία, ενέργεια και βιοεπιστήμες.

Ο Στάρμερ έχει εργαστεί σκληρά για την ανανέωση των «ειδικών» δεσμών της Βρετανίας με τις ΗΠΑ, αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η συνάντηση θα μπορούσε να κρύβει και… παγίδες. Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, όπου θα μπορούσαν να δεχθούν άβολες ερωτήσεις σχετικά με τον εκλιπόντα Τζέφρι Επσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ αναγκάστηκε να απομακρύνει τον Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, καθώς αποκαλύφθηκαν οι στενοί δεσμοί του με τον Επσταϊν. Υπό διερεύνηση βρίσκεται και η σχέση του Τραμπ με τον εκλιπόντα εγκληματία.