Wall Street: Άνοιγμα με πτώση μετά το shutdown – “Καταφύγιο” ο χρυσός και το ασήμι

Οι μετοχές στη Νέα Υόρκη καταγράφουν μικρές απώλειες, καθώς οι επενδυτές παραμένουν συγκρατημένοι λόγω του shutdown.

Πτώση κατέγραψαν οι κύριοι δείκτες των αμερικανικών αγορών στο άνοιγμά τους την Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήλθε επίσημα σε καθεστώς shutdown και η Wall Street προσπαθεί να διαχειριστεί τις αβέβαιες επιπτώσεις για την οικονομία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 219 μονάδες ή 0,47%. Τα futures του S&P 500 έπεφταν 0,5% και του Nasdaq 100 0,6%.

Τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση έκλεισε επίσημα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, καθώς οι νομοθέτες δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Η ιστορία δείχνει ότι η χρηματιστηριακή αγορά τείνει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις αναστολές λειτουργίας της κυβέρνησης. Από το 1976 έχουν σημειωθεί 20 shutdowns, με μέση διάρκεια οκτώ ημερών το καθένα, σύμφωνα με τον Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στην LPL Financial.

Στους 1 και 3 μήνες μετά το τέλος κάθε αναστολής, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε κατά μέσο όρο άνοδο 1,2% και 2,9% αντίστοιχα, σημείωσε ο Τέρνκουιστ σε ανάλυσή του.

«Οι επενδυτές συνήθως προσπερνούν τις διακοπές που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, δίνοντας προτεραιότητα στα εταιρικά κέρδη, τις γενικότερες οικονομικές τάσεις και άλλους βασικούς μακροοικονομικούς παράγοντες», ανέφερε.

«Ωστόσο, κλάδοι που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κρατικά συμβόλαια — όπως η άμυνα και οι βιοεπιστήμες — μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι σε shutdowns», πρόσθεσε.

Αβεβαιότητα στις αγορές μετά το shutdown

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αυτή τη φορά, καθώς δίνεται αυξημένη προσοχή στα οικονομικά δεδομένα. Υπάρχει ανησυχία ότι επενδυτές και επιχειρήσεις θα στερηθούν αξιόπιστες πληροφορίες για την πορεία της οικονομίας, αν το shutdown διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο θα έχει μόνο μικρό και προσωρινό οικονομικό αντίκτυπο, αλλά μπορεί να προκαλέσει μεταβλητότητα στις αγορές, ειδικά εάν οι καθυστερήσεις στη δημοσίευση οικονομικών αναφορών από την κυβέρνηση θολώσουν την πορεία των μειώσεων επιτοκίων της Fed», δήλωσε η Τζένιφερ Τίμερμαν, αναλύτρια στρατηγικής επενδύσεων στο Wells Fargo Investment Institute.

Η αγορά φαίνεται σχετικά ψύχραιμη, παραβλέποντας τους κινδύνους ενός κυβερνητικού shutdown, σύμφωνα με τον Κιθ Μπιουκάναν, ανώτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίων στη Globalt Investments.

«Δεν πιστεύουμε ότι η αγορά εκτιμά επαρκώς τον κίνδυνο ενός πιο παρατεταμένου και συγκρουσιακού shutdown», είπε. «Δεν θεωρούμε ότι η αγορά αποτιμά σωστά τον κίνδυνο να εξελιχθεί χειρότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Ο S&P 500 καταγράφει πέντε συνεχόμενους μήνες ανόδου. Οι αμερικανικές μετοχές έχουν κινηθεί ανοδικά παρά τις ανησυχίες για γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις νέες απειλές εμπορικών δασμών και την εξασθένηση του καταναλωτικού κλίματος.

“Καταφύγια” ο χρυσός και το ασήμι

Παρά το γεγονός ότι οι μετοχές βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, η άνοδος στις τιμές χρυσού και ασημιού σηματοδοτεί ανησυχία για παρατεταμένη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι τιμές αυτές αυξήθηκαν την Τρίτη, πριν το shutdown, και συνέχισαν να κινούνται ανοδικά την Τετάρτη.

«Η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης οδηγεί τους επενδυτές προς ασφαλή καταφύγια», σημείωσε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers, σε ανάλυσή του την Τρίτη.