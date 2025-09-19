Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέες πωλήσεις όπλων 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Οι προτεινόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα Apache AH-64, που σχεδόν θα διπλασιάσουν τον υφιστάμενο ισραηλινό στόλο των αεροσκαφών.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού εξοπλισμού υποστήριξης και όπλων αξίας 6,4 δισ. δολαρίων, δείχνοντας να μην επηρεάζεται καθόλου από την επίθεση της Τεχεράνης κατά του Κατάρ και την ισοπέδωση της πόλης της Γάζας, που έχουν προκαλέσει τη διεθνή καταδίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η Wall Street Journal, οι προτεινόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα Apache AH-64, που σχεδόν θα διπλασιάσουν τον υφιστάμενο ισραηλινό στόλο των αεροσκαφών. Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης την έγκριση συμφωνίας ύψους 1,9 δισ. δολαρίων για 3.250 οχήματα πεζικού μάχης για τον ισραηλινό στρατό. Τα όπλα πιθανόν δεν θα παραδοθούν εντός των δύο έως τριών ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επιπλέον, ανταλλακτικά υποστήριξης για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τροφοδοτικά αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται επίσης στη διαδικασία πώλησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, που επικαλείται η WSJ, τα εξοπλιστικά θα πληρωθούν μέσω της αμερικανικής χρηματοδότησης στρατιωτικής βοήθειας προς το εξωτερικό. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το Ισραήλ αγοράζει τα περισσότερα αμερικανικά όπλα χρησιμοποιώντας χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων που προέρχονται από δισεκατομμύρια δολάρια της ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας.

Η προτεινόμενη συμφωνία για τις πωλήσεις όπλων φέρεται να διαβιβάστηκε για πρώτη φορά στους ηγέτες του Κογκρέσου περίπου πριν από έναν μήνα, δηλαδή πριν από το ισραηλινό χτύπημα της 9ης Σεπτεμβρίου εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, σύμμαχο του Κόλπου που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.