Wolfgang Petersen: Πέθανε ο σκηνοθέτης του θρυλικού "Das Boot"

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης Wolfgang Petersen, αρωγός για τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας "Das Boot".

Την είδηση επιβεβαίωσε η εταιρεία παραγωγής του ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του thewrap.com, μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, κατέληξε.

Η θρυλική ταινία "Das Boot" ("The Boat") ήταν εκείνη που του χάρισε μεγάλη φήμη στο Χόλυγουντ, καθώς έλαβε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η πρώτη του ταινία στο Χόλυγουντ ήταν η "The NeverEnding Story" (1984), η οποία ακολουθεί τον Μπάστιαν (Μπάρετ Όλιβερ) καθώς σκοντάφτει σε έναν φανταστικό κόσμο σε ένα μαγικό βιβλιοπωλείο.

Ο σκηνοθέτης συνέχισε να κάνει περισσότερες ταινίες γεμάτες δράση, όπως το "The Perfect Storm" (2001), το οποίο βασίστηκε στο βιβλίο του Sebastian Junger, με πρωταγωνιστές τους οι George Clooney και Mark Wahlberg.

Άλλα έργα του Petersen περιλαμβάνουν τα "Enemy Mine", "Sshattered", "In the Line of Fire", "Outbreak", "Air Force One", "Poseidon" και "Troy".

