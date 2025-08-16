WSJ: Ο Πούτιν δέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία, μία ουσιαστική αλλαγή στη στάση του για τον ρόλο της Ουάσιγκτον σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν με τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρει πως ο Πούτιν φέρεται να μην προτίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια συνομιλιών, απαιτώντας από το Κίεβο παραχώρηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία με αντάλλαγμα τη “δέσμευση” της γραμμής του μετώπου αλλού.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της.

Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα, η Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει ότι η Μόσχα εμφανιζόταν διατεθειμένη να δεχθεί μια προσωρινή εκεχειρία και να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με στόχο μια πιο μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους Ευρωπαίους ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να θέλει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ζητά σταθερά αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, ανεξάρτητα από την κατάληξη οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να λειτουργήσουν ως εγγυήτρια δύναμη. Η επιμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποσπάσει μια τέτοια δέσμευση από την Ουάσιγκτον είχε οδηγήσει μάλιστα σε έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά την άφιξη του Τραμπ στην Αλάσκα και τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Η φερόμενη αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταφέρθηκε σε Ευρωπαίους ηγέτες, προκαλεί αίσθηση, καθώς επί μήνες απέρριπτε το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αμερικανικό ρόλο, εκφράζοντας φόβους ότι κάτι τέτοιο θα παρέσυρε τις ΗΠΑ σε έναν ξένο πόλεμο. Ο Τραμπ δεν είχε ανταποκριθεί ούτε σε αίτημα της Ευρώπης να παράσχει κάποια μορφή στήριξης σε τυχόν ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στην επικοινωνία, η προοπτική αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας θα μπορούσε να δώσει στον Ζελένσκι τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συμβιβασμό στις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εφόσον η Ρωσία εμφανιστεί έτοιμη να διαπραγματευθεί με καλή πίστη.

Τρία πρόσωπα που έχουν γνώση της συνομιλίας ανέφεραν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για άμεση παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο πεδίο της σύγκρουσης.

Όπως περιγράφηκαν από τον Τραμπ, οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να βασιστούν σε διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας, καθώς και σε χρηματοδοτική και στρατιωτική ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από μια “συμμαχία προθύμων” της Δύσης, στην οποία θα συμμετείχαν και οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην επικοινωνία έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με το αν η αμερικανική συμβολή θα περιλάμβανε τελικά και στρατιωτική παρουσία επί του πεδίου.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπογράμμισαν πάντως το Σάββατο, σε κοινή ανακοίνωση μετά από επαφές με τον Τραμπ, ότι η Ουκρανία χρειάζεται “αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας” για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, καλωσορίζοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις.