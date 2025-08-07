Χαμάς: “Πραξικόπημα” το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα

Ως “πραξικόπημα” χαρακτήρισε η Χαμάς το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τη Γάζα.

Η Χαμάς αποδοκίμασε σήμερα, Πέμπτη (7/8), τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία του παλαιστινιακού κινήματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους, προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.