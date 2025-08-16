Ζελένσκι: Φόβοι για κλιμάκωση ρωσικών επιθέσεων τις επόμενες ημέρες

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Μόσχα ετοιμάζει εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στο μέτωπο για να πιέσει διπλωματικά

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια διπλωματικών συνομιλιών.

Αναφέρθηκε σε νέα αποτυχημένη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και σε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε.

Πυρκαγιές και ζημιές από drones καταγράφηκαν επίσης στη Σούμι, σε απάντηση, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το μέτωπο κοντά στο Dobropillia – το οποίο προηγουμένως βρέθηκε σε ρωσική προώθηση.

Οι επιθέσεις ξανάρχισαν παράλληλα με την τρέχουσα διπλωματική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα. Η Ρωσία φαίνεται να συνεχίζει τον πόλεμο ενώ οι συνομιλίες εξελίσσονται, αφήνοντας έντονα υπονοούμενα για τα πραγματικά της σχέδια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, έπειτα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες στοχεύουν στην εξεύρεση νέων διαύλων διαλόγου, με προηγούμενες εντάσεις σχετικά με την απουσία πραγματικής ανακωχής και τη διαφορά προσέγγισης στην έννοια του «παγώματος» των εχθροπραξιών.

Η διαφωνία αφορά επίσης το αν πρέπει να προηγηθεί η εκεχειρία ή να προχωρήσουν αμέσως ειρηνευτικές συμφωνίες.