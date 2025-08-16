Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Δευτέρα, έπειτα από τη σύνοδο του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Σε μια δημοσίευση στο Telegram, έγραψε ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Επιπλέον, ανέφερε πως οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλία για περίπου μία ώρα.

Οι Ουκρανοί ήταν βαθιά δυσαρεστημένοι που έμειναν εκτός της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, και ο Ζελένσκι τονίζει στη δήλωσή του ότι και οι τρεις ηγέτες θα πρέπει να είναι παρόντες στον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Εμμένει επίσης στη σημασία της παρουσίας των Ευρωπαίων ηγετών «σε κάθε στάδιο για να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας από κοινού με την Αμερική».

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τραμπ στο Fox: “Η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον απ’ τον Ζελένσκι”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Το μήνυμα του Τραμπ στον Ζελένσκι