Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και η τέχνη μετακομίζει για λίγο στα ελληνικά νησιά. Από την Άνδρο, στην Τζιά και από τη Λέρο στην Σάμο, αυτές είναι ο καλοκαιρινές εκθέσεις τέχνης που τράβηκαν την προσοχή μας.

Αν είσαι από τους τυχερούς και βρεθείς σε ένα από τα νησιά μας που ακολουθούν, έχεις έναν παραπάνω λόγο για να περάσεις όμορφα και διαφορετικά. Δες λίγη τέχνη.

Εικαστικές βόλτες σε αίθουσες με θέα τη θάλασσα -ή και όχι- βάζουν χρώμα στο φετινό καλοκαίρι που είναι εκλογικό, επεισοδιακό και… πιο ακριβό από κάθε άλλη χρονιά. 11 νησιά σε περιμένουν.

“Μυθιστορίες” στον Πόρο

Εννέα εικαστικοί, οι Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Λύδια Δεληκούρα, Ιάσονας Καμπάνης, Κατερίνα Κατσιφαράκη, Αλέκος Κυραρίνης, Τάσος Μαντζαβίνος, Πέτρος Μώρης, Νίκος Ποδιάς και Νάνα Σαχίνη, αναπλάθουν επιλεκτικά θραύσματα της ιστορίας και του μύθου της Μεσογείου, μεταφέροντάς τους στη σημερινή πραγματικότητα και στο έργο τους. Έτσι, θραύσματα της Ιστορίας εμπλέκονται με αφετηριακούς μύθους, αλλά και μύθοι αιωνόβιοι ανιχνεύονται μέσα στα ιστορικά γεγονότα. Η έκθεση “Μυθιστορίες” παρουσιάζεται στον χώρο της Citronne Gallery, στην παραλία του νησιού. [Έως 15 Σεπτεμβρίου 2024]

“Cocktail” στο Παλιό Λιμάνι στις Σπέτσες

Τανια Δρογώση

Μια απόλυτα καλοκαιρινή έκθεση από τις Μαρία Αποστόλου και Τάνια Δρογώση. Οι δύο αδελφές ζωγραφίζουν τις δικές τους Σπέτσες, τις αθέατες γωνιές τους, και μας καλούν σε μία κοινή έκθεση και μια όμορφη απόδραση στο νησί τους. Τα βιώματά τους έχουν τη γεύση πολύχρωμου καλοκαιριού! Η κοινή διατομική έκθεση των δύο εικαστικών, έχει τίτλο “Coctail” και εγκαινιάζεται στην γκαλερί Ακρόπρωρο στις 20 Ιουλίου.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Σημεία του νησιού, σαγηνευτικές παραλίες, απόκρημνοι βράχοι, παρθένες ακρογιαλιές και ενίοτε ανθρώπινη παρουσία. Οι δύο αδελφές μας “κερνούν” ένα πολύχρωμο, ζωγραφικό κοκτέιλ που μας δροσίζει. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η ιστορικός τέχνης, μέλος της AICA, Λουίζα Καραπιδάκη. Γκαλερί Ακρόπρωρο: Παλαιό Λιμάνι Σπετσών, τηλ. 2298 072643. [Έως 8 Αυγούστου 2024]

Martine Franck στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου

Martine Franck, Ο τούλκου Khentrul Lodro Rabsel, 12 ετών, με τον πνευματικό του σύμβουλο Lhagyel, Μονή Ζεχέν, Μποντνάθ, Νεπάλ, 1996. © Martine Franck / Magnum Photos

Στην ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της φωτογράφου Martine Franck, την οποία (δυστυχώς) γνωρίζαμε κυρίως μέσα από το όνομα το συζύγου της – του θρυλικού φωτογράφου Henri Cartier-Bresson – αφιερώνεται η φετινή έκθεση του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο. Η αναδρομική έκθεση της Martine Franck, με περίπου 150 φωτογραφίες από όλες τις θεματικές που την απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας, όπως είναι ο κύκλος ζωής του ανθρώπου, ο κόσμος της εργασίας, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Υπέροχες οι φωτογραφίες της από διαδηλώσεις, φεμινιστικούς αγώνες και κοινωνικές εξεγέρσεις. Το Κίνημα της Απελευθέρωσης των γυναικών και τις πορείες για το δικαίωμα στην άμβλωση. [Έως 27 Οκτωβρίου 2024]

30οί ΠΛΟΕΣ – “Προς τη Χώρα των Εσπερίδων” στο Ίδρυμα Κυδωνιέως

Παπαδημητρίου Έλενα

Με τη συμμετοχή 30 εικαστικών, ετοιμάζονται να ανοίξουν πανιά οι 30οί «Πλόες», ο ετήσιος εικαστικός θεσμός που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από το Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως, στη Χώρα της Άνδρου, με επιμελήτρια την ιστορικό τέχνης Αθηνά Σχινά. “Προς την Χώρα των Εσπερίδων” είναι ο τίτλος της φετινής επετειακής έκθεσης με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμεικής και σύνθετων υλικών.

Αναστασίου Δημήτρης / ΠΛΟΕΣ / ΑΝΔΡΟΣ

Σε έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την “WOKE Culture”, οι ΠΛΟΕΣ στρέφονται στην αρχαιότερη παράδοση, ανιχνεύοντας μήπως εκεί είχαν προδιαγραφεί κι υπήρχαν αλληγορικά άραγε οι βάσεις-πρότυπα, όσον αφορά κάποιες θεμελιώδεις και διαχρονικές ουμανιστικές αξίες. Βλέπουμε έργα με αναφορά στον 11ο άθλο του Ηρακλή, που ουσιαστικά είναι τριπλός και αφορά τον «Κήπο των Εσπερίδων».

Eλένη Γκλίνου

Η Επιμελήτρια της έκθεσης κ. Αθηνά Σχινά, γράφει στον συνοδευτικό πολυσέλιδο Κατάλογο: «Η τέχνη είναι ευνόητο πως δεν εικονογραφεί την πραγματικότητα, γιατί δεν την ανταγωνίζεται. Ακόμα και μέσα από τον όποιο διαφαινόμενο ρεαλισμό της, θέτει ερωτήματα, φωτίζει απορίες και διφορούμενα, επισημαίνει σχετικότητες και αινιγματικές παραδοξότητες που τις εμπεριέχει η ζωή. [Από 27 Ιουλίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2024]

“Διάπλους” του Απόστολου Χαντζαρά στο Μπατσί της Άνδρου

APOS

Στον Πολυχώρο Τέχνης του ξενοδοχείου ANEROUSSA στο Μπατσί της Άνδρου, ο γνωστός ζωγράφος Απόστολος Χαντζαράς (APOS) ζωγραφίζει ό,τι απολαμβάνει, ό,τι τον αγγίζει, κι όλα όσα αισθάνεται. Ό,τι χαίρεται και τον συγκινεί. . Ό,τι χαίρεται και τον συγκινεί. Η νέα του ατομική έκθεση με τίτλο “Διάπλους” εγκαινιάστηκε παρουσία του ζωγράφου, ο οποίος επέστρεψε μόλις από την Αμερική.

Η αγάπη του και η επίδρασή του από την ελληνική τέχνη (αρχαία, βυζαντινή, λαϊκή κ.ά), πηγάζει από τη βιωμένη ζωγραφική και χρωματική του εμπειρία, τόσο στο εργαστήριο Βυζαντινής Ζωγραφικής του πατέρα του Ελευθέριου Χαντζαρά, καταξιωμένου Αγρινιώτη αγιογράφου-ζωγράφου, όσο και στους στενούς δεσμούς του με τον ελληνικό χώρο, τη φύση και το τοπίο, αφού το Αγρίνιο είναι η γενέθλια πόλη του (1977).

ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Πρόσωπα και σώματα ερωτευμένα, αγωνιστές-ήρωες, παλαιστές, άγγελοι με φτερά και άλλες κυρίαρχες πληθωρικές φιγούρες συγκροτούν το ζωγραφικό σύμπαν του Απόστολου Χαντζαρά, συμπλέκοντας θέματα και σύμβολα του νεοελληνικού πολιτισμού με τις επιβιώσεις της μυθικής και ιστορικής αρχαιότητας.

Αρχετυπικά μοτίβα-σύμβολα, όπως άλογα, πεταλούδες, πετεινοί, δράκοι-φίδια, σειρήνες-γοργόνες, ψάρια κά., περιφρονούν όρια και περιορισμούς, ενώ τα εντυπωσιακά και με έντονα χρώματα υπερμεγέθη λουλούδια στα βάζα, δεμένα σε μπουκέτα με ένα χαρακτηριστικό λευκό, λεπτεπίλεπτο κορδελάκι, μαγεύουν και δοκιμάζουν την οπτική μας αντοχή, σε φόντο δουλεμένο από στρώσεις με σφουγγίσματα, γλυκασμό και λαζούρες. Στον Πολυχώρο Τέχνης «Aneroussa», στο Μπατσί της Άνδρου. [Έως 22 Σεπτεμβρίου 2024]

Γιώργος Σικελιώτης στη Σύρο

SIKELIOTIS Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Αντιπροσωπευτικά ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, από το 1935 μέχρι τη δεκαετία του 1970, παρουσιάζει η έκθεση «Γιώργος Σικελιώτης: Στις γειτονιές του κόσμου», που διοργανώνει το Ίδρυμα Κομνηνός σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και μέλη της οικογένειας του ζωγράφου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Καρακούρτη-Ορφανοπούλου.

Βιοπαλαιστές της Καισαριανής, μητέρες με παιδιά, κόρες, ζευγάρια, γιορτές, θρησκευτικές σκηνές, νησιωτικά τοπία και μοναστήρια απαρτίζουν το πανόραμα της πορείας του καλλιτέχνη στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος.

Γιώργος Σικελιώτης (1917-1984) Τρία κεφάλια 1971-1975 λινόλεουμ σε ριζόχαρτο 47,5x67εκ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Την έκθεση συμπληρώνει η σημαντική σειρά χαρακτικών με αγγλικά αστικά και βιομηχανικά τοπία των αρχών της δεκαετίας του ‘70 με τίτλο Παλιά Αγγλία και η προβολή αφιερώματος της ΕΡΤ του 1975, από τη σειρά Έλληνες δημιουργοί. [Έως 21 Ιουλίου 2024]

“Urban Life” στην Ερμούπολη

Kostis Damoulakis

Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της έως τώρα πορείας του σύγχρονου εικαστικού καλλιτέχνη Κωστή Δαμουλάκη, από τα χρόνια της μαθητείας του στην Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης έως σήμερα, επιδιώκει να προσφέρει στον επισκέπτη η ατομική έκθεση με τίτλο «Urban Life».

Στα έργα του αποτυπώνει την καθημερινότητα στο αστικό περιβάλλον ή στο περιθώριό του, δίνοντας έμφαση στο δίπολο: πολυπληθής δημόσιος χώρος και αποξένωση του ατόμου. Ανθρώπινες μορφές, συχνά και σκόπιμα παραμορφωμένες, έντονα χρώματα και προσεκτική δόμηση του αστικού τοπίου συνθέτουν στιγμιότυπα της καθημερινότητας του καλλιτέχνη, ο οποίος σχολιάζει την επίδραση του σύγχρονου τρόπου ζωής στην ψυχολογία των ανθρώπων. Στην Αίθουσα Τέχνης «Γ. & Ε. Βάτη», στην Ερμούπολη. (Έως 21 Ιουλίου 2024]

“Φώσφορος και Έσπερος” στη Νάξο

Phosphorus Hesperus_Diana Radavichute / Bazeos Tower

Οι Λιθουανοί καλλιτέχνες Diana Radavičiūtė και Saulius Valius εμπλέκονται σε διάλογο με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη Klaus Pfeifer (1938-2022), ο οποίος έζησε και δημιούργησε για πάνω από 50 χρόνια στη Νάξο, στην έκθεση «Φώσφορος και Έσπερος: Διάλογος», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου 2024, στον Πύργο Μπαζαίου.

Εκκινώντας από τα δύο διαφορετικά ονόματα για το ίδιο ουράνιο σώμα, την Αφροδίτη, που το πρωί είναι Φώσφορος και το βράδυ Έσπερος, οι καλλιτέχνες εξερευνούν την πολυπλοκότητα της ταυτότητας και της ύπαρξης, στο πλαίσιο της δυαδικότητας απουσίας-παρουσίας, σε επιμέλεια Britta Breuers και Μάριου Βαζαίου. [Έως 6 Οκτωβρίου 2024]

“Κέα, η αρίστη” στη Τζιά

Με τίτλο που παραπέμπει στον αρχαίο περιπατητικό φιλόσοφο Αρίστωνα τον Κείο, τριάντα δύο εικαστικοί δημιουργοί ζωγραφίζουν, φωτογραφίζουν και πλάθουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, την «Κέα την αρίστη», στην ομότιτλη ομαδική εικαστική έκθεση που, σε επιμέλεια Λουίζας Καραπιδάκη, φιλοξενείται στο κτίριο Γεωργίας Μαρτίνου στο Βουρκάρι της Τζιας. Όπως σημειώνει η ιστορικός τέχνης, μέλος της AICA, Λουίζα Καραπιδάκη: «Η Κέα χαρακτηρίζεται από τις φυσικές ομορφιές της, φημίζεται για τον αρχαιολογικό πλούτο και την ιστορία της αλλά πολλές πλευρές της πλούσιας άυλης αλλά και υλικής πολιτιστικής της παράδοσης παραμένουν άγνωστες. Με αυτή την έκθεση σκοπεύουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του επισκέπτη για το νησί, να αναδείξουμε τη δύναμη και την αξία της καλλιτεχνικής αφήγησης και να συμβάλλουμε στην πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών». [Έως 15 Ιουλίου 2024]

Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής στη Σαντορίνη

Blue Monkey, 2023 (detail)_Photo by Ismini Goula_ Courtesy of CAN Christina Androulidaki gallery, Athens and the artist

«Πηλού Αντηχήσεις: Μέσα Aπό Kρυμμένες Αφηγήσεις» είναι η ευρύτερη θεματική πάνω στην κινούνται τα πρωτότυπα έργα είκοσι καλλιτεχνών που παρουσιάζονται στην 1η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης (Biennale of Contemporary Keramics – BCK) στη Σαντορίνη. Η διοργάνωση περιλαμβάνει την κεντρική έκθεση στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας και ένα πλούσιο πρόγραμμα με παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκθέσεις σε χώρους σε όλο το νησί, όπως στο Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF), στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» κ.α. Οι 20 καλλιτέχν(ιδ)ες που συμμετέχουν επιλέχθηκαν από διεθνή κριτική επιτροπή, ενώ την έκθεση επιμελούνται οι Κωνσταντίνα Δασκαλαντωνάκη, Λουκία Θωμοπούλου, Μαρίνα Φωκίδη και Μάγια Ευσταθίου. [Έως 26 Οκτωβρίου 2024]

Καλλιτεχνικοί διάλογοι στο Πυθαγόρειο

Hera Büyüktaşcıyan The Dream of a Fallen Star, 2019 – 2023 (στιγμιότυπο) Μονοκάναλο βίντεο, έγχρωμο με ήχο, 13’ 37’’ Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί Green Art

H έκθεση «Flying too close to the sun», η ετήσια καλοκαιρινή έκθεση του Ιδρύματος Schwarz θα φιλοξενηθεί στο Art Space Pythagorion, τον εκθεσιακό χώρο του ιδρύματος στη Σάμο. Η έκθεση παρουσιάζει δύο καλλιτέχνιδες σε συνομιλία, την Hera Büyüktaşciyan (Ήρα Μπουγιουκτασιάν) και τη Μαρία Τσάγκαρη, το έργο των οποίων βασίζεται στην έρευνα και αφορά κυρίως την ιστορία και τη μνήμη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον απόηχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της παγίωσης της ιδέας του έθνους-κράτους. Επιμέλεια Κατερίνα Γρέγου και Ιόλη Τζανετάκη. [Από 6 Αυγούστου έως 29 Σεπτεμβρίου 2024]

Διεθνές Perasma στη Λέρο

Perasma

Σε έξι ιστορικά τοπόσημα της Λέρου απλώνεται η ομαδική έκθεση «All Things Become Islands Before My Senses» που παρουσιάζει έργα ξένων και Ελλήνων δημιουργών με διεθνή απήχηση, όπως οι William Kentridge, Goshka Macuga, Cevdet Erek, Maryam Turkey, Lindsey Mendick, Κωστής Βελώνης, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Φαρίντα ελ Γκαζάρ, κ.α. Ο τίτλος της έκθεσης είναι ένας στίχος από το ποίημα “Πάθος για Μοναξιά” του σπουδαίου Ιταλού νεορεαλιστή λογοτέχνη, Τσέζαρε Παβέζε. “Σημείο εκκίνησης είναι η πολυεπίπεδη εμπειρία του χρόνου στη Λέρο”, λένε οι δύο επιμελήτριες και ιδρύτριες της πλατφόρμας Perasma, Burcu Fikretoğlu και Gizem Naz Kudunoğlu. Τα έργα διερευνούν την πολύπλοκη σχέση μεταξύ του χρόνου, του νερού και της ιστορίας του νησιού της Λέρου. [Από 30 Ιουνίου έως 18 Αυγούστου 2024]

Nelly’s στα Χανιά

Οι Καρυάτιδες, π. 1935. Αργυροτυπία, 27,8 x 37,9 εκ. Κάτω αριστερά, ανάγλυφη σφραγίδα Photo Nelly’s Athens.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο με όχημα 150 αυθεντικές αργυροτυπίες, που φέρουν την υπογραφή της σημαντικότερης μορφής της μεσοπολεμικής ελληνικής φωτογραφικής σκηνής, της Nelly’s, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν οι επισκέπτες της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, μέσα από τη νέα της έκθεση «Nelly΄s – Συλλογή Κρασάκη» που θα εγκαινιαστεί στις 13 Ιουλίου 2024. Ακρόπολη, Δελφοί, Ολυμπία, Σαντορίνη, Μυστράς είναι μερικοί από τους τόπους που απεικονίζονται μοναδικά από τον φακό της Έλλης Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη, της γνωστής Nelly’s. [Από 13 Ιουλίου έως 10 Νοεμβρίου 2024]

Κωνσταντίνος Βολανάκης – Ελαιογραφίες στο Ηράκλειο

Μια σπουδαία έκθεση με 52 μοναδικές ελαιογραφίες του Κωνσταντίνου Βολανάκη, από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη του Πειραιά, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό στο Ηράκλειο, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το διάστημα . Μέσα από μία πρωτότυπη «ανάγνωση» του έργου του, ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο – και τον ίδιο τον δημιουργό – σε πίνακες που μας προσφέρουν στιγμές ρεμβασμού, εγρήγορσης και αναστοχασμού, μπροστά στην απεραντοσύνη της θάλασσας και το μεγαλείο της φύσης. [Από 19 Ιουλίου έως 30 Οκτωβρίου 2024]

“The Mad and The Lonely” από τον George Condo στα Σφαγεία Ύδρας

Στον χώρο των πρώην Σφαγείων στην Ύδρα φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «The Mad and the Lonely», που παρουσιάζει το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ. Η έκθεση “The Mad and the Lonely” θα περιλαμβάνει ορισμένους μικρής κλίμακας πίνακες αλλά και γλυπτά επιλεγμένα από τη μακρόχρονη καριέρα του καλλιτέχνη. Σε αυτή την ιδιαίτερη εγκατάσταση έργων, ο Condo έχει συνδυάσει το αρχαίο στοιχείο της πολυχρωματικής ελληνικής ζωγραφικής με μια νέα και αθέατη μέθοδο. Ακολουθώντας την παράδοση της προσωπογραφίας, τα έργα της έκθεσης απεικονίζουν ετερόκλητες ψυχές, οι οποίες έχουν απορριφθεί από την κοινωνία και βρίσκονται μετέωρες ανάμεσα σε καταστάσεις τρέλας και μοναξιάς. [Έως 31 Οκτωβρίου 2024]

“8 γυναίκες” στο Hydra School Project

Τον τίτλο της ταινίας του Φρανσουά Οζόν «8 Femmes» δανείζεται ο επιμελητής Δημήτρης Αντωνίτσης για την επετειακή, 25η έκδοση του Hydra School Project, της ετήσιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης που φιλοξενείται στο παλιό Γυμνάσιο της Ύδρας. Στην φετινή έκθεση συμμετέχουν οι Avantica, Leonora Carrington, Chiara Clemente, Μαίρη Χατζηνικολή-Σαραφιανού, Μάρω Μιχαλακάκου, Valentina Palazzari και Priya Kishore [Έως 8 Σεπτεμβρίου 2024].