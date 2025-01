Έξι σειρές που μπορούν να γεμίσουν το κενό που νιώθεις, μέχρι την επιστροφή του Squid Game.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το Netflix παρουσίασε τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο του Squid Game, που απέδειξε γιατί η σειρά έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο της σύγχρονης τηλεόρασης. Με έναν συνδυασμό θρίλερ, κοινωνικού σχολιασμού και καθηλωτικής πλοκής, η σειρά κατάφερε να γίνει -ξανά- το νούμερο ένα θέμα συζήτησης παγκοσμίως. Ωστόσο, το τέλος της δεύτερης σεζόν άφησε ανοιχτά πολλά ερωτήματα, πυροδοτώντας την αγωνία για τη συνέχεια.

Squid Game 2 AP Photo/Ahn Young-joon

Η τρίτη σεζόν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, με τις φήμες να αναφέρουν ότι θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2025. Το κενό μέχρι τότε μοιάζει δυσαναπλήρωτο για τους fans της σειράς. Αν ανήκεις κι εσύ σε αυτούς, μην ανησυχείς. Υπάρχουν αρκετές σειρές που κινούνται στο ίδιο ύφος. Πρόκειται για σειρές που συνδυάζουν τη δράση, τον κοινωνικό σχολιασμό και τις ψυχολογικές προκλήσεις, προκαλώντας τους θεατές να αναρωτηθούν για τα όρια του ανθρώπου, τις ανισότητες και την επιβίωση σε ακραίες συνθήκες.

Είτε με επίκεντρο παιχνίδια ζωής και θανάτου, είτε με ζωντανούς χαρακτήρες που παλεύουν ενάντια σε εξωτερικές ή εσωτερικές απειλές, αυτές οι παραγωγές υπόσχονται να σε κρατήσουν καθηλωμένο. Αν ψάχνεις λοιπόν κάτι για να γεμίσει το κενό μέχρι την επόμενη σεζόν του Squid Game, οι παρακάτω έξι σειρές είναι ό,τι πρέπει για σένα.

ALICE IN BORDERLAND (NETFLIX)

Η πλοκή του Alice in Borderland επικεντρώνεται στον Arisu (Kento Yamazaki), έναν νεαρό που βρίσκεται ξαφνικά σε μια παράλληλη εκδοχή του Τόκιο, μαζί με δύο φίλους του. Η πόλη είναι έρημη, και οι τρεις τους σύντομα ανακαλύπτουν ότι για να επιβιώσουν πρέπει να συμμετέχουν σε επικίνδυνα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικούς κανόνες, βαθμούς δυσκολίας και συνδέεται με έναν τύπο τραπουλόχαρτου. Οι παίκτες που ολοκληρώνουν τα παιχνίδια κερδίζουν παρατάσεις στη “βίζα” τους –τον χρόνο που τους απομένει για να ζήσουν. Αν η βίζα τους λήξει, θα εκτελεστούν από ακτίνες λέιζερ που εκτοξεύονται από τον ουρανό.

Καθώς ο Arisu αγωνίζεται για την επιβίωση, συναντά την Usagi (Tao Tsuchiya), μια νεαρή ορειβάτισσα που επίσης παγιδεύτηκε στον κόσμο αυτό. Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το μυστήριο πίσω από την ύπαρξη αυτού του παράξενου κόσμου και να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή.

Η σειρά εξερευνά θέματα όπως η εμπιστοσύνη, η προδοσία, και η ανθρώπινη επιβίωση, ενώ οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν σωματικές και ψυχολογικές προκλήσεις. Μέσα από τα παιχνίδια, αποκαλύπτονται οι σκοτεινές πλευρές των ανθρώπων και οι πραγματικές τους προθέσεις, κάνοντάς τους να αναμετρηθούν με τα όρια και τις επιλογές τους.

Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 10 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας θετικές κριτικές για τις σκηνές δράσης, τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες. Πολλοί την παρομοίασαν με έργα όπως οι ταινίες Battle Royale (2000) και Cube (1997). Η μεγάλη επιτυχία και η υψηλή τηλεθέαση σε πολλές χώρες οδήγησαν το Netflix να συνεχίσει τη σειρά. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, ανακοινώθηκε η τρίτη σεζόν, που αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2025.

THE 8 SHOW (NETFLIX)

Το The 8 Show είναι μια κορεατική σειρά θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 17 Μαΐου 2024. Η πλοκή επικεντρώνεται σε οκτώ άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία συμφωνούν να συμμετάσχουν σε ένα μυστηριώδες ριάλιτι παιχνίδι με την ελπίδα να κερδίσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Οι διαγωνιζόμενοι κλείνονται σε ένα οκταώροφο κτίριο, όπου για κάθε λεπτό που περνάει, κερδίζουν χρήματα. Ωστόσο, το κόστος των βασικών τους αναγκών είναι εκατό φορές υψηλότερο από το κανονικό, αναγκάζοντάς τους να διαχειριστούν προσεκτικά τα κέρδη τους.

Καθώς οι μέρες περνούν, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να επιβιώσουν σε αυτό το ακραίο περιβάλλον. Οι διαφορές στα κέρδη και το μέγεθος των δωματίων μεταξύ των ορόφων προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις, οδηγώντας σε μια δυναμική εξουσίας που απειλεί τη συνοχή της ομάδας. Η σειρά εξερευνά θέματα όπως η ανθρώπινη απληστία, η ηθική και η ψυχολογική πίεση σε καταστάσεις επιβίωσης.

Το The 8 Show βασίζεται στα webtoons “Money Game” και “Pie Game” του Bae Jin-soo, προσφέροντας μια σκοτεινή και συναρπαστική ματιά στην ανθρώπινη φύση υπό ακραίες συνθήκες. Η σειρά έχει λάβει θετικές κριτικές για την έντονη αφήγησή της και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών. Είναι διαθέσιμη για streaming στο Netflix.

ALL OF US ARE DEAD (NETFLIX)

Το All of Us Are Dead είναι μια κορεατική σειρά θρίλερ και τρόμου που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 28 Ιανουαρίου 2022. Η σειρά βασίζεται στο webtoon Jigeum Uri Hakgyo Wae Inna (현재 우리 학교는 왜) του Joo Dong-geun και ακολουθεί μια ομάδα μαθητών που παγιδεύονται στο σχολείο τους κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας ζόμπι.

Η ιστορία ξεκινά όταν ένα πείραμα που γίνεται σε ένα σχολείο μετατρέπει έναν μαθητή σε έναν από τους πρώτους μολυσμένους. Η επιδημία εξαπλώνεται γρήγορα, και το σχολείο κλείνει. Οι μαθητές που παραμένουν ζωντανοί πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να επιβιώσουν και να ξεφύγουν από τη ζώνη αποκλεισμού.

Η σειρά επικεντρώνεται όχι μόνο στον τρόμο και τη δράση, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, τις φιλίες και τις προδοσίες που αναδύονται σε μια κατάσταση επιβίωσης. Το All of Us Are Dead εξετάζει τις ψυχολογικές επιπτώσεις μιας καταστροφής, την ένταση που δημιουργεί η επιβίωση σε μια κοινωνία που καταρρέει, και τις συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους επιζώντες. Η σειρά συνδυάζει δράση, συναισθηματική ένταση και τρόμο, δημιουργώντας μια εξαιρετικά συναρπαστική και τρομακτική ατμόσφαιρα.

DR. BRAIN (APPLE TV+)

Το Dr. Brain είναι μια κορεατική σειρά επιστημονικής φαντασίας και θρίλερ που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Apple TV+ στις 4 Νοεμβρίου 2021. Η σειρά είναι βασισμένη στο webtoon του Hongjacga και ακολουθεί τον Dr. Sewon (Lee Sun-kyun), έναν εξαιρετικό αλλά κοινωνικά απομονωμένο νευροεπιστήμονα, ο οποίος χρησιμοποιεί μια επαναστατική τεχνολογία για να εξερευνήσει το μυαλό των ανθρώπων και να ανακτήσει μνήμες.

Η πλοκή ξεκινά όταν ο Dr. Sewon χάνει ξαφνικά τη σύζυγό του. Ενώ προσπαθεί να καταλάβει την αιτία πίσω από τον θάνατό της, αρχίζει να χρησιμοποιεί μια συσκευή που του επιτρέπει να συνδέεται με τα μυαλά των νεκρών και να ανακτά τις αναμνήσεις τους. Αυτή η διαδικασία τον βοηθά να ανακαλύψει σκοτεινά μυστικά για την υπόθεση, ενώ συγχρόνως προσπαθεί να κατανοήσει την έννοια της ανθρώπινης συνείδησης και τις συνέπειες αυτής της τεχνολογίας.

Η σειρά συνδυάζει έντονα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και ψυχολογικού θρίλερ, εστιάζοντας στο θέμα της ανθρώπινης μνήμης, της ταυτότητας και της τεχνολογικής ηθικής. Ο Dr. Sewon βρίσκει τον εαυτό του όλο και πιο μπλεγμένο σε μια συνωμοσία που αφορά την ίδια του τη ζωή και τον θάνατο της συζύγου του, ενώ προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τα μυστήρια που αποκαλύπτονται μέσω των αναμνήσεων.

Η σειρά έχει λάβει θετικές κριτικές για τις εξαιρετικές ερμηνείες και την πρωτότυπη ιδέα της, που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με το σκοτεινό ψυχολογικό στοιχείο. Το Dr. Brain είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση στο Apple TV+.

HELLBOUND (NETFLIX)

Το Hellbound είναι μια κορεατική σειρά θρίλερ και υπερφυσικού τρόμου που έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Νοέμβριο του 2021. Βασισμένη στο webtoon του Yeon Sang-ho, ο οποίος σκηνοθέτησε και τη σειρά, το Hellbound συνδυάζει έντονα στοιχεία τρόμου, δράματος και κοινωνικής κριτικής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ανατροπές.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο όπου, ξαφνικά, εμφανίζονται υπερφυσικές οντότητες που καταδικάζουν ανθρώπους στην κόλαση. Αυτές οι οντότητες, γνωστές ως «άγγελοι της τιμωρίας», εμφανίζονται από το πουθενά για να αναγγείλουν τη θανάσιμη καταδίκη των ατόμων που έχουν κληθεί να τιμωρηθούν. Καθώς οι άνθρωποι δέχονται τη «θανατική ποινή» τους, εξαφανίζονται με βίαιο και τρομακτικό τρόπο, προκαλώντας πανικό και φόβο στην κοινωνία.

Η σειρά ακολουθεί την προσπάθεια μιας θρησκευτικής οργάνωσης, η οποία εκμεταλλεύεται αυτούς τους θανάτους για να διαδώσει τα διδάγματά της και να αποκτήσει εξουσία. Παράλληλα, η αστυνομία και αρκετοί πολίτες προσπαθούν να κατανοήσουν την αιτία πίσω από αυτές τις φαινομενικά θεϊκές εκτελέσεις και να ανακαλύψουν αν όντως υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από την εμφάνιση των «αγγέλων».

Η σειρά εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης ηθικής, τη φύση της πίστης και του φόβου, και τις συνέπειες της θρησκευτικής και κοινωνικής πίεσης. Το Hellbound προσφέρει μια σκοτεινή, συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση, με έντονες σκηνές δράσης και τρομακτικούς υπερφυσικούς εχθρούς. Η σειρά έχει αποσπάσει θετικές κριτικές για τις δυναμικές ερμηνείες και τις κοινωνικές και φιλοσοφικές αναφορές. Το Hellbound είναι διαθέσιμο στο Netflix.

SWEET HOME (NETFLIX)

Το Sweet Home, που κυκλοφόρησε το 2020, είναι μια κορεατική σειρά θρίλερ και τρόμου που συνδυάζει δράμα και υπερφυσικό τρόμο. Η ιστορία ακολουθεί τον Cha Hyun-soo, έναν έφηβο που μετακομίζει σε ένα νέο διαμέρισμα μετά την τραγική απώλεια της οικογένειάς του. Όταν μια φονική επιδημία μετατρέπει τους ανθρώπους σε τρομακτικά τέρατα, ο Hyun-soo και οι άλλοι ένοικοι του κτιρίου πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν και να καταλάβουν την αιτία αυτής της καταστροφής…

Το Sweet Home είναι μια από τις πιο καθηλωτικές σειρές τρόμου του Netflix, προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα υπερφυσικής δράσης και ανθρώπινων ιστοριών επιβίωσης. Ενώ προσπαθούν να κατανοήσουν τις φρικιαστικές μεταμορφώσεις, τα τέρατα δεν είναι η μόνη απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσουν –η επιβίωση φέρνει στην επιφάνεια τη βασική ανάγκη για εμπιστοσύνη και συνεργασία, αλλά και τη δύναμη της προδοσίας.

Είναι μια από τις πιο καθηλωτικές σειρές τρόμου της πλατφόρμας, προσφέροντας στους θεατές έναν συνδυασμό συναισθηματικής έντασης και υπερφυσικής δράσης. Η σειρά εξετάζει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές εντάσεις μεταξύ των χαρακτήρων, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα τέρατα, αλλά και τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού τους. Το Sweet Home συνδυάζει δράση, τρόμο και ανθρώπινες ιστορίες επιβίωσης, με συνεχείς ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις. Η σειρά έχει συνολικά 26 επεισόδια, κατανεμημένα σε 3 σεζόν, και είναι διαθέσιμη στο Netflix.