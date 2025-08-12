Αυτές είναι οι σειρές που επιλέγουν οι Έλληνες συνδρομητές στις μεγαλύτερες διαθέσιμες πλατφόρμες.

Και ποιος είπε ότι δεν χωρούν σειρές στις διακοπές σου;

Οι Έλληνες θεατές τιμούν τα ταβερνάκια και τις παραλίες αυτές τις ημέρες, τιμούν όμως και τις σειρές που μπορούν να στριμάρουν από οπουδήποτε βρίσκονται, και η συγκομιδή αυτή τη στιγμή είναι πολυσυλλεκτική: από σίριαλ κίλερ και εκτελεστές, μέχρι φανταστικούς κόσμος και Cosmopolitan στο Μανχάταν.

Δες παρακάτω ποιες σειρές επιλέγουν οι Έλληνες συνδρομητές από τις μεγαλύτερες διαθέσιμες πλατφόρμες.

Dexter: Resurrection

Ο Dexter Morgan, ο πιο δημοφιλής σίριαλ κίλερ της μικρής οθόνης που είχε καταλήξει να γίνει ξυλοκόπος στο φινάλε του ορίτζιναλ Dexter, και που στη spin-off σειρά Dexter: New Blood, είχε πυροβοληθεί από τον ίδιο του τον γιο, τώρα επέστρεψε με νέα τοποθεσία και παρέα. Προφανώς θα εκτοξευόταν απευθείας στο Νο.1 της Cosmote TV.

Τα νέα πρόσωπα που βρίσκουμε πλάι του είναι μεταξύ άλλων η Uma Thurman, ο Peter Dinklage και ο Neil Patrick Harris.

Προβάλλεται: Cosmote TV

The Assassin

Συνεχίζοντας με ένα παρελθόν που όταν σε κυνηγά δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά μετά το Dexter: Resurrection, στο The Assassin μία πρώην πληρωμένη δολοφόνος που έχει απομονωθεί σε ένα απομακρυσμένο, ελληνικό νησί, δεν έχει μονάχα μία κάπως τεταμένη επανένωση με τον γιο της που την επισκέπτεται από την Αγγλία, αλλά αναγκάζεται και να επιστρέψει σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, προδοσίες και βία.

Μεγάλο μέρος της έχει γυριστεί στην Ελλάδα, με φόντο τοποθεσίες που δίνουν ένταση στην ιστορία, ενώ πίσω από τις κάμερες βρίσκονται οι δημιουργοί του The Tourist και μπροστά ο Freddie Highmore του The Good Doctor.

Προβάλλεται: Cosmote TV

Star Trek: Strange New Worlds

Αν το Star Trek έχει κατά καιρούς επικριθεί για αναίτια σοβαρότητα, αυτή δεν είναι μία κατηγορία που μπορεί κανείς να απευθύνει στο Strange New Worlds. Η σειρά κινείται μεταξύ zombie horror, φάρσας και τρελού μυστηρίου δολοφονίας που βασίζεται στα production values του Star Trek της δεκαετίας του ’60. Με οδηγό ένα πλήρωμα που αποτελείται από συναρπαστικούς πρωταγωνιστές, η άγρια, απρόβλεπτη συμπεριφορά της σειράς σημαίνει ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα δεις από το ένα επεισόδιο στο άλλο. Όσον αφορά την τόλμη τουλάχιστον, το Strange New Worlds αποδεικνύεται το πιο ατρόμητο Trek από όλα.

Αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στις κορυφαίες σε τηλεθέαση σειρές της Cosmote TV και αντίστοιχα στις κορυφαίες του Paramount+ στη Βόρεια Αμερική.

Προβάλλεται: Cosmote TV

Wednesday: Season 2 – Part 1

Η Wednesday Addams της Jenna Ortega μπορεί να μισεί το γεγονός ότι τιμάται ως ηρωίδα μετά τη διάσωση της Nevermore Academy κατά την πρώτη σεζόν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα «πεθάνει προσπαθώντας» να σώσει την καλύτερή της φίλη στη δεύτερη σεζόν.

Αν και αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που η Wednesday «επιστρέφει οικειοθελώς στο σχολείο», όπως επισημαίνει η Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) στο νέο trailer της δεύτερης σεζόν της σειράς Wednesday του Netflix, ο χαρακτήρας της Ortega έχει τους λόγους της. Η Wednesday παρομοιάζει την επιστροφή της στο Nevermore με επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος, επειδή ξέρει ήδη πού είναι θαμμένα τα πτώματα.

Πήγε, εντελώς αναμενόμενα και αμέσως, στο Νο.1 του ελληνικού Netflix.

Προβάλλεται: Netflix

Untamed

Το UNTAMED είναι ένα θρίλερ μυστηρίου που διαδραματίζεται στο Εθνικό Πάρκο Yosemite και ακολουθεί τον Kyle Turner του Bana – έναν ειδικό πράκτορα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων που επιβάλλει όσους ανθρώπινους νόμους μπορεί στην απέραντη ερημιά. Ένας βίαιος θάνατος στο πάρκο πυροδοτεί μια έρευνα που θα οδηγήσει τον Kyle σε ένα σκοτεινό και μυστηριώδες μονοπάτι μυστικών για το πάρκο και για το δικό του παρελθόν.

Ο Sam Neill συμπρωταγωνιστεί ως Paul Souter, ο επικεφαλής δασοφύλακας του πάρκου Yosemite, και η Lily Santiago υποδύεται τη Naya Vasquez, μία πρώην αστυνομικό του Λος Άντζελες που εντάσσεται στην ομάδα δασοφυλάκων.

Η πρώτη σκηνή της σειράς χτυπάει δυνατά, από εκεί και πέρα ωστόσο ξεκινάει η κατηφόρα (pun intended). Ένα καλύτερο σενάριο και καλύτερες ερμηνείες θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το υλικό, όμως ενώ η πλοκή της Jane Doe έχει τις στιγμές της, το UNTAMED είναι ένα ακόμα αστυνομικό δράμα με έναν πολύ μικρό κόσμο. Μέχρι το τέλος της, η σειρά δεν μπορεί παρά να προσφέρει Μια Απ’ τα Ίδια, παρά τις άφθονες ευκαιρίες της να προσφέρει Κάτι Διαφορετικό.

Προβάλλεται: Netflix

Sandman: Season 2 – Part 1

Ενώ το κόμικ Sandman είχε διάρκεια 75 τεύχη, η τηλεοπτική σειρά θα τα κάνει όλα σε 23 επεισόδια, και αυτό κυρίως επειδή οι παραγωγοί της σειράς αποφάσισαν ότι θα επικεντρωθούν στον ομώνυμο ήρωα και όχι στο συνολικό ensemble cast. Καθώς δεν υπήρχαν αρκετές κεντρικές πάνω στον Sandman ιστορίες στα κόμικ ωστόσο, ο κύριος κορμός της 2ης σεζόν θα κορυφωθεί με τη διασκευή του τελευταίου arc της σειράς των graphic novel The Sandman, The Wake.

Το Part 2 θα ακολουθήσει στις 24 Ιουλίου.

Προβάλλεται: Netflix

Chief of War

Στην επική πολεμική σειρά Chief of War του Apple TV+ που διαδραματίζεται στον 18ο αιώνα, οι Jason Momoa και Thomas Pa’a Sibbett παρουσιάζουν την ενοποίηση και την αποικιοποίηση της Χαβάης, ένα εγχείρημα που διήρκεσε σχεδόν 30 χρόνια και οι επιπτώσεις του είναι ακόμη αισθητές σήμερα. Εντυπωσιακή, ιστορική και με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, η σειρά πραγματεύεται την απληστία των ανθρώπων, την καταστροφική εμμονή στην εξουσία και τη βαρβαρότητα του πολέμου. Ο Momoa γεννήθηκε για να παίξει τον “Chief of War”.

Προβάλλεται: Apple TV+

And Just Like That: Season 3

Η πρώτη σεζόν του And Just Like That είχε τύχει μέτριας υποδοχής, είχε όμως συζητηθεί όσο λίγες σειρές κατά τη χρονιά κυκλοφορίας της. Όταν επιστρέφει η πιο αγαπητή γυναικοπαρέα της τηλεόρασης, αυτά συμβαίνουν.

Παρότι η δεύτερη σεζόν είχε λάβει καλές κριτικές από κοινό και κριτικούς δίνοντας την αίσθηση πως μπορεί τελικά να είχε κάποιο νόημα η ανάσταση της σειράς, ο τρίτος κύκλος του And Just Like γκρέμισε την καλή θέληση που είχε χτίσει ως τότε η σειρά και η είδηση της διακοπής της από το HBO έφερε έως και ανακούφιση στις φαν.

Η απόφαση ωστόσο δεν έχει να κάνει με την τηλεθέαση της σειράς που έχει κάνει απόσβεση, αλλά είναι το δημιουργό τέλος που θέλησε να έχει ο showrunner της, Michael Patrick King.

Προβάλλεται: Vodafone TV

The Gilded Age: Season 3

Ο δημιουργός του Downton Abbey, o Julian Fellowes, συνεχίζει να εξερευνά τις ζωές των πλούσιων Νεουορκέζων της δεκαετίας του 1880, και συγκεκριμένα τη μάχη για την εξουσία μεταξύ των νεόπλουτων και εκείνων με το παλιό χρήμα.

Η νέα σεζόν ασχολείται με την ιδέα του διαζυγίου, αλλά και την ψήφο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή.

Προβάλλεται: Vodafone TV

Eyes of Wakanda

Ο δημιουργός Todd Harris και ο εκτελεστικός παραγωγός Ryan Coogler καλωσορίζουν το κοινό πίσω στη Wakanda στην τελευταία σειρά κινουμένων σχεδίων της Disney+, το Eyes of Wakanda. Βγαίνοντας πέρα από τα τείχη της βασιλικής αυλής αλλά παραμένοντας εντός του βασικού timeline του Marvel Cinematic Universe, η σειρά παρουσιάζει τη CIA της Wakanda, την Hatut Zaraze. Με αποστολή την ανάκτηση κλεμμένων αντικειμένων από βιμπράνιο από όλο τον κόσμο, αυτοί οι πολεμιστές εκτελούν ποικίλες αποστολές που ανεβάζουν την αδρεναλίνη για να διατηρήσουν τη χώρα τους ασφαλή.

Το Eyes of Wakanda είναι ένα καλό ξεκίνημα για το Phase Six της Marvel. Παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της κουλτούρας της Wakanda, κάνοντας επίσης αναφορές στους τρόμους του ρατσισμού, της αποικιοκρατίας και της λεηλασίας, αλλά και στο κόστος της επαναπατρισμού.

Προβάλλεται: Disney Plus