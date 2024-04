Με αφορμή το δικό τους καινούριο που ολοκληρώνει τον κύκλο του άλμπουμ Apophenia, το αθηναϊκό ηλεκτρονικό ντουέτο ανατρέχει στις αγαπημένες τους στιγμές που μουσική και φιλμ έγιναν ένα.

…And now for something completely “Different”.

Η παρουσίαση του νέου πρότζεκτ των Lip Forensics ξεκινά με πινελιά Μόντι Πάιθον και μας πληροφορεί για το καινούριο τους βίντεο κλιπ. Είναι για το κομμάτι “Different”, στα φωνητικά η Ειρήνη Σκυλακάκη, κι αποτελεί το κλείσιμο της αυλαίας για την προώθηση του ντεμπούτο άλμπουμ τους Apophenia που κυκλοφόρησε πέρυσι από τη Veego Records και τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο σημαντικά γκρουπ της εναλλακτικής σκηνής. Άλμπουμ που υποστήριξαν με πολλά λάιβ, πάντα ντυμένοι με τις χαρακτηριστικές τους φόρμες, πότε ως main act και πότε ανοίγοντας για σχήματα όπως οι Prodigy, Primal Scream, Red Axes, Jon Hopkins, 2 Many DJs αλλά και Κωνσταντίνος Βήτα, Γιάννης Αγγελάκας και Παύλος Παυλίδης..

Το ντουέτο μετρά 1 LP + 1 EP, όμως είναι πάνω από 5 χρόνια ενεργό, και τα μέλη του Zade κι Ekelon μόνο καινούριοι δεν είναι στο κόλπο. Με μακρά θητεία σε γκρουπ όπως οι Zebra Tracks και οι Berlin Brides ο πρώτος, μέλος των Palyrria στο παρελθόν ο δεύτερος που έχει επίσης σόλο κυκλοφορίες στο ενεργητικό κι έχει κάτσει άπειρες φορές πίσω από την κονσόλα στο (δικό του) The Cave στούντιο, εκεί όπου έχουν πάρει σχήμα πολλοί δίσκοι της «σκηνής» τα τελευταία χρόνια.

Μισό λεπτό, όμως. Βίντεο κλιπ; Is it still a thing; «Τα video clips έχουν πάψει να παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην μουσική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά πριν ακόμα την έλευση των social media είχαν ήδη χάσει την δύναμή τους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατρακύλα του MTV με την είσοδο της νέας χιλιετίας», παραδέχονται. Όμως, υπάρχει ένα όμως που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. «Ο συνδυασμός όμως εικόνας και ήχου είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια των καλλιτεχνών. Ένα εργαλείο που σου επιτρέπει να εκφραστείς πολυδιάστατα και σε μεγαλύτερο βάθος από ο, τι με το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Εμάς ουσιαστικά αυτό ήταν που μας ενδιέφερε. Να δημιουργήσουμε μία καινούργια διάσταση στην μουσική μας και να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ευελπιστώντας ότι το μήνυμα θα είναι πιο ολοκληρωμένο».

Να πέσει λοιπόν το βίντεο κλιπ του “Different”, στο οποίο μάλιστα ο Ekelon έχει κάτσει για πρώτη φορά -λέμε τώρα- στην καρέκλα του σκηνοθέτη…

Όμως, τα βίντεο κλιπ είναι και κάτι άλλο. Ένα μάλλον νοσταλγικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας που όντως μπορεί σήμερα να έχει διαφορετική σημασία και προσέγγιση, δεν παύει όμως να είναι ο χώρος που γέννησε τις μεγάλες παραγωγές της εποχής που η δισκογραφία ήταν πιο ακμαία από ποτέ (80s, Michael Jackson, Madonna) και προπόνησε ονόματα που μεταπήδησαν αργότερα σε διαφορετικές κλίμακες του Χόλιγουντ (από τον Ντέιβιντ Φίντσερ στον Σπάικ Τζόνζι). Ίσως αποτέλεσαν, κιόλας, κομμάτι της συλλογικής ποπ αισθητικής, μήπως είχατε κι εσείς κασέτες γεμάτες με ώρες υλικού από το MTV;

Οι Lip Forensics πάντως είχαν και ήταν έτοιμοι να παίξουν το παιχνίδι…

– Το πρώτο βίντεο κλιπ που θυμάστε;

Δεν είναι ακριβώς βιντεοκλίπ αλλά θυμάμαι (σ.σ. λέει ο Ekelon) να βλέπω την ιστορική συναυλία των Pink Floyd στην Πομπηία στο ημιπαράνομο εκείνη την εποχή κανάλι Seven X. Λόγω έλλειψης κανονικού προγράμματος το έβαζε άσχετες ώρες και συνήθως γυρνώντας από το σχολείο καθόμουνα και το χάζευα μέχρι τέλους.

– Το αγαπημένο σας βίντεο κλιπ;



– Το αγαπημένο σας βίντεο κλιπ του αγαπημένου σας καλλιτέχνη;

– Υπάρχει βίντεο κλιπ που να σας άλλαξε την αρχική γνώμη που είχατε για το τραγούδι;

Γενικά αυτό μάλλον δεν συμβαίνει. Ένα γαμάτο τραγούδι είναι γαμάτο είτε με είτε χωρίς εικόνα. Το ανάποδο όμως συμβαίνει κατά κόρον. Γιατί όπως και να το κάνουμε η εικόνα δημιουργεί εντυπώσεις και ταυτόχρονα σου αποσπά λίγο ή πολύ την προσοχή από αυτό που συμβαίνει στη μουσική.

– Ένα ελληνικό βίντεο κλιπ που ποτέ δε θα ξεχάσετε;

Το βίντεο έχει κι έναν χαρακτήρα ορόσημου για τους Lip Forensics. Κλείνει τον κύκλο του άλμπουμ και τους «επιτρέπει» να προχωρήσουν. «Το πρώτο full length album είναι ένα σημείο σταθμός στην πορεία κάθε σχήματος. Σε μας ακόμα περισσότερο, καθώς ήμασταν πολύ δραστήριοι συναυλιακά για καιρό, με μόνο ένα EP στην φαρέτρα μας. Είχαμε να επαληθεύσουμε υψηλές προσδοκίες, με τον φόβο να γκρεμιστεί το hype που κυριολεκτικά με πολύ ιδρώτα είχαμε χτίσει στις συναυλίες. Ο δίσκος πλαισιώθηκε από την αγάπη της Veego Records, κυκλοφόρησε σε μια πολύ όμορφη έκδοση με γραφιστικά της Θεοδοσίας Μαργαρη. Με το clip του Different κλείνει ένας κύκλος, και φυσικά επειδή είναι κύκλος κλείνει με την αρχή του. Με την προώθηση του βασικού single του δίσκου, την οπτικοποίησή του και την κυκλοφορία του “Different” remix by George Nikas».

Τι ακολουθεί, λοιπόν; «Υπάρχουν ήδη αρκετές ολοκληρωμένες συνθέσεις, προστίθενται κι άλλες, προσεγγίζουμε τη διαδικασία με μια δημιουργική περιέργεια και θελουμε να δούμε που θα μας οδηγήσει. Από τα πρώτα δείγματα φαίνεται πως μάλλον θα χορέψουμε ….Συναυλιακά , θα είμαστε παραδοσιακά καλοκαιρινά ενεργοί με πρώτη στάση στις 18 Μαΐου στο Μουσικοραμα που θα γίνει στην πλατεία Σανταρόζα από την ομάδα των needless – &beyond‘.