Μιλήσαμε με τον μουσικό παραγωγό και dj λίγο πριν διαλέξει μουσική στο μεγάλο πάρτι με τον FOLAMOUR στις 7 Δεκεμβρίου στο στο Universe Athens.

Ο Στάθης Καριπίδης, ή αλλιώς Bengoa, είναι μουσικός παραγωγός και DJ με πολλά χιλιόμετρα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με έμφαση στην House. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι εκεί πριν μετακομίσει στην Αθήνα.

Πέρα από τα δικά του πράγματα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία δύο ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών, της B2 Recordings και της Saos Record. Το τελευταίο του άλμπουμ, “Music for your red parts” κατάφερε να ενώσει τους ήχους της δεκαετίας του ’90 με το σήμερα.

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου θα τον ακούσουμε μαζί με τον FOLAMOUR σε μια μοναδική παραγωγή στο Universe Athens όπου το Plisskën Festival και το Full Circle ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους. Ο αγαπητός Γάλλος παραγωγός και DJ έρχεται στην Αθήνα για να ξεσηκώσει το κοινό με τις ιδιαίτερες επιλογές του σε house και disco ρυθμούς. Μαζί τους ο Tolouse Low Trax, η Annett Gapstream και ο Baba The Knife.

Μετά από τόσα χρόνια στο χώρο πώς βλέπεις να κινείται το clubbing στην Ελλάδα; Ποια πράγματα κρατάς και ποια σε απωθούν;

Το πιο βασικό απ’ όλα είναι ότι τώρα κινείται. Διότι πριν δεν πολυγινόταν αυτό. Είχαμε μια τεράστια πτώση με το που μπήκε η κρίση κάπου κοντά στο 2010, έτσι το βίωσα και το θυμάμαι περίπου. Μετά από αυτή την περίοδο δεν υπήρχε κάτι σταθερό, αναλαμπές με κάποια ωραία πάρτι, κυρίως DIY καταστάσεων, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσαν κάποιο μαζικό κίνημα. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν το restart μας, και αυτό έγινε με τον covid. Από εκεί και έπειτα, σιγά σιγά βλέπουμε όλο και περισσότερους να εμπλέκονται, όλο και περισσότερους να οργανώνονται και να προσφέρουν την ανιδιοτελή αγάπη τους για το clubbing και την ηλεκτρονική μουσική γενικότερα. Δεν είναι όλα πλασμένα ονειρικά λες και κάνουμε πάρτι στις πύλες της Εδέμ, πάντα θα υπάρχουν κινήσεις με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τυχοδιωκτισμοί και λοιπά αλλά που καθόλου καλή ενέργεια δεν προσφέρουν, αλλά σε αυτές τις εποχές που ζούμε τα αρνητικά επιλέγω να τα παραβλέψω και να μην με απωθούν. Κρατάω το φως που βλέπω στο τούνελ.

Έχεις δικό σου ανεξάρτητο label, γράφεις μουσική, είσαι dj, είχες δικό σου bar. Βρίσκεις κάποιο κοινό νήμα σε όλα αυτά;

Ναι! Όταν έχεις δικό σου μπαρ, δεν μπορείς να κάνεις τα άλλα τρία! Και το εννοώ με όλη τη σημασία του, τα 6-7 χρόνια που ασχολήθηκα με την εστίαση από την “μέσα” πλευρά, δεν κατάφερα να κάνω και πολλά με τα μουσικά μου θέματα. Όταν πέρασε η εποχή αυτή, έγιναν όλα από μόνα τους, γεννήθηκε η δισκογραφική εταιρεία, άρχισα και παίζω αρκετά και, το σημαντικότερο, ήρθε η θέληση και η έμπνευση να κάτσω και να ξαναγράψω μουσική.

Έχει αλλάξει η σχέση μας με την ηλεκτρονική μουσική; Είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια μουσική που βγαίνει από υπολογιστές;

Ξεκάθαρα. Όλο και λιγοστεύουν οι φωνές που έλεγαν εκεί στα 90s “κιθάρα έχει ρε μέσα; Αν δεν έχει δεν είναι μουσική” προφανώς αναφερόμενοι στην νεόφερτη τότε ηλεκτρονική μουσική που είχε αρχίσει να παίρνει hype έναντι του ροκ. – και πέρα από την πλάκα, πλέον έχει μπει τόσο πολύ μέσα σε όλα τα είδη και είναι τόσο πολύ γύρω μας που δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Θέλουμε δε θέλουμε, την έχουμε δεχτεί και με το παραπάνω. Άσχετα αν την καταλαβαίνουμε ή όχι. Δεν νομίζω άλλωστε ότι είναι και τόσο σημαντικό κάποιος να κατανοήσει επακριβώς τι εστί ηλεκτρονική μουσική, ούτε εγώ σαν μουσικός έχω απαίτηση από κάποιον να ξέρει τι κάνω. Εγώ κάνω, και αν τους αγγίξει είμαστε όλοι λίγο παραπάνω χαρούμενοι.

Δύο χρόνια μετά «Music for your red parts» που βρίσκεσαι στα μουσικά σου;

Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα πανδαιμόνιο στο στούντιο. Η Β2 Recordings τρέχει ασταμάτητα, μόλις βγάλαμε ένα ΕΡ για τα 5 μας χρόνια και έχουμε άλλες δύο κυκλοφορίες έτοιμες για τις αρχές του 2025. Έχω στα σκαριά άλλα δύο προσωπικά ΕΡ για το πρώτο μισό του επόμενου έτους, άλλο ένα single που κάνω με τη Sioma, μια υπέροχη ανερχόμενη καλλιτέχνιδα, και επίσης μόλις εχθές ξεκινήσαμε εγγραφές με τη Nalyssa Green, που είναι η μούσα του επόμενου μου άλμπουμ, που ίσως προλάβω για Μάρτιο – Απρίλιο. Επίσης, στο sub label που έχω, που λέγεται Saos Records και το έχουμε για να βγάζουμε τα πιο downtempo, experimental, ambient πράγματα, βγάζουμε το Φλεβάρη ένα υπέροχο ambient άλμπουμ από έναν πολυτάλαντο παραγωγό, που τυχαίνει να είναι και παιδικός μου φίλος. Και μην ξεχνάμε ότι ανάμεσα σε όλα αυτά είναι και τα dj set. Μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά για εμένα αυτό είναι που με οδηγεί και, πιστέψτε με, με ηρεμεί. Αν δεν είχα εσωτερική ηρεμία όλα τα παραπάνω είναι αδύνατο να γίνουν. Οπότε αυτοτροφοδοτούμαστε κατά κάποιο τρόπο και δουλεύουμε πυρετωδώς αυτή την στιγμή που μιλάμε.

Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα dj set σου έχει πάει καλά;

Ξυπνάω την επόμενη μέρα με ένα τεράστιο χαμόγελο και τρομερή διάθεση και τραγουδάω στη γάτα μου, όσο κουρασμένος κι αν είμαι.

Η νυχτερινή διασκέδαση αποτελεί μια από τις βιομηχανίες αυτής της χώρας. Τελικά, έχουμε καταλάβει πότε αποφασίζει ο Έλληνας να χορέψει;

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική μουσική, ο Έλληνας είναι ο πιο δύσκολος ακροατής. Το λέμε συνέχεια μεταξύ μας οι djs, και τόσα χρόνια δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο πόρισμα του γιατί γίνεται αυτό. Αυτό που ισχύει όμως 100% είναι ότι αν κάνεις Έλληνα να χορέψει, μπορείς να κάνεις τον οποιοδήποτε. Έχουμε το καλύτερο ανοιχτό Πανεπιστήμιο στον πλανήτη σε αυτό το θέμα. Αν το βγάλεις, η επιτυχία είναι δεδομένη.